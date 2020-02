Lukuaika noin 2 min

Kesällä 2019 perustettu tapahtumamarkkinointitoimisto Def Agency on nimittänyt luovan suunnittelun johtajakseen Jussi Snickerin.

"Toimiston alkutaival on ollut kiireinen ja ensimmäisiin asiakkaisiin lukeutuvat muun muassa Posti, Oneplus ja VR. Defin tavoite on kehittää ja uudistaa tapahtumamarkkinointia ja tässä on päästy hyvin liikkeelle. Uskon, että uusille toimijoille on kysyntää ja avoin yhteistyö läpi toimialan vahvistuu”, toteaa tiedotteessa Defin toimitusjohtaja Antti Hirvonen.

”Useampi asiakas on heittänyt ilmaan kysymyksen: ’Oletteko te tapahtumatoimisto vai mainostoimisto?’, kertoo puolestaan Defin strategiajohtaja Jimi Veijonen.

”Hybridi on vastauksena oikeampi, mutta painotus on tapahtumien puolella – toki ajanmukaisella otteella. Brändit haluavat kohdata yleisöjään kiinnostavalla tavalla in real life, mutta yhtä lailla kohtaamisista halutaan kertoa mediassa vaikuttavasti, jotta tapahtumasta tulisi laajemman yleisön tavoittava sisältö ja keskustelunaihe. Tämä on selkeä trendi ja se sopii meille hyvin”, Veijonen jatkaa.

Toimiston luovaa suunnittelua johtaa jatkossa Jussi Snicker, joka aloitti Hirvosen ja Veijosen yhtiökumppanina vuodenvaihteessa.

“Olen tutkinut ja opiskellut viimeisen vuoden aktiivisesti modernin markkinoinnin kaavaa ja uskon vahvasti Defin lähestymistapaan. Brändien tulee tarjoilla kuluttajille sisältöjä, joita he itse vapaaehtoisesti valitsevat. Osallistavat tapahtumat, markkinointiteot ja vaikuttajamarkkinointi ovat tässä muutoksessa tehokkaita keinoja. Sisältö voi olla brändin tarjoamaa viihdettä tai esimerkiksi arvopohjainen kannanotto, jota kuluttaja haluaa aktiivisesti tukea. Ilmiöitä ja ansaittua näkyvyyttä ei voi ostaa metritavarana, mutta suurin osa hiteistä syntyy laadukkaan suunnittelun kautta. Minun tehtävä on kehittää edelleen Defin luovaa ajattelua sekä etsiä uusia tapoja kohdata kuluttaja”, Snicker toteaa tiedotteessa.

Snicker on Taideteollisen korkeakoulun ja Valven kasvatteja. Valven jälkeen Snicker oli perustamassa yhdessä Mia Oksalan ja Markus Niemisen kanssa Son Helsinkiä, josta fuusion kautta syntyi Dynamo&Son, jossa Snicker toimi partnerina ja luovana johtajana. Snickerin töitä on noteerattu mm. Effiessä, New York Festivalseilla, Grandonessa, Vuoden Huipuissa ja Webby Awardeissa.

Def kutsui loppuvuodesta advising partneriksi Hasan & Partners Groupin toimitus- ja vastaavan luovan johtajan Eka Ruolan.

”Olemme sopineet loppuvuodesta muutaman uuden asiakkaan kanssa yhteistyön aloittamisesta ja odotamme vahvaa kasvua vuodelle 2020. Saamme Ekasta erinomaisen sparrarin, kun kehitämme toimintaamme kunnianhimoisesti eteenpäin”, Hirvonen sanoo.