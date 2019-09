Lukuaika noin 3 min

Pyynikin käsityöläispanimo on solminut mittavan vientisopimuksen isobritannialaisen Beer52-verkkokaupan kanssa. Ensimmäisen tilauksen määrä on 160 000 tölkkiä. Viime vuonna Isoon-Britanniaan Tullin tilastojen mukaan vietiin 3500 litraa olutta, joten tamperelaispanimon vientimäärä moninkertaistaa entiset vientimäärät. Myös kahdelta muulta suomalaiselta pienpanimolta, Maku Brewingilta ja Lumi Brewingilta , lähtee olutta verkkokauppaan.

Brexitin uhka ei ei tamperelaisia hetkauta.

"Ei pelota, kyllähän maailmassa on kauppaa tehty aina. Meillä on ollut paljon hankalampiakin vientimaita, esimerkiksi Venäjä. Totta kai brexitin vaikutusta on mietitty, mutta ainakaan tähän ensimmäiseen lähetykseen ei mahdollinen sopimukseton ero kerkeä tulla millään”, kertoo Pyynikin käsityöläispanimon perustaja ja olutmestari Tuomas Pere Markkinointi&Mainonnalle.

Yleinen tietämättömyys siitä, mitä Britanniassa tapahtuu, koska ja millä seurauksilla vaatii Britanniaan suuntaavalta yrittäjältä hyviä hermoja ja riskinsietokykyä, ja niitä tuntuu Perellä olevan.

”Emme usko, että se (brexit) tapahtuu sopimuksettomana, tai mistä sen nyt tietää. Se menee sitten hankalammin. Mutta meillä on kokemusta EU:n ulkopuolelle viennistä, esimerkiksi Japaniin, ja tiedostamme, että jokaisella maalla on omat juttunsa.”

Brexit voi tuoda mukanaan myös tiettyjen tuotteiden vientirajoituksia tai kieltoja.

”Onhan siellä tietysti sellainen kaveri puikoissa, että saattaa yhtäkkiä keksiä jotain perinnetuotteita. Siitäkin olemme puhuneet, mutta toivotaan nyt sitäkin, ettei tule tuotesaartoja.”

Pere sanoo, että käytännössä loka-marraskuun vaihteessa Britteihin lähtevä erä on myyty jo ennakkoon.

"Olemme jo pitkään suunnitelleet pääsyä Ison-Britannian markkinoille. Lontoossa vuosittain järjestetyissä World Beer Awards -kilpailussa oluitamme on valittu kolmena vuotena parhaaksi sarjassaan ja Manchesterin We are lager -olutfestivaaleilla meidän Mosaic Lager meni kuin kuumille kiville. Joten tiesimme, että oluemme maistuu myös brittiläisille",

Kauppa on jatkoa tamperelaisen Pyynikin käsityöläispanimon vientihankkeille. Panimo vie tällä hetkellä oluita 13 maahan. Ison-Britannian jälkeen seuraava vientikohde on Saksa, jonne Peren mukaan on neuvottelut käynnissä.

”Toivomme myös, että oluemme pysyvät myynnissä kaikkiaan noin 2400 Lidl-marketissa eri puolilla Eurooppaa.”

Markkinointia panimo tekee itse pääosin sosiaalisen median kanavissaan, ja vetoapua on saatu myös Beer52 -verkkokaupan Ferment-lehdeltä.

”Olemme olleet innoissaan jo kuukausia suomalaisesta oluesta. On hienoa vihdoin olla täällä ja tavata oluiden tekijät. Pyynikillä on erittäin laadukkaita ja mielenkiintoisia oluita. Beer52:n asiakkaat odottavat innolla, että pääsevät maistamaan oluita”, kertoo lehden päätoimittaja Richard Croasdale tiedotteessa.

Osakeannilla halutaan turvata toimitukset

Pyynikin käsityöläispanimo käynnisti elokuussa osakeannin.

”Osakeannin avulla pystymme hoitamaan tämän Beer52-sopimuksen ja turvaamaan myös kotimaan toimitukset. Vahvuuksiamme on ketjukokemus Suomesta ja ulkomailta”, kertoo Pere.

Panimon liikevaihto nousi viime vuonna 50 prosenttia, mutta se teki yli 400 000 euroa tappiota. Kuuden vuoden olemassaolonsa aikana Panimo ei ole vielä päässyt plussalle tuloksessaan.

”Me olemme amerikkalaistyyppinen aggressiivinen startup, ja olemme lähteneet joukkorahoituksella liikkeelle. Viimeiset kolme vuotta olemme olleet Suomen suurin panimoalan kasvuyhtiö”, Pere sanoo.

”Se mitä jää viivan alle, ei ole tällä hetkelle seuratuin lukumme, mutta uskon, että tällä tilikaudella päästään jo lähelle nollaa”, hän vakuuttaa.

Miinusmerkkiset luvut eivät ole houkutelleet suursijoittajia, mutta Pere kertoo, että panimolla on noin 5 000 osakkeenomistajaa.

”Pienille sijoittajille on tärkeää olla osa tätä perhettä, ja kyllähän he ovat myös asiakkaitamme ja haluavat juoda omistamaansa olutta.”

Osakeannilla haetaan myös rahoitusta panimon tavoitteeseen siirtyä vuokratiloista omaan kiinteistöön ja kasvattaa tuotantokapasiteetti 10 miljoonaan litraan.

”Investointihankkeeseen tullaan valitsemaan myös yksi iso kumppani mukaan, kiinnostusta siihen on herännyt.”