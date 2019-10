Lukuaika noin 2 min

Stockmann uudistaa kanta-asiakasohjelmansa, joka siirtyy entistä vahvemmin uuteen, pelillisiäkin elementtejä hyödyntävään mobiilisovellukseen. Sovellus lanseerattiin eilen.

”Uusi mobiilisovellus mahdollistaa nopeasti vaihtuvien etujen ja yllätysten tarjoamisen asiakkaillemme. Lokakuun lanseerausvaiheen jälkeen jatkamme MyStockmannin kehittämistä ja tuomme jatkuvasti käytäntöön myös uusia etuja ja toiminnallisuuksia”, Stockmannin kanta-asiakasohjelman kehittämisestä vastaava Nina Niskanen sanoo tiedotteessa.

Violetin kassin saa ylimmällä tasolla

Konkreettinen uudistus kanta-asiakkuuteen liittyen ovat eriväriset kangaskassit, joita saa sen mukaan, millä tasolla on. Ja näiden kassien tavoitteluun liittyy myös mobiilisovelluksen pelinomaisuus.

Nykyiset kanta-asiakkaat on jaettu kuudelle eri tasolle lokakuun 2014 jälkeen tehtyjen ostosten perusteella. Yksi Stockmannille maksettu euro vastaa yhtä pistettä kanta-asiakkuusohjelmassa.

Taso yksi lähtee nollasta, tasolle kaksi vaaditaan 1 000 pistettä. Tasolta kolme lähtien kanta-asiakkaille lahjoitetaan MyStockmann -kangaskasseja. Mustapohjaisen kassin saa tasolla 3 (3 000 pistettä). Tasolla 4 (6 000 pistettä) kassi on vihreä, tasolla 5 (10 000 pistettä) sininen ja ylimmällä, kuudennella tasolla saa violetin kassin. Sen kantaja viestii ympärilleen, että on shoppaillut Stockmannilla yli 25 000 eurolla.

Kun on saavuttanut jonkin tason, siltä ei voi enää tipahtaa pois, niin kuin aiemmin saattoi tapahtua. Asiakkaan on kuitenkin tehtävä vähintään yksi ostos viidessä vuodessa pysyäkseen tasolla.

Monelle kanta-asiakkaalle ilmainen pysäköinti Stockmannin tavaratalojen yhteydessä olevissa parkkihalleissa on ollut yksi parhaita etuja. Nyt parkkietu käsittää yhden tunnin ilmaista pysäköintiaikaa, jos on tehnyt ostoksia yli 20 eurolla. Tämä etu astuu voimaan tasolla kolme.

Sovelluksen on toteuttanut Digia. Se on saatavilla Android- ja iOS-puhelimiin. Sovellus on toteutettu React Native -teknologialla ja sovelluksen taustajärjestelmät pyörivät Amazon Web Services (AWS) -pilvipalvelussa.

”Mobiilisovellus on uudessa kanta-asiakasohjelmassa tärkeimpiä asioita, sillä se on, mitä asiakas näkee ja kokee. Taustalla kyse on massiivisesta uudistuksesta, mutta monimutkaisuus on onnistuneesti piilotettu yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi sovellukseksi”, Stockmannin digitaalisen kehityksen johtaja Tero Niemistö sanoo tiedotteessa.