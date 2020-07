Lukuaika noin 3 min

Suuret Oluet – Pienet Panimot (SOPP) -tapahtuma palaa alkuperäiselle paikalleen Helsingin Rautatientorille heinäkuun kahdelle viimeiselle viikolle. Käsityöoluita ja muita pienten valmistajien juomia on mahdollista maistella 10 päivän ajan 21.7. aukeavalla terassilla.

Tänä vuonna 17. kertaa järjestettävä tapahtuma on kasvanut aiempina vuosina niin, että Rautatientori jäi sille liian pieneksi. Viime vuonna se järjestettiin Kaisaniemessä, jonne mahtui 3 000 pienpanimo-oluiden ystävää. Nyt, koronaviruksen vuoksi, tapahtuma on pienempi ja se palaa Rautatientorille. Ensi viikon tiistaina aukeavalle terassille otetaan kerrallaan 950 asiakasta.

”Tapahtuma on nyt ajallisesti pitempi eli 10 päivää, kun aiemmin se on ollut neljä päivää. Mukana on 21 panimoa. Yleensä panimoita on ollut tuplamäärä”, sanoo tapahtuman järjestäjä Pekka Kääriäinen Lammin Sahdista.

Panimoiden määrään on vaikuttanut korona. Kääriäinen sanoo, että ennen koronapandemiaa ilmoittautuneita oli ollut lähes 40. Aivan äärimmäisestä eli konkursseista ei silti onneksi pois jääneiden kohdalla ole kyse.

”Matkan varrella monelle on tullut erilaisia huolia. Osalla ei ole ollut oluita varastoon valmistettuina, osa ei ehdi tai ei ole riittävästi henkilökuntaa.”

Kääriäisen perustama panimo Lammin Sahti täyttää tänä vuonna 35 vuotta. Hän on seurannut pienpanimoalan ylä- ja alamäkiä, joista jyrkin lienee koronaviruspandemian aiheuttama kriisi.

”Me olemme selvinneet hyvin, koska olemme suhteellisen velattomia, vaikka ei tässä minkäänlaisia puskureita ole päässyt kertymään. Nämä ajat ovat olleet varmasti kovia monille pienpanimoille. Osalta, jotka toimivat vain ravintolamyynnissä, katosi kokonaan markkina muutamaksi kuukaudeksi. Sen takia tässäkin tapahtumassa on mukana vähittäismyynti, eli paikan päältä voi käydä ostamassa mukaan oluita.”

”Etämyynnin kieltäminen kiusantekoa”

Panimoyrittäjät ovat olleet pettyneitä siihen, että hallitus ei ole sallinut oluiden ja muiden enintään 5,5-prosenttisten pienpanimotuotteiden etämyyntiä suoraan asiakkaille. Pienpanimoliitto ehdotti huhtikuussa, että hallitus myöntäisi koronatukena pienpanimoille väliaikaisen luvan myydä tuotteitaan verkkokauppansa kautta kotiinkuljetuksena, mutta ehdotus ei ole edennyt Suomen alkoholilainsäädännön vuoksi.

Pienpanimoyrittäjät ovat tuohtuneita siitä, että Alkon monopoli on niin vahva, ettei kilpailevia uusia avauksia sallita.

”Se on ihan käsittämätöntä kikkailua. Kun puhutaan, että pitää EU:lta kysyä notifikaatiota, mutta ei tällainen (etämyynti) ole EU:ssa kiellettyä. Ulkomailtahan voidaan etämyydä meille tavaraa, mutta suomalaiset eivät voi etämyydä oman maan sisällä. Tämä on mielestäni suorastaan kiusantekoa”, Kääriäinen sanoo.

”Toinen peruste mitä käytetään on sosiaalipoliittinen. Puhutaan viinan vaaroista, mutta näissä hinta on sellainen, etteivät nämä ole volyymituotteita”, hän jatkaa.

Kääriäinen sanoo, että Mini-SOPPin järjestäminen on samalla kädenojennus mukana oleville kotimaisille pienpanimoille.

”Tarjoamme joukolle kotimaisia pieniä yrityksiä mahdollisuuden maistattaa ja myydä oluitaan mahdollisimman lähellä asiakkaita.”

Tapahtuman vierailijamaa on tänä vuonna Itävalta, josta saapuu oluita paikallisista pienpanimoista.

Lue myös: Pienpanimoiden joutsenlaulu ei ole kaunis – autokaistakaan ei kelpaa viranomaiselle

Espoolaispanimon Poikkeustila-olut syntyi katastrofin seurauksena: ”Taistelemme eloon jäämisestä”