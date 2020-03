Lukuaika noin 2 min

Vaatebrändi Makian lippulaivamyymälä Lasipalatsissa Helsingissä on ollut suljettuna puolitoista viikkoa koronakriisin vuoksi. Myymälän henkilökunta on lomautettu toistaiseksi kahden viikon ilmoitusajalla, mutta tumput suorina ei ole tarvinnut jäädä seisomaan. He ovat lähteneet auttamaan Apuna ry:tä hyväntekeväisyystyössä vähävaraisten perheiden hyväksi.

”He olivat jo viime viikolla pakkaamassa ruokakasseja, joita toimitettiin noin viiteensataan talouteen”, Makian luova ja kaupallinen johtaja Totti Nyberg kertoo.

Idea hyväntekeväisyystyöhön tuli, kun Billebeino ilmoitti viime viikolla osallistuvansa Apuna ry:n toimintaan.

”Olemme päättäneet pärjätä tämän kriisin yli, mutta on monia, jotka eivät pärjää. Nyt pitää auttaa heikompia”, Nyberg sanoo.

Makia myös lahjoittaa seuraavan kahden viikon myynneistään 15 prosenttia Apuna ry:n toimintaan.

”Ainoa tulonlähde nyt nettikauppa”

Makialla riittää taistelutahtoa selvitä koronakriisin yli, vaikka vielä ei tiedetä, kuinka kauan lomautukset jatkuvat ja kuinka kauan myymälä on kiinni.

”Ainoa tulonlähteemme tällä hetkellä on nettikauppa.”

Vaikka pientä piristystä siellä on tapahtunut viime viikkoina, se ei tule Nybergin mukaan paikkaamaan menetyksiä tukkumyynnin puolella.

FAKTA MAKIA Mikä: Helsinkiläinen vaatealan yritys, joka on erikoistunut katumuotiin. Perustettu: 2001 Toimitusjohtaja: ei ole Liikevaihto 2019: 9,68 miljoonaa euroa Liikevoitto 2019: 668 000 euroa

FAKTA APUNA RY Apuna ry jakaa ruoka- ja vaateapua vähävaraisille lapsille, perheille, pariskunnille ja yksinäisille. Välttämättömien menojen lisäksi se maksaa lasten syntymäpäiväjuhlia sekä harrastuksia vähentääkseen sosiaalisen eriarvoisuuden kokemusta. Varoja käytetään myös vähävaraisten perheiden jo erääntyneiden kotitalousmenojen maksamiseen niissä tilanteissa, joissa laskun maksamatta jättäminen heikentäisi huomattavasti perheiden elinolosuhteita. apunary.fi

”Suomen jälkeen Italia, Espanja ja Saksa ovat meidän isoimmat markkinat. Nyt emme pääse tapaamaan asiakkaita showroomeille ja näyttämään kesän 2021 mallistoa, jolloin emme saa ennakkomyyntiä käyntiin.”

Nyt jos koskaan ei voi kuitenkaan jäädä tuleen makaamaan, Nyberg toteaa ja kertoo, että kriisitilanteessa on lähdetty etsimään uusia tapoja toimia. Ennakkomyyntiä kesälle 2021 valmistellaan virtuaaliympäristöön, ja syksyn 2021 mallisto on suunnitteilla. Toimistohenkilökunta tekee tällä hetkellä 80-prosenttista työaikaa, ja kaikki paukut ovat nyt digitaalisessa kehityksessä.

”Työskentelemme tällä hetkellä täysin voimin digitaalisen myynnin parissa. Kehitämme virtuaalista showroom-työkalua, joka tulee koko myyntijoukkueemme käyttöön ympäri maailman. Tähtäämme siihen, että pystymme tekemään kaiken etänä myynnissä.”

Makian tuotannosta pieni määrä, eli tekniset vaatteet, tehdään Kiinassa, missä tuotanto on Nybergin mukaan nyt saatu toimimaan jälleen sataprosenttisesti. Lisäksi Makialla on tuotantoa Portugalissa, Turkissa, Bulgariassa, Baltiassa ja Suomessa.

”Pieniä logistisia solmuja on ollut ratkottavana, mutta tällä hetkellä viiveet ovat viikkoja eivät kuukausia. ”

Tällä hetkellä Makialla keskitytään varmistamaan, että saadaan taloudellinen puskuri riittämään mahdollisimman pitkälle poikkeuksellisissa olosuhteissa.

”Tällä suunnitelmalla voidaan pärjätä vuoden loppuun asti. Mutta jos tämä vielä syksyllä tai alkuvuodesta 2021 jatkuu näin pahana, sitten joudutaan tekemään joitain isompia päätöksiä.”