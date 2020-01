Lukuaika noin 2 min

Tuoreimmasta Markkinointi & Mainonta -lehdestä löytyy kirjoittamani artikkeli Googlen evästepäätöksen seurauksista. Jututin sitä varten noin kymmentä ihmistä alan sisältä ja ulkopuolelta, joista vain osaa on siteerattu.

Halusin saada selville, mikä on fiilis ja miten tästä eteenpäin. Faktahan on se, että jos taloon oli aiemmin tullut pari Firefoxin jättämää reikää ikkunaan, Safari oli polttanut saunan ja mobiilisovellukset järsineet reikiä kattoparruihin, niin nyt koko roska on syttynyt kesken kauppareissun ilmiliekkeihin eikä kenelläkään ole ihan selvää ajatusta siitä, miten se pitäisi rakentaa uudestaan.

Valtaosa jututtamistani markkinointialan ihmisistä suhtautui tulevaisuuteen positiivisen toiveikkaasti.

Kyllä uudet innovaatiot korvaavat vanhat, oli enemmistön mielipide, eikä se ohjelmallinen ostaminenkaan mihinkään katoa. Tottahan se on, että maailma on jo mobiilikäytön ja -ostamisen lisääntyessä ollut menossa ohi selainevästeistä ja eri toimintaympäristöissä on jo jouduttu miettimään muita ratkaisuja kohdentamiseen ja mittaamiseen, mutta Chromen markkina-asema on ollut niin määräävä, että kekseihin perustuvien teknologioiden korvaamiseen ei ole ollut varsinaista pakottavaa syytä.

Väkisinkin olin kuulevinani joidenkin äänessä rivien välistä, että nyt mennään vasta Kübler-Rossin surumallin ensimmäisessä vaiheessa ja olo on kuin sillä kuuluisan nettimeemin koiralla. Tiedättehän: kieltäminen, viha, kaupankäynti, masennus ja hyväksyminen. Että ei tässä mitään, kyllähän me selvitään ja onhan kaikki muut samassa tilanteessa. Suorempiakin mietteitä toki kuulin.

Tottahan se on, että yhteisen haasteen äärellä ollaan eikä this is fine -asenteessa todellakaan ole mitään vikaa. Suuremmissa vaikeuksissa ovat ne, joilla on paljon kiinni kolmannen osapuolen evästeisiin vahvasti nojaavassa tekniikassa, kuten ohjelmallisessa ostamisessa. Adformin strategiajohtaja myönsi aivan avoimesti, että varmaa tietoa siitä, miten tekniikkaa pitää ruuvata, jotta se toimii myös tulevaisuudessa, ei ole. Hän myös myönsi, että muutos tekee taatusti kipeää ja jotkin asiat muuttuvat käyttökelvottomiksi, mutta resursseiltaan verrattain suuri firma tulee nousemaan tuhkasta. Huonommin voi käydä pienemmille toimijoille, joilla ei ole panostaa tuotekehitykseen. Firmoja tulee kaatumaan, koska amerikkalainen digijätti päätti sytyttää tulitikun.

Fiksu markkinoija löytää keinot”.

Erityisen hyvin haastattelemistani ihmisistä asetteli sanansa OMG:n datavelho Juuso Siikaniva. Hän antoi ymmärtää, että nyt on erinomainen paikka vetää askel taaksepäin liian pikkutarkasta datan kanssa näpertämisestä ja siirtyä pohtimaan, miten asioita voidaan tehdä aidosti paremmin. Yhteyden luomisen asiakkaaseen otti esille moni muukin: hankitaan suostumus datan keruulle ja räätälöidään parempaa palvelua.

Toivon mukaan tästä kaikesta seuraa hyvää kilpailulle. Toivon mukaan ne kilpailun voittajat eivät sijaitse vain Piilaaksossa.

Edessä on pari mielenkiintoista vuotta.

Kaikki ihmiskunnan suuret keksinnöt ovat syntyneet tarpeesta.