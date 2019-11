Lukuaika noin 1 min

Googlen älykaiuttimiin on tulossa uusi algoritmiin perustuva uutistenlukuominaisuus, kirjoittaa The Verge.

Ominaisuus määrittää luettavat uutiset käyttäjän sijaintiin ja mieltymyksiin pohjautuvalla algoritmilla samaan tapaan kuin Facebook luo käyttäjälle personoidun fiidinsä.

Uutisia on toki voinut kuunnella kaiuttimen avulla aiemminkin, mutta uutta on nyt nimenomaan uutisten automaattinen valinta eri lähteistä. Aikaisemmin käyttäjä on voinut pyytää kaiutinta lukemaan uutisia halutulta sivustolta manuaalisesti. Uusi algoritmi mahdollistaa myös aihekohtaiset uutispäivitykset.

Vergen kokeilussa uutisalgoritmi aloitti lukemisen yhdellä tai kahdella pääuutisella, joihin vaikutti käyttäjän sijainti. Tämän jälkeen kaiutin siirtyi lukemaan käyttäjän mieltymyksiin kohdennettuja uutisia.

Googlella on äänilisenssit muun muassa ABC:n, The Associated Pressin, CNN:n, Fox News Radion ja Reutersin sisältöihin. Yhtiö maksaa lisensoiduille partnereilleen äänisisältöjen tuottamisesta.