Lukuaika noin 1 min

Yhdysvalloissa alkuviikosta ensi-iltansa saanut mainosfilmi ”Holiday — The Surprise” on julkistettu juuri kiitospäivän kynnyksellä. Kampanjasta uutisoivat muun muassa Campaign, Résumé ja AdAge.

Filmissä seurataan tyypillisen amerikkalaisen perheen matkaa isoisän luoksen juhlapyhien viettoon. Perheen tyttäret kinastelevat keskenään, jolloin vanhemmat antavat heille iPadin ajanvietteeksi ja rauhoittaakseen jälkikasvuaan.

Alkuasetelma antaa ymmärtää, että iPad on puhtaasti ajantappamiseen ja vapaa-ajan viettoon suunniteltu laite.

Lopussa katsoja kokee kuitenkin liikuttavan yllätyksen, kun vaimonsa taannoista kuolemaa sureva isoisä saa edesmenneen puolisonsa tietyllä tavalla jälleen luokseen tyttärien suunnitteleman yllätyksen tuloksena. iPad on loppuhuipennuksessa olennaisessa osassa.

Campaign-sivusto on nostanut Applen spotin viikon mainokseksi ja AdAge on valinnut sen Editor's Pick -listalleen. Mainosfilmin pääviesti on, että teknologia on ihmiselle usein erilaisten asioiden mahdollistaja ja luovuuden lähde, mutta lopullisen merkityksen viestille antaa aina ihmisen kosketus.

Mainosfilmin on tehnyt Applelle sen pitkäaikainen kumppani TBWA/Media Arts Lab. Ohjauksesta vastaa tuotantoyhtiö Smugglerin ohjaaja Mark Molloy.