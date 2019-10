Lukuaika noin 3 min

Kokki, ruokakirjailija ja yksi Suomen seuratuimmista ruokavaikuttajista Hanna Gullichsen on nimetty Picnic-konsernin hallitukseen. Gullichsen nimitettiin hallitukseen uutena jäsenenä 10. syyskuuta alkaen.

”Päätös lähteä yhteistyöhön sai alkunsa Picnicin ja Hannan yhteisestä visiosta tarjota hyvää ja terveellistä arkiruokaa. Koimme, että lyömällä hynttyyt yhteen pääsemme paremmin tavoitteeseemme”, toteaa Picnicin toimitusjohtaja Petteri Laurikainen.

”Haluamme muuttaa suomalaisten käsitystä hyvää tekevästä arkiruoasta ja koen näkemyksemme sopivan tässä hyvin yhteen. Hannassa on se tarvittava näkemys, miten arkiruokaa valmistetaan, esille pannaan ja miten siitä puhutaan meidän kohderyhmämme keskuudessa”, Laurikainen toteaa.

Laurikaisen mukaan Picnicissä on tehty uudistustyötä tammikuusta lähtien ja Gullichsenin nimittäminen hallitukseen on luonteva jatkumoa uudistukselle. Vuoden loppuun mennessä kahvilaketju tulee uudistamaan tuotevalikoimansa sekä pilotoimaan uutta kahvilakonseptiaan kahdessa kohteessa.

”Olen todella innoissani paikasta Picnic Groupin hallituksessa. Pyrin tuomaan pöytään kokemukseni ravintola-alalta ja osaltani auttamaan ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luomisessa. Tavoitteemme on kunnianhimoinen ja sitä kohti tähtäämme”, Gullichsen kertoo tiedotteessa.

”Saatu luottamus, vastuu ja haasteet antavat pontta aloittaa tämä yhteistyö. Minua inspiroi erityisesti mahdollisuus päästä vaikuttamaan positiivisella tavalla suomalaiseen ruokakulttuuriin”, hän jatkaa.

Gullichsenin nouseminen Picnicin hallitukseen on myös merkki siitä, että vuosia laadukasta työtä tehneet vaikuttajat otetaan vakavasti. Sisällöntuottajalla on ainutlaatuinen suhde yleisöön ja se painoi valinnassa.

”Hän pystyy ottamaan kantaa tavalla, joka puhuttelee kuluttajia. Hän tuo hallitukseen näkemystä”, kehuu Laurikainen.

Hanna Gullichsen kehuu uudistuvan Picnicin olevan kiinnostavassa vaiheessa ja uskoo, että hänellä paljon annettavaa hallitustyöskentelyyn.

”Laitan kaikki likoon. En olisi lähtenyt, jos en uskoisi, että minulla on annettavaa. Olen 20 vuotta tehnyt kaikkea, mitä alalla voi tehdä keittiöstä cateringiin ja ravintolan perustamiseen. Koko genre on tuttu ja olen itsekin ravintoloiden heavy user”, Gullichsen kertoo.

”Minulla on intohimo ruokaan. Olen pidempään ajatellut, että olisi kiva vaikuttaa isompaan skeneen ja koko maan ruokakulttuuriin. Minulla on oma tiukka näkemys, mutta toisaalta ihan hulluna oppimista, koska paikka on uusi minulle”, hän lisää.

Picnic-konsernin tavoitteena on olla Suomen intohimoisin kahvilayritys. Picnic-yritysryhmään kuuluvat patongeistaan ja uuniperunoistaan tunnettu kahvilaketju Picnic, kahviin keskittyvä La Torrefazione kahvilaketju sekä hankinta- ja logistiikkayhtiö Europicnic. Yhteensä kahviloita on 49 ja yhtiön liikevaihto vuonna 2018 ylitti 30 miljoonaa euroa.

Petteri Laurikainen avaa Markkinointi & Mainonnalle haasteita, joita Picnic on uudistuksilla lähtenyt ratkomaan.

”Työvoiman riittäminen ja saaminen on haaste, jonka parissa painimme yhä enemmän. Meillä suurin osa ei ole ammattikokkeja, vaan paljon entry level -työntekijöitä. Vaihtuvuus on suurta, ja samalla uudistamme tuotevalikoimaa ja asiakaskokemusta”, Laurikainen luettelee.

”Keskeisin asia on, että työnantajamielikuvaan vaikuttaa kaikki mitä teemme ja tulemme tekemään. Haaste on, miten saamme rekrytoitua, perehdytettyä ja pidämme huolta työntekijöistä. Keskitymme paljon siihen, että meillä on hyvä olla töissä”, Laurikainen lisää.

Kilpailu tässä segmentissä on kovaa, mutta sen Hanna Gullichsen näkee positiivisena asiana.

”Kilpailu on hyvä juttu, oli kyse streetfoodista, fine diningistä vai kahvilasta. Asiakkaana me kaikki haemme kokemusta yhtä lailla kuin hyvää ruokaa”, Gullichsen pohtii.

Kotimaisesta pääomasijoitusyhtiöstä Senticasta tuli Picnicin pääomistaja toukokuussa 2019, kun yhtiön vuonna 1991 perustanut Mikael Swanljung perheineen päätti luopua enemmistöomistuksesta. Samassa yhteydessä yhtiön johtoryhmästä tuli myös yhtiön omistajia.