Ranskassa viikoittain miljoonayleisön keräävä kokkiohjelma Cuisine Impossible esittää huomenna perjantaina jakson, joka on kuvattu Suomen Lapissa. Tarkemmin sanottuna näyttämönä toimii Inarissa sijaitseva ravintola Aanaar.

Cuisine Impossiblen idea on kahden nuoren huippukokin välinen mittelö. Kokit matkustavat eri kohteisiin ympäri maailmaa maistamaan huippukokkien valmistamia annoksia, tunnistamaan niiden raaka-aineet ja jäljentämään ne mahdollisimman tarkasti. Inarissa kävi Juan Arbelaez ja samassa jaksossa kilpakumppani Julien Duboué vierailee Martiniquessa.

Kolumbialainen, kuusi pariisilaista ravintolaa omistava Arbelaez saatiin Suomeen Visit Finlandin pr-työn ansiosta.

”Visit Finlandin kautta saapuvien kansainvälisten kuvausryhmien työskentely tuo erittäin hyvää ja laajaa näkyvyyttä koko matkailualueelle”, Business Finland tiedottaa.

Perjantaina nähtävä jakso kuvattiin viime syksynä. Sattumoisin Aanaar sai sen jälkeen eli tämän vuoden alkupuolella Suomen Gastronomien Seuran myöntämän Vuoden Ravintola -tunnustuksen.

”Yllättävän hyvin Juan onnistui jäljittelemään meidän annoksia varsinkin ulkonäöllisesti. Kaikkia makuja ei ihan löytynyt, mutta hyvää ruokaa hän valmisti. Alkuperäisissä annoksissa oli poron vasan paahtopaistia, poronverikumpuksia, perunaa ja jäkälää sekä alkuruoassa kuivatusta hauesta tehtyä haukivaahtoa, fenkolia ja marinoitua väinönputkea”, keittiömestari Heikki Nikula sanoo tiedotteessa.

Nikula kertoo Arbelaezin olleen vaikuttunut saamelaisesta ruokakulttuuriperinnöstä, arktisesta ruokakulttuurista ja ympäröivästä luonnosta tulevista raaka-aineista.

”Juanin mukaan täällä tehdään maailmanluokan ruokaa. Koko Inarin alue ja vierailu oli hänen mielestä upea elämys.”

Sitä se oli myös paikallisen matkailuelinkeinon mielestä.

”Dokumenttituotantojen kautta välittyy alueen aitous ja ainutlaatuisuus, mikä tukee matkailuviestintää ja työtä tunnettuuden laajentamiseksi ja syventämiseksi. Erilaiset sarja- ja filmituotannot puolestaan herättävät katsojissa uteliaisuuden aluetta kohtaan ja inspiroivat heitä tutustumaan tarkemmin alueen tarjontaan. Tuotantojen tuoma näkyvyys yrityksille ja yhteistyö filmikomission kanssa tukee matkailuelinkeinoa taloudellisesti ja lisää palvelutarjonnan tunnettuutta”, matkailukoordinaattori Eeva Flinkman Inari-Saariselkä Matkailusta sanoo.

Visit Finland kertoo saaneensa kansainvälisen mediatyön ansiosta reilut 4 000 artikkelia viime vuonna ja ne esiintyivät reilussa 2 000 mediassa. Näyttöjä niille kertyi 10 miljardia ja julkisuusarvoksi on mitattu 52 miljoonaa euroa.

Visit Finlandin pr:stä vastaava Hetta Huittinen mainitsee, että Cuisine Impossiblen lisäksi onnistuneita tv-tuotantoja ovat olleet esimerkiksi Britannian Channel 5:llä kesäkuussa nähty The World’s Most Scenic Railway Journeys -ohjelma, jossa matkataan Helsingistä Kemijärvelle ja Netflixillä toukokuussa ensi-iltansa saanut Restaurants on the Edge -jakso, jossa on esillä ravintola Ruissalon Maininki ja Turun alue.

”Vallitsevassa tilanteessa näkyvyys auttaa pitämään Suomen matkailijoiden mielissä, kun taas on sopiva aika tehdä lomasuunnitelmia Suomeen”, Huittinen sanoo.