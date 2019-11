I-Mediat Oy:n hallitus on kutsunut Ilkka-Pohjalaisen päätoimittajaksi Markku Mantilan.

Ilkan ja Pohjalaisen yhdistymisessä syntyvän Ilkka-Pohjalaisen päätoimittajaksi on nimitetty Markku Mantila, Ilkka-Yhtymä kertoo tiedotteessaan.

Mantila aloittaa tehtävässään 27. tammikuuta. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri. Mantila on suorittanut toisen maisteritutkinnon London School of Economicsissa.

Tällä hetkellä Mantila on yksikön päällikkö Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksessa.

Mantila on toiminut päätoimittajana Pohjalaisessa vuosina 2002–2009 ja Kalevassa vuosina 2009–2014. Hän oli valtioneuvoston viestintäjohtaja vuosina 2014–2017.

”Markku Mantila on toiminta-alueen molemmat maakunnat omakohtaisesta kokemuksesta hyvin tunteva päätoimittaja, jolla on erinomaiset yhteydet myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla”, sanoo tiedotteessa I-Mediat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia.

Ilkka-Yhtymä kertoi maanantaina, että se toteuttaa suunnitelmansa maakuntalehtien Ilkan ja Pohjalaisen yhdistämisestä. Tuolloin kerrottiin myös, että Ilkan päätoimittaja Satu Takala ja Pohjalaisen päätoimittaja Toni Viljanmaa jäävät pois I-Medioiden palveluksesta.

Ilkka-Pohjalaista julkaistaan 30. tammikuuta alkaen.