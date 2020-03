Lukuaika noin 2 min

Ravintolat ja oluen valmistajat kuuluvat koronaviruksen aiheuttaman pandemian sijaiskärsijöihin. Perinteikäs 260-vuotias irlantilainen olutbrändi Guinness on päättänyt hankalasta tilanteesta huolimatta satsata markkinointiin, kuten AdAge kertoo.

Brändi teki perjantaina yhdessä philadelphialaisen mainostoimiston Quaker City Mercantilen kanssa mainosspotin, joka on tarkoitettu tiistaiksi 17.3. Tällöin vietetään Pyhän Patrikin päivää (engl. Saint Patrick’s Day) Irlannin suojeluspyhimyksen Pyhän Patrikin kunniaksi.

Irlannin juhlapäivään on perinteisesti kuulunut eri puolilla maailmaa järjestettäviä tapahtumia ja paraateja. Koronaepidemian vuoksi niitä on kuitenkin jouduttu perumaan.

Juhlaparaateja ovat lykänneet isoista kaupungeista ainakin New York ja Chicago, joissa molemmissa asuu merkittävä määrä irlantilaisten siirtolaisten jälkeläisiä. Chicagossa Pyhän Patrikin päivän perinteisiin kuuluu muun muassa kaupungin halki virtaavan Chicagojoen värjääminen vihreäksi.

Tuoreella mainosfilmillä Guinness ei mainitse koronavirusta suoraan, mutta myöntää, että juhlapäivä on tänä vuonna vääjäämättä ”erilainen”. Mainoksen pääpainona onkin kuvata, kuinka olut ja kohtaamiset ovat kuuluneet ihmisten arkeen vielä kauemmin kuin pitkäikäinen Guinness.

”Pyhän Patrickin päivänä olemme kaikki irlantilaisia, mutta älä unohda, että ennen kaikkea olemme joka päivä ihmisiä. Tärkeintä on olla niiden ihmisten seurassa, joista välität. Suunnitteletpa sitten juhlailtaa turvallisesti pubissa tai omassa kodissasi, jos voit soittaa läheisillesi, ystäville tai perheenjäsenille, olet jo voittanut. Älä huoli, marssimme jälleen”, filmi julistaa.

Guinnessin omistavan monikansallisen panimoyhtiön Diageon markkinointijohtaja Jay Sethi kertoo AdAgelle, että juhlallisuuksien peruminen on brändin kannalta harmillista. Toisaalta määrätietoiset ja rohkeat brändit kestävät läpi hyvien ja vaikeiden aikojen.

”Kyseessä on siis viesti, joka vastaa brändiimme kytkeytyviä arvoja: hyvyyttä, yhteisöllisyyttä ja joustavuutta. Haluamme rohkaista ihmisiä olemaan turvassa, ja kun he nostavat tuopin tänä viikonloppuna, toivomme, että he nostavat samalla myös toisiaan”, Sethi kertoo.

Juhlapäivää viettää myös yhdysvaltalainen kelttipunk-yhtye Dropkick Murphys, joka ilmoitti striimaavansa Pyhän Patrikin päivän perinteisen konserttinsa suorana lähetyksenä tiistaina. Yhtyeen basisti, laulaja ja päälauluntekijä Ken Casey on irlantilaisten siirtolaisten jälkeläinen molempien vanhempien puolelta.