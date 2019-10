Lukuaika noin 1 min

Makkaratalona tunnetun kauppakeskuksen omistaja Sponda uudistaa Asematunnelin tasolla olevan kerroksen vuoden loppuun mennessä.

Remontissa muun muassa nostetaan huonekorkeutta. Kerrokseen tulee uusia vuokralaisia, joista osan kanssa neuvottelut ovat vielä kesken. Niistä Citycenter ei vielä tuon enempää kerro.

Uudistettuihin tiloihin on tulossa ainakin apteekki, kukkakauppa ja parturi-kampaamo.

Kaikkien vanhojen vuokralaisten sopimuksia ei ole jatkettu.

”Vuokrasopimusten päättyessä tarjontaa muokataan ja tiloja uudistetaan vastaamaan paremmin markkinatilanteen mukaiseen kysyntään ja kuluttajien tarpeisiin”, markkinointi- ja brändipäällikkö Anita Riikonen kommentoi sähköpostitse.

Keskuksen toisen kerroksen ravintolamaailma uudistettiin kaksi vuotta sitten. Se on tuonut Citycenteriin uusia asiakkaita.

Sponda on uudistanut ja laajentanut Helsingin rautatieaseman ja Stockmannin tavaratalon välissä sijaitsevaa Citycenteriä vuodesta 2005.

Kauppakeskuksen myynti kasvoi viime vuonna 109,3 miljoonaan euroon ja kävijämäärä nousi 15,3 miljoonaan.

Citycenter on kävijöillä mitattuna Suomen viidenneksi suurin kauppakeskus. Se on Helsingin Kampin keskuksen tapaan monelle läpikulkupaikka, sillä ostoksen määrä kävijää kohti on vain puolet siitä, mitä esimerkiksi läheisessä Forumin kauppakeskuksessa.

Citycenterin asiakas käyttää ostoksiin keskimäärin 7,1 euroa, Kampissa kuluu 7,4 euroa.

Myynniltään Suomen suurimmassa kauppakeskuksessa, Vantaan Jumbossa asiakas käyttää rahaa keskimäärin 35,2 euroa.

Rautatieaseman puolella Citycenterin julkisivua kiertää uloke, josta talo on saanut Makkaratalo-nimensä. Rakennus on valmistunut vuonna 1967.

Makkaran ulkonäköä on vuosien saatossa kritisoitu, mutta Helsingin kaupunginvaltuusto päätti suojella sen vuonna 2005.

Sponda ei julkista Makkarataloon käyttämänsä investointien määrää. Keskuksen myynti ei ole suunnitelmissa.