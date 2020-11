Kuluttajien huoli ilmastosta on lisääntynyt kaikissa Pohjoismaissa, myös Suomessa, kertoo Orklan teettämä Sustainable Life -kuluttajatutkimus.

Ympäristö kiinnostaa. Kuluttajien huoli ilmastosta on lisääntynyt kaikissa Pohjoismaissa, myös Suomessa, kertoo Orklan teettämä Sustainable Life -kuluttajatutkimus.

Yritysten vastuullisuus on tärkeää suomalaisille kuluttajille, kertoo Orklan teettämä Sustainable Life -kuluttajatutkimus, jossa selvitettiin pohjoismaisten ja baltialaisten kuluttajien asenteita vastuullisuuteen.

Selvityksen mukaan se, miten kuluttaja kokee yrityksen vastuullisuusprofiilin, vaikuttaa myös ostopäätöksiin. Yli puolet suomalaisista kuluttajista (58 prosenttia) välttää tuotteiden ostamista yrityksiltä, joiden vastuullisuusprofiilin he kokevat olevan heikko. Tulos eroaa selvästi naapurimaistamme, joissa vain keskimäärin 37 prosenttia kuluttajista ilmoitti tekevänsä samoin.

Suomalaisvastaajista 71 prosenttia puolestaan pyrkii ostoksissaan suosimaan vastuullisiksi kokemiaan brändejä ja tuotteita. Tässäkin suomalaiset ovat vertailun kärjessä. Keskimääräinen osuus Pohjoismaissa ja Baltiassa on 60 prosenttia. Suomalaisista vastaajista kuitenkin 69 prosentin mielestä on vaikeaa tietää, onko jokin tuote vastuullinen valinta vai ei. Kaikista vastaajista näin ajatteli 64 prosenttia.

Tulokset osoittavat myös, että kuluttajien huoli ilmastosta on lisääntynyt kaikissa Pohjoismaissa, myös Suomessa, missä ilmastoskeptikkojen osuus on Pohjoismaiden alhaisin. Merkittävimmät huolenaiheet kuitenkin vaihtelevat maiden kesken.

”Pohjoismaissa ollaan enemmän huolestuneita ilmastosta, kun taas Baltian maissa huolta aiheuttaa varsinkin jätteiden käsittely. Suomessa huoli muovin määrästä meressä korostuu myös enemmän kuin muissa maissa”, kertoo Orklan Suomen-viestintäjohtaja Nina Olin tiedotteessa.

Suomalaisten ja myös koko vastaajakunnan kolme suurinta ympäristöhuolenaihetta ovat vastausten perusteella muovi valtamerissä, ilmastonmuutos ja jätteiden käsittely.

Ilmastovaikutukset kiinnostavat suomalaisia

Erityisesti tuotteen ilmastovaikutukset korostuvat suomalaisten keskuudessa, sillä jopa 66 prosenttia ilmoittaa suosivansa tuotteita, joilla on pienempi ilmastovaikutus. Tämä osuus on korkein kaikista Pohjoismaista. Lisäksi 68 prosenttia vastaajista haluaa tehdä ympäristöystävällisempiä valintoja arjessa.

”Tulokset korostavat vastuullisuusviestinnän tärkeyttä sekä sitä, että luotettavaa tietoa vastuullisuudesta pitäisi olla paremmin saatavilla. Siksi tieteeseen perustuvat tavoitteet, joita myös Orkla käyttää, ovat erityisen tärkeitä yrityksen ja tuotteen vastuullisuudesta kerrottaessa”, Olin sanoo.

Kasvipohjaisten tuotteiden käyttö yleistyy

Vaikka Suomessa on edelleen muihin selvityksen Pohjoismaihin verrattuna eniten sekasyöjiä (81 prosenttia), kasvisruokavaliota noudattavien osuus on meillä kaikista vertailun maista korkein (7 prosenttia). Baltian maissa sekasyöjien osuus on suurempi kuin Pohjoismaissa. Muut vastausvaihtoehdot olivat fleksitarismi eli lihan tai kalan syöminen vain toisinaan (7 prosenttia suomalaisvastaajista), vegaanius eli kaiken eläinperäisen välttäminen (2 prosenttia suomalaisvastaajista) ja pescovegetarismi eli lihan jättäminen pois mutta kalan syöminen (2 prosenttia suomalaisvastaajista).

Suomalaiset ovat myös innokkaita kokeilemaan lihaa tai maitoa korvaavia kasvipohjaisia tuotteita. 63 prosenttia suomalaisvastaajista kertoi kokeilleensa niitä. Korkeampi kokeiluaste on tutkituista maista ainoastaan Ruotsissa, jossa lihaa tai maitoa korvaavia kasvipohjaisia tuotteita oli kokeillut 71 prosenttia vastaajista.

”Vaikka kokeiluaste onkin korkeampi Ruotsissa, kasvipohjaiset vaihtoehdot päätyvät Suomessa useammin lautasille. Suomesta löytyy eniten kuluttajia, jotka ostavat kasvipohjaisia tuotteita vähintään kerran kuussa, tuotekategoriasta riippumatta”, Olin kertoo.

Yli kolmasosa muista kuin sekasyöjistä kokee kuitenkin, että kasvipohjaiset tuotteet eivät maistu hyvältä. Maun ohella myös hinta, tuotteen rakenne ja vastuulliset raaka-aineet vaikuttavat kasvipohjaisten tuotteiden ostopäätökseen.

”Tässä meillä kasvipohjaisten tuotteiden valmistajilla on tärkeä haaste. Jos haluamme nostaa kasvipohjaisten tuotteiden osuutta suomalaisten ruokavaliossa, maun pitää olla kohdallaan”, Olin kommentoi.

Järjestyksessään toisen Orkla Sustainable Life Barometer -tutkimuksen toteutti markkinatutkimusyhtiö Ipsos lokakuun aikana samanaikaisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Yhteensä 7 000 vastaajan tutkimuksessa kutakin maata edusti tuhannen yli 18-vuotiaan henkilön otos.