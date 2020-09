Lukuaika noin 1 min

Veikkausliiga ja suomalainen rakennusalan konserni Lehto Group ovat allekirjoittaneet monivuotisen markkinointiyhteistyösopimuksen. Yhteistyö käynnistyy välittömästi ja sen ensimmäiset ulostulot tullaan näkemään vielä tänä syksynä. Luovana kumppanina toimii brändikumppanuustoimisto Mätch Inc. Yhteistyön ytimessä on Veikkausliigan huippulahjakkuuksiin keskittyvä NextGen-ohjelmasarja.

"Nuorten talenttien esille tuominen on itseisarvoisen tärkeää. NextGen-ohjelman tavoitteena on myös valmistaa ja tukea nuoria huippulupauksia heidän matkallaan kohti korkeimpia mahdollisia tasoja”, kertoo Veikkausliigan Ville-Mikko Korkka tiedotteessa.

"Yhteistyö Veikkausliigan kanssa sopii Lehdon toimintatapaan olla rohkea edelläkävijä ja kannustaa kehittymään oman alansa huipuksi”, toteaa tiedotteessa Lehto Groupin markkinointipäällikkö Maarit Alatalo.

NextGen-ohjelmasarjan ensimmäinen vaihe esitetään Veikkausliigan ja sen kumppanien kanavissa sekä Ruudussa tänä syksynä. Ohjelmasarjan juontaa entinen huippupelaaja Sebastian Sorsa, joka toimii nykyään kykyjenetsijänä.

"On upeaa olla mukana projektissa, jossa nostetaan esiin Veikkausliigan nuoria lupauksia. On äärimmäisen tärkeää, että kotimainen pääsarjamme on kykenevä tuottamaan pelaajia maajoukkueeseemme sekä toimimaan ponnahduslautana ulkomaiden huippuseuroihin. Olemme nähneet tänä vuonna monta läpimurtoa ja lisää on varmasti tulossa. Veikkausliiga on todellakin sarja, jossa rakennetaan suomalaisen jalkapallon tulevaisuutta”, Sorsa kommentoi tiedotteessa.