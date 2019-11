Lukuaika noin 2 min

Generon tavoitteena on, että Tukholmaan avattavassa toimipisteessä työskentelee ensi vuoden loppuun mennessä noin viiden hengen kasvumarkkinointitiimi.

Toimitusjohtaja ja perustajajäsen Rasmus Östman kertoo M&M:lle, että toimisto rekrytoi parhaillaan tiiminvetäjää ja asiakkuusjohtajaa Ruotsiin.

”Tällä hetkellä Helsingin ja Pietarsaaren toimipisteiden työntekijöistä koostuva 10 hengen tiimi tekee asiakastyötä Ruotsin markkinoilla. Heillä on Ruotsin markkinasta hyvä kokemus joten he tulevat jatkossa toimimaan Ruotsin tiimin tukena”, kertoo Rasmus Östman.

Toimiston avaaminen Ruotsiin on Generolle luonnollinen seuraava askel, sillä toimistolla on käytännön kokemusta Pohjoismaiden markkinoista. Myöskään ruotsin kieli ei ole kynnys, koska Generon perustajien äidinkieli on ruotsi.

Genero on työskennellyt asiakkaiden kanssa Ruotsin markkinoilla vuodesta 2011 lähtien, kertoo Generon operatiivinen johtaja ja perustajajäsen Sebastian Östman.

”Ruotsin osuus myynnistä on kasvanut viime vuoden aikana merkittävästi, ja myös osa kotimaisista asiakkaistamme kasvattaa liiketoimintaansa Ruotsiin. Nämä ovat perustelut sille, miksi aloitamme liiketoiminnan Ruotsissa”, sanoo Sebastian Östman.

”Kokemuksemme mukaan Suomessa hyväksi havaitut menetelmät toimivat pitkälti myös Ruotsissa. Tietenkin maiden välillä on eroja ostokäyttäytymisessä ja kulttuurissa, mutta ne eivät ole kovin merkittäviä”, arvioi Rasmus Östman.

A-lehtien yritysosto vauhdittaa liiketoimintaa

Generon liiketoiminta vahvistui viime keväänä, kun suomalainen mediakonserni A-Lehdet osti enemmistöosuuden Generosta. Tämän jälkeen kasvua on syntynyt yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten yritysten, kuten italialaisen tomaattibrändi Muttin, kanssa.

”Luomme Tukholmaan paikallisen tiimin, joka palvelee paikan päällä nykyisiä asiakkaitamme ja kasvattaa toimintaa Ruotsissa. Tavoitteemme on kasvaa asiakkaidemme kanssa niin Suomessa, Ruotsissa kuin kansainvälisestikin”, Sebastian Östman linjaa.

Toimitusjohtaja Rasmus Östman kertoo, että Generon tavoite on alusta lähtien ollut luoda asiakkaille parhaat mahdolliset tulokset kanavasta riippumatta.

Generon asiakkaisiin lukeutuvat muun muassa Komplett Bank, Purmo, Njie, Nordic Takvård, Mr. Panini, Mutti, Snellman, Halti, Gold & Green, Mirka ja Beamex. Genero kasvoi edellisvuonna 32 prosenttia ja tänä vuonna liikevaihto yltää noin kahdeksaan miljoonaan euroon.

”Viime vuosien voimakas kasvu ja kehitys osoittavat, että toimistoille, jotka yhdistävät strategian ja luovan suunnittelun tekniikkaan ja datavetoiseen markkinointiin, on olemassa aito tarve. Yhdessä A-lehdet-konsernin kanssa pystymme luomaan relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä”, Rasmus Östman sanoo.

Generon liikevaihto tilikaudella 2018 oli 5 miljoonaa euroa. Myyntikate oli 2,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 844 000 euroa. Henkilöstön määrä on tällä hetkellä noin 50.