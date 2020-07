Lukuaika noin 3 min

Viestintäalan huippuja palkitsevan Sabre-palkintogaalan EMEA-alueen eli Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan palkinnot jaettiin eilen virtuaalisesti järjestetyssä gaalassa. Suomalaisyritykset keräsivät useita palkintoja ja kunniamainintoja.

Kurio nappasi neljä palkintoa. Se palkittiin vuoden digitaalisena konsulttiyrityksenä ja kolmesta kampanjastaan.

Kurion Nesteelle suunnittelema Kotimaan kanjonit -kampanja voitti Best in Crowdsourcing & Co-Creating -palkinnon. Kampanja nosti esiin teiden huonon kunnon tekemällä teiden kuopista kuvissa kanjoneita ja matkakohteita. Suomalaiset jakoivat tuhansittain ”kotimaan huonoimpia matkavinkkejä” ja nimesivät teiden kanjoneita.

Kurion Microsoftille tekemä #SurfaceTheWomen voitti teknologiasarjan Hardware-kategorian.

Nesteelle ja Mantsinen Groupille tehty Zero Exclusion puolestaan palkittiin Best Global Programme -palkinnolla. Kurion lisäksi kampanjaa ovat olleet tekemässä MKTG, Hasan Comms ja Honey Partnership.

Milttonin suunnittelema Nesteen Totuuden hetki -kampanja palkittiin Best in Brand Film/Video -palkinnolla. Mukana kampanjaa toteuttamassa olivat myös Cocoa ja Vizeum.

Nordics-sarjan voitti Neste kampanjallaan Zero Island – A real-life experiment in climate neutrality. Kampanjan tekivät Nesteen kanssa TBWA\Helsinki, Miltton Sweden, Vizeum Sweden ja Lidö Värdshus. Neste halusi luoda brändilleen tunnettuutta Ruotsissa hankkeella, jonka tavoitteena oli tehdä ruotsalaisesta Lidön saaresta vuodessa täysin hiilineutraali. Zero Island -hankkeen tuloksena saaren hiilidioksidipäästöjä onnistuttiin leikkaamaan 78 prosenttia, ja loput kompensoitiin.

Zero Island ylsi myös platinapalkinnon eli Best in Show -palkinnon finalistiksi. Viiden finalistin joukosta palkinnon voitti ruotsalaisen Forsman & Bodenforsin ja Volvon naisten ajoturvallisuutta edistävä EVA Initiative -hanke.

Netprofile palkittiin hyväntekeväisyystyöstä

Netprofile voitti PR Agency Citizenship -palkinnon, joka myönnetään yhteiskunnallisesti merkittävälle pro bono -työlle. Netprofile on auttanut monin tavoin eteenpäin suomalaista Someturvaa, joka on tekoälypohjainen sosiaalisen median käyttäjille suunnattu somessa kiusattuja, uhattuja ja häirittyjä palveleva turvapalvelu. Sen ovat perustaneet suomalaiset juridiikan, teknologian ja sosiaalipsykologian ammattilaiset.

Netprofile on auttanut Someturvaa muun muassa neuvonnalla, tuella ja Oulun pedofiilitapausten aikaan osuneella kampanjalla. Netprofilen partnerin Christina Forsgårdin mukaan kampanjan aikana onnistuttiin ehkäisemään jopa 9 prosenttia ahdistelutapausten eskaloitumisesta vakaviksi rikoksiksi.

”Harvoin tässä työssä pääsee aidosti pelastamaan henkiä. Kampanjassahan ei ollut kyse ainoastaan kohderyhmän tavoittamisesta. Sadat nuoret saivat myös nopeasti asiantuntija-apua nettikiusaamiseen ja häirintään. Tämä pro bono -työstä saatu palkinto tuntuu sydämessä asti. Toivottavasti yhä useampi havahtuu huomaamaan, miten vakavien asioiden äärellä verkkoahdistelussa liikutaan”, Forsgård kommentoi palkintoa..

SEK sai kaksi kunniamainintaa

SEK palkittiin Sabressa kolmella kunniamaininnalla.

Abloyn muutoksesta perinteisestä tuotevalmistajasta palvelukeskeiseksi ratkaisutoimittajaksi kunniamainintoja kertyi SEKille kaksi, kategorioista Influencer Programs + Endorsements (Paid) ja Identity Branding.

Visit Finlandin ja SEKin Rent a Finn -kampanja puolestaan sai kunniamaininnan ansaitusta broadcast-mediasta.

Lisätty kello 12:44 tieto Nesteen Zero Islandin saamasta palkinnosta ja 13:03 tieto Zero Islandin Best in Show -ehdokkuudesta.