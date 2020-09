Lukuaika noin 4 min

Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti) selvitti tänä vuonna toista kertaa suomalaisten vaateyritysten vastuullisuustyötä ja siitä viestimistä. Selvitys toteutettiin ulkoministeriön ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiön tuella.

Vuonna 2020 parhaimmat pisteet Ränkkää brändi 2020 -raportissa sai helsinkiläinen Frenn. Jarkko Kallion ja Antti Laitisen vuonna 2013 lanseeraama miestenvaatemerkki sai muun muassa ilmastotyöstä täydet pisteet.

Frennin liiketoiminnan kulmakiviä ovat sen perustajien mukaan alusta alkaen olleet vastuullisuus ja läpinäkyvyys.

Pitkään tekstiili- ja vaateteollisuudessa toimineet Laitinen ja Kallio halusivat alkujaankin lähteä rakentamaan parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Esimerkkinä he kertovat, että jokaisen tuotteen valmistusmaa on kerrottu avoimesti lanseerauksesta lähtien, nykyään myös tehdas.

Frennin suunnittelun ja tuotekehityksen lähtökohtia ovat laadukkaat ja ekosertifioidut Euroopassa valmistetut materiaalit sekä eettinen lähituotanto matalan riskin maissa Baltian alueella. Suunnittelussa tähdätään siihen, että vaatteita on helppo muokata käyttäjälle sopivaksi, korjata ja kierrättää.

”Menestys Eetin vastuullisuusselvityksessä tuntuu todella upealta. Kun Eetin ensimmäinen selvitys julkaistiin viime vuoden huhtikuussa, mediassa oli otsikoita suomalaisten vaatemerkkien heikosta vastuullisuustyöstä. Näin osittain siksi, että yritykset eivät olleet panostaneet vastuullisuusviestintään, vaikka itse toiminta olisi ollutkin hyvällä tasolla", toimitusjohtaja Kallio sanoo.

"Päätin, että asialle pitää tehdä jotain."

35 brändiä järjestykseen

Ränkkää brändi 2020 -raportissa arvioitiin kaiken kaikkiaan 35 suomalaisen vaatemerkin ilmasto-, ympäristö- ja ihmisoikeustyötä sekä läpinäkyvyyttä.

Hyvä uutinen: Eetti tiedottaa, että parannusta on tapahtunut viime vuoteen verrattuna. Vaikka merkittävä osa brändeistä paransi sijoitustaan, silti kehitettävää löytyy vielä erityisesti riskimaissa tuottavien isoimpien yritysten toiminnassa.

Parhaat pisteet saaneita yrityksiä yhdistää se, että niiden tuotteet valmistetaan pääosin matalan riskin maissa, ne kertovat täsmällisesti materiaalivalinnoistaan ja konkreettisista toimenpiteistään esimerkiksi hiilijalanjäljen tai pakkausmateriaalien osalta.

"Kriittinen, vastuullisia valintoja etsivä kuluttaja osaa kaivata täsmällistä tietoa ympäripyöreiden lupausten sijaan. Vastuullisuustietojen pitää olla helposti saatavilla myös, jotta niiden luotettavuutta voidaan arvioida ja kehitystä seurata", sanoo Eettin vastuullisuusasiantuntija Maija Lumme.

Eetti luokittelee yritykset viiteen kategoriaan. Kahteen parhaaseen kategoriaan pääsi yhteensä 42 prosenttia arvioiduista brändeistä ja 15 yritystä. Viime vuonna yksikään yritys ei yltänyt parhaaseen eli A-kategoriaan ja B-kategoriaankin pääsi vain yksi yritys.

Vuoden 2020 selvityksessä A-kategoriaan nousi neljä brändiä: Frenn (29/34 pistettä), Globe Hope (26 pistettä), PaaPii (25 pistettä) ja Papu (25 pistettä).

B-kategoriaan ylsi viime vuoden yhden sijaan peräti yksitoista brändiä (suluissa viime vuoden sijoitus): R/H (-), Aarre (-), Uhana Design (-), Vimma (C), ByPias (D), Very Nice (-), Sail & Ski (C), Alpa (-), Nosh (D), Gugguu (E) ja Samuji (-).

Huomiona todettakoon, että yritysten koko suurenee, mitä pidemmälle aakkosissa ehditään. Selvityksen kolmanteen eli C-kategoriaan sijoittuivat Marimekko (D), Pure Waste (-), Halti (E) ja R-Collection (D). Toisaalta, esimerkiksi Halti harppasi E-kategoriasta C-kategoriaan.

”Kuten raportin tuloksista käy ilmi, suomalaisbrändien välillä on suuria eroja sekä vastuullisuustyössä että siitä viestimisessä. Erityisesti riskimaissa tuottavien yritysten tulisi kehittää läpinäkyviä, konkreettisia toimia ja mittareita muun muassa työolojen parantamiseksi ja elämiseen riittävien palkkojen edistämiseksi”, Lumme jatkaa.

Tutkimusten mukaan suomalainen ostaa vaatteensa marketista. Suomen suosituimpien vaatekauppojen Prisman ja Citymarketin omat merkit House ja Mywear pysyivät toiseksi alimmassa, D-kategoriassa, kuten myös Stockmannin Noom ja Lindex. Tokmannin Pola nousi E-kategoriasta D-kategoriaan muiden kaupparyhmien seuraan.

D-kategoriassa ovat myös E-kategoriasta nousseet pykälää ylemmäs nousseet Makia, Nanso ja Sasta sekä ensimmäistä kertaa arvioidut Ivana Helsinki ja Sidoste.

Suurilla varaa parantaa

Vuonna 2019 alimpaan E-kategoriaan sijoittui yli puolet arvioinnin brändeistä.

Nyt enää kuusi brändiä eli 17 prosenttia jäi alle viiden pisteen ja E-kategoriaan. Pohjalla ovat viime vuoden tavoin Reima sekä Suomen suurimman vaateyrityksen Luhta Sportswear Companyn brändit (Luhta, Torstai, Rukka ja Your Face). Luhdan brändit jäivät ainoina nollapisteille. E-kategoriaan sijoittui myös uutena arvioitu Billebeino.

Eetin loppuarvio on tärkeä.

Jo parin vuoden tutkimuksella yritysten välillä on nähtävissä eroja siinä, kuinka aktiivisesti ne ovat pyrkineet kehittämään vastuullisuuttaan. Huomionarvoista on, että liikevaihdoltaan suurimmat yritykset eivät ole merkittävästi parantaneet sijoitustaan Ränkkää brändi -raportssa viime vuodesta.

Ehkä oppi selvityksen parhaalta auttaisi?

Jarkko Kallion ja Antti Laitisen Frenn osallistui selvitykseen ensimmäistä kertaa tänä vuonna.

"Kuluttajien kiinnostus vastuullista liiketoimintaa kohtaan on selvästi kasvussa, joten siihen tulee panostaa ilman turhaa viherpesua. Teimme kovasti töitä sekä vastuullisuustekojen että -viestinnän suhteen. Pitkäjänteinen ja johdonmukainen työ tuotti hedelmää”, Kallio iloitsee.