Bob the Robotin Saarioiselle suunnittelema Kyllä klassikon tunnistaa -filmi palkittiin Film Craft -sarjassa hopealla sekä Best Use of Sound että Best Use of Music -kategorioissa New York Festival Advertising Awardsissa.

Sama mainosfilmi oli voittoisa myös viime vuoden Epicassa Amsterdamissa, missä se voitti kultaa ainoana suomalaistyönä Best Use of Sound -kategoriassa.

Videolla näkyvä kolmikko musisoi keittiöstä löytyvien tarvikkeiden avulla Europen The Final Countdown -kappaleen odottaessaan mikroaterian valmistumista.

Filmin on ohjannut Juho Konstig ja tuottanut Cocoa Mediaproductions.

Kyllä klassikon tunnistaa -videolle neljä shortlistausta New York Festivals Advertising Awardsissa – suomalaistöille yhteensä seitsemän shortlist-sijoitusta