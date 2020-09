Lukuaika noin 4 min

Doerz on kotimainen jakamistaloutta hyödyntävä elämysalusta, jonka kautta sekä yrittäjät että yksityishenkilöt voivat tarjota paikallisia elämyspalveluita.

Kulunut kesä on ollut vuonna 2016 Turussa perustetulle matkailualan yritykselle kaikkien aikojen ennätyksellisin. Doerz rikkoi heinä-elokuussa kävijäennätykset ja teki ennätysmyynnit kotimaisten matkailijoiden ansiosta. Kesän päätteeksi tiimi kasvoi kahdella uudella rekryllä kaikkiaan kahdeksanhenkiseksi.

”Kyllähän se koronan alku vähän jännitti. Huhtikuussa lomautin koko tiimin, kun pelkäsin, että miten tässä käy, mutta huhtikuun puolen välin jälkeen sanoin porukalle, että nyt kaikki takas töihin. Toukokuussa teimmekin sitten myyntiennätyksemme”, Doerzin perustaja ja toimitusjohtaja Tomi Virtanen kertoo.

Toukokuussa Doerzin myynti koostui suurelta osin sen toisen tuotteen eli alustan lisenssimyynneistä kunnille ja kaupungeille.

”Me myymme kunnille alustan käyttöön, he hankkivat itse sinne elämystarjonnan ja me pyöritämme buukkaus- ja maksuprosessia ja teknologiaa.”

”Kukaan ei tule enää matkailuinfoon”

Tällä hetkellä Doerzilla on asiakkaina noin 60 kuntaa. Doerz saa kaupungeilta kuukausivuokraa alustasta, ja lisäksi se ottaa kaupunkialustojen aktiviteettitarjoajilta pienemmän komission palvelun pyörittämisestä.

”Toukokuussa tuli muutamia uusia asiakkuuksia, muun muassa Helsinki. Luulen, että silloin monet kunnat ja kaupungit ymmärsivät, että nyt matkailussa tulee tapahtumaan suuri murros ja uuteen maailmaan on mentävä vauhdikkaammin”, Virtanen aprikoi.

Murros tarkoittaa individual-matkailun lisääntymistä ja sitä, että ihmiset haluavat ostaa elämykset ja aktiviteetit verkosta itse.

Muun muassa Visit Helsinki, Visit Tampere, Visit Turku, Visit Jyväksylä ja Visit Oulu ovat Doerzin asiakkaita. Lisäksi asiakkaana on muun muassa Visit Karelia, joka kattaa 15 kuntaa Itä-Suomesta ja Go Saimaan alue.

”Visit-organisaatiot ovat ehkä kokeneet, että heidän roolinsa on murtunut alta, kun ei kukaan enää tule matkailuinfoon kuten ennen, vaan kaikki ostetaan nykyään verkosta. Nyt heillä on työkalu, jonka avulla he voivat palvella individual-reissaajia, joka on haluttu asiakasryhmä nykypäivänä.”

Virtanen sanoo, että individual-reissaajien määrä on lähtenyt nopeaan kasvuun juuri koronan kiihdyttämänä.

”Uskon, että koronan vuoksi tämän tyyppinen reissaaminen tulee globaalilla tasolla kasvamaan huomattavasti nopeammin kuin mitä se olisi muutoin kasvanut. Ihmiset haluavat vältellä suuria ryhmiä, he eivät haluta liikkua enää 50 hengen ryhmissä.”

Individual-matkailu kasvava trendi

Doerzin ennätystahti jatkui kesä-heinäkuussa, jolloin kassaa kasvattivat elämysmyynnit. Sivuston trafiikki nelinkertaistui. Doerz toimi jo ennen koronaa viidessä muussa Euroopan maassa, mutta pandemiassa kelkka käännettiin nopeasti kotimaahan.

”Tajusimme itse, että tässä on nyt tulossa kaikkien aikojen kotimaan kesä ja käänsimme kärjen pois maailmalta. Teimme nopeita muutoksia emmekä jääneet ruikuttamaan. Aloimme aktiivisesti markkinoimaan kotimaisille matkailijoille kotimaisia elämyksiä. Tästä johtuen varmaan saimme myytyä tuhat elämystä pelkästään heinäkuussa.”

Markkinointiin panostettiin ja tiimissä on nyt myös kaksi henkilöä, jotka keskittyvät markkinointiin ja viestintään.

”Nyt on siinäkin aika paljon enemmän resursseja, kun vertaa aiempaan tilanteeseen, jolloin markkinointia tein vain minä”, Virtanen tuumaa.

Hän ei allekirjoita oletusta, että kotimainen matkailija ei olisi kiinnostunut maksamaan aktiviteeteista ja elämyksistä kotimaan kamaralla reissatessaan.

”Iso ajuri taustalla on, että ihmiset haluavat löytää matkaillessaan mielekästä tekemistä ja ennen kaikkea saada sen helposti buukattua. On se sitten kotimaassa tai ulkomailla."

Kesän elämyshitti yllättävä

Virtanen sanoo, että erityisesti teemallisilla elämyspalveluilla oli hyvä menekki viime kesänä. Tuhat myytyä elämystä heinäkuussa oli toimitusjohtajan mukaan jopa ”hämmentävän” hyvä tulos.

”Jos kaksi pitää nostaa, niin toinen suosikki oli Old Rauma Ghost Tour Raumalla. Saanan järjestämä kummituskierros veti useamman sata kävijää pelkästään heinäkuussa. Toinen todella suosittu oli kaljaasi Olga Uudessakaupungissa. Sillä järjestettiin muun muassa juhannusristeily ja lasten merirosvoristeily. Myös lasten tarinallinen poniratsastus taikametsässä nousi Oulun seudulta top-listauksiin.”

Yksityiset ja yritykset voivat ilmoittaa elämyksensä ilmaiseksi palvelussa, ja buukkauksista menee komissio Doerzille.

Kansainvälistyminen päätähtäin

Ennen koronaa Doerz ehti luoda elämystarjontaa myös Italiassa, Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Virossa. Nyt se lähtee myymään lisenssialustaa eurooppalaisille kaupungeille.

Kansainvälisten kaupunkiasiakkuuksien hankintaan palkattiin elokuussa kaksi uutta Account Manageria.

Toinen heistä, Milla Himberg siirtyy Doerziin Alma Medialta, jossa hän on viimeisten vuosien ajan toiminut matkailusivusto Rantapallo.fi:n asiakkuusjohtajana. Himbergillä on yli 20 vuoden kokemuksen B2B-markkinoinnin ja myynnin tehtävistä kattaen sekä matkailumarkkinoinnin, tapahtumatuotannon että IT-alan toimialatuntemuksen.

Toisen uuden doerzilaisen Tiina Kivelän asemapaikka on Sveitsin Engelberg, ja hän keskittyy uusasiakashankintaan erityisesti saksankielisissä maissa. Kivelällä on pitkä kokemus matkailun digitaalisista ratkaisuista muun muassa TrekkSoft AG:n, Metsähallituksen ja Lapland Safaris Groupin palveluksessa. Kivelä on suorittanut matkailututkimuksen ja -markkinoinnin erikoistumiskoulutuksen Lapin yliopistossa.

”Meillä on nyt paljon oppia ja dataa kotimaanmatkailusta viime kesältä, mutta emme ole missään nimessä tyytyväisiä siihen, että Suomi on nyt valloitettu. Olemme rakentamassa kansainvälistä alustaa ja brändiä”, Virtanen sanoo.