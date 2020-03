Lukuaika noin 1 min

Kauppakeskukset ovat oppineet, että asiakkaita pitää tulevaisuudessa (siis mieluummin jo tänään) houkutella elämyksillä. Museot puolestaan haluavat jalkautua yhä innokkaammin kaupunkikeskuksiin, joissa ihmiset jo viettävät aikaansa. Kahden trendin polttopisteessä syntyi idea, joka konkretisoituu tänä keväänä.

Valokuvataiteen museon K1:n ja ravintola Glassin avaaminen Kämp Galleriaan on niin sanottu no-brainer. Kämp Gallerian kävijämäärät ovat nousseet jo kakkoskerroksen Garden-muotikeskuksen avulla. Valokuva elää voimakkaan nousun aikaa. Fotografiskat Tukholmassa ja Tallinnassa ovat todistaneet konseptin toimivuuden. Ja meneehän museoilla ylipäätänsä hyvin Suomessakin. Museokortin ja vahvojen näyttelysisältöjen ansiosta jono museon ovella alkaa olla vakio, ei poikkeus.

K1 on osa kiinnostavien yhdistelmien jatkumoa Helsingissä. Jo aiemmin uutisoitiin urheilun ja muotoilun liitosta. Helsinki Design Week järjestää loppukesästä näyttelyitä elokuussa avautuvalla remontoidulla Olympiastadionilla. K1:n kohdalla olennaista on, että kiinteistöä hallinnoiva Ilmarinen on innolla mukana. Luonnollisesti Ilmarisen intresseissä on saada ydinkeskustaan vetovoimaa ja elämää. Kun kulttuuri ja liike-elämä luovat uutta yhdessä, kuluttaja kiittää.