Tornio Distillery kertoo saaneensa jälleen palkinnon lappilaisista raaka-aineista valmistetulle Lójhtu – The Magical Gin of Lapland -ginilleen. Tällä kertaa juoma sai tuplakultaa China Wine & Spirit Awards Best Value -kisasta (CWSA), jossa tarkastellaan juoman laatua hintaansa nähden.

Kiinan markkina olisi valtava, mutta tällä hetkellä vientimenestyksen tiellä on tuotantomäärä, joka on viime kuukausina ollut noin 500–600 litraa eli 1 000–1 200 pulloa kuukaudessa. Tuote on Alkon tilausvalikoimassa, ja jonkin verran sitä menee myös Ruotsiin.

Tornio Distilleryn toimitusjohtaja Kaj Kostiander kertoo, että tislaamoinvestointi on väistämättä edessä ja tarkoitus on kasvattaa tuotantoa ”tuhansiin” litroihin kuukaudessa.

”Tuotteen kiinnostavuus on suoraan sanottuna yllättänyt meidät. Lähdimme alun perin tekemään Lapin-markkinoille lappilaista tuotetta, ja nyt siitä on tulossa puoliväkisin kansainvälinen”, Kostiander sanoo.

Panimo on lähettänyt Lójhtua kilpailuihin juuri mitatakseen, minkä tasoinen tuote on. Siitä ei enää liene epäselvyyttä, sillä tunnustuksia on tullut jo viisi.

”Jos me haluamme tämän menestyksen hyödyntää, meidän täytyy tehdä isompia investointeja. Kansainvälisillä markkinoilla olisi kiinnostusta ja sinne pitäisi panostaa, mutta se ei onnistu ennen kuin me saamme volyymit kohdilleen.”

Rahoituskierrokselle on lähdettävä, sillä yksin tislaamoinvestoinnissa puhutaan jopa paristasadastatuhannesta eurosta ja myös päätuotteiden eli oluen ja lonkeron tuotantoon on tarkoitus panostaa.

Yrityksellä menee varsin hyvin. Tilinpäätös on vielä tekemättä, mutta kasvua tuli viime vuonna parikymmentä prosenttia, liikevaihto oli noin 1,4 miljoonaa euroa ja tulos voitollinen. Olutta pantiin vajaat puoli miljoonaa litraa. Panimomestarina ja laadunvalvojana häärii Leo Andelin, joka on luonut nykyisin Original Lapland Lagerina myytävän oluen reseptin 60-luvulla. Kyseinen olut on panimon myydyin ja kattaa reilun neljänneksen kaikesta tuotannosta.

Kasvun tielle olivat viime vuonna tulla myös vuonna raaka-aineongelmat, kun lonkeroa varten ei meinattu saada riittävästi hillaa ja giniin tarvittavien katajanmarjojen poimijoista oli pulaa.

”Koko ajan ollaan vähän jännän äärellä, koska ollaan lähdetty sille tielle, että käytetään vain kotimaista. Näillä näkymin näyttää, että saatavuutta on ja se on kasvamassa”, Kostiander kertoo.

Viisi palkintoa

Lójhdun CWSA:sta saatu tunnustus on korkein mahdollinen. Tosin ginin laatu tuntuu muutenkin olleen korkealla, sillä palkintoja saaneista juomista tuplakultaa on voittanut parikymmentä muuta ja heikompi mitali on jäänyt käteen alle kymmenelle. Viineissä hajonta on huomattavasti suurempaa ja kaksoiskullat harvinaisia. Vuoden giniksi CWSA on valinnut japanilaisen Sasaki Ginin.

CWSA on sivustonsa mukaan Kiinan ja Hongkongin merkittävin juomakilpailu. Tuomaristo koostuu sadasta henkilöstä, jotka edustavat maan merkittävimpiä alkoholijuomien ostopäätöksiä tekeviä maahantuojia, tukkureita, vähittäiskauppiaita, ravintolaketjujen omistajia ja sommeliereja.

Aiemmin Lójhtu on palkittu hopeamitalilla modernien ginien sarjassa ja pronssimitalilla Gin & Double Dutch Tonic -sarjassa Lontoossa IWSC-alkoholijuomakilpailussa, hopealla Hong Kongissa HKIWSC-kilpailussa sekä pronssilla International Spirits Challengessä modernien ginien sarjassa.