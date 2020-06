Lukuaika noin 5 min

Turkulainen ravintola Ruissalon Maininki on mukana Netflixin Unelmien näköalaravintolat (Restaurants on the Edge) -ravintolasarjan uudella tuotantokaudella. Ohjelma on suoratoistopalvelu Netflixin alkuperäissarja, jolla on maailmanlaajuinen yleisö. Unelmien näköalaravintolat -sarjan toinen kausi julkaistiin Netflixissä perjantaina 8. toukokuuta.

Ohjelmassa kolme kokenutta ravintolamaailman ammattilaista kiertää ympäri maailmaa uudistamassa uniikeilla paikoilla sijaitsevia ravintoloita. Ohjelman asiantuntijat ravintoloitsija Nick Liberato, sisustussuunnittelija Karin Bohn ja keittiömestari Dennis Prescott kohentavat menun lisäksi ravintoloiden sisustuksen ja auttavat omistajia markkinoimaan uudistettua ravintolaa paikallisille.

Meren rannalla vuonna 1917 valmistuneessa rakennuksessa toimiva Ruissalon Maininki tavoittelee ohjelmassa aiempaa raikkaampaa ilmettä. Yrittäjäpariskunta Turo Jokinen ja Marina Björkenheim-Jokinen toivoo, että uudistuksen myötä asiakaskunta laajenisi Turun Pursiseuran ravintolasta kaikkien turkulaisten kohtaamispaikaksi.

Ruissalon Maininki on ainoa Suomessa sarjaan kuvattu ravintola. Sarjan uuden tuotantokauden muut jaksot kuvattiin Sloveniassa, Kanadan Muskokassa ja Brittiläisessä Kolumbiassa, Yhdysvaltain Neitsytsaarilla, Arizonassa sekä Hawaijilla.

Tuotantoryhmän päätyminen Suomeen ja Turkuun oli Visit Finlandin ja Visit Turun PR-yhteistyön tulosta. Sarjan kuvaaminen Turussa tuo kaupungille ja koko Suomelle merkittävää maailmanlaajuista näkyvyyttä.

”Ensiksi koko homma tuntui nigerialaiskirjeeltä”

Kun kanadalainen Marblemedia otti yhteyttä, yrittäjäpariskunta ei vielä tiennyt Visit Finlandin ja Visit Turun suositelleen heidän ravintolaansa kuvattavaksi.

”Ensiksi koko homma tuntui joltain nigerialaiskirjeeltä, mutta sitten se alkoi realisoitua ja meitä haastateltiin Skypen välityksellä moneen kertaan”, Jokinen kertoo M&M:lle.

Ennen ravintoloitsijoiden saamaa yhteydenottoa sarjaa yhteistyössä losangelesilaisen OutEast Entertainmentin kanssa tuottava Marblemedia oli ottanut yhteyttä Visit Finlandiin ja kertonut haluavansa kuvata yhden sarjan jaksoista Suomessa. Visit Finland ja Visit Turku ehdottivat kuvauksiin Ruissalon Maininkia.

Jokinen ei tiedä, mikä syy vakuutti kuvausryhmän juuri Ruissalon Mainingin sopivuudesta ohjelmaan. Useiden haastattelujen jälkeen viime vuoden toukokuussa kuitenkin varmistui, että ravintola otetaan ohjelmaan mukaan. Kolme viikkoa myöhemmin juhannuksen aikaan 18.–25. kesäkuuta kanadalaisryhmä jo oli paikalla kuvaamassa. Paikallisena tuotantoapuna oli tuotantoyhtiö Twisted Films.

Jokinen kertoo, että aluksi kuvaukset jännittivät, mutta kameroihin tottui nopeasti eikä niitä ensimmäisen päivän jälkeen juuri huomannutkaan.

”Mitään ei käsikirjoitettu, vaan tilanteet olivat autenttisia. Me olimme omina itsenämme ja keskustelimme. Kamerat kävivät koko ajan ja tilanteet olivat tosi luonnollisia”, hän sanoo.

Juhannuksen yli suljettuna ollut ravintola avattiin kuvausten jälkeen uudistuneena, mutta vielä ei ollut aika markkinoida uudistusta.

”Meillä oli nimet amerikkalaisten juristien tekemässä sopimuksessa emmekä saaneet jakaa mitään kuvia tai markkinoida ravintolaa ohjelman perusteella. Viime kesänä kaikki uudistukset oli tehty, mutta emme voineet vielä hyödyntää sitä mitenkään”, Jokinen kertoo.

Nyt ravintola on avattu uudelleen heti kesäkuun ensimmäisenä päivänä, kun se oli mahdollista. Jokinen arvelee, että koronavirustilanne on saattanut vaikuttaa Ruissalon Mainingin kannalta jopa positiivisesti, sillä ihmisillä on ollut toukokuussa aikaa olla kotona ja katsoa Netflixiä.

Ainakin kiinnostus ravintolaa kohtaan on ollut suurta. Jokinen kertoo ravintolan nettisivujen keränneen seitsemän viime päivän aikana 14 000 käyntiä.

Yhteydenottoja pöytävarauksista on jakson julkaisun jälkeen tullut eri puolilta maailmaa, muun muassa Meksikosta, Argentiinasta ja monista Euroopan maista, toki sillä varauksella, että Suomeen pääsee matkustamaan. Pöytävarauksia on jo syyskuulle asti, ja myös yritykset ovat aktivoituneet varaamaan kauden aloitustilaisuuksia elo–syyskuulle.

”Ohjelmasta on ollut meille paljon hyötyä”, Jokinen sanoo.

Jo tällä viikolla kävijöitä on ollut selvästi tavallista enemmän, ja ensi viikolta kolme päivää on jo varattu täyteen.

Nyt voimassa olevat rajoitukset eivät Jokisen mukaan suuresti haittaa Ruissalon Maininkia, sillä ravintolalla on iso terassi 30 hengelle ja sisälläkin 45 paikkaa tavallisesta 90:stä käytettävissä. Iltaisin ravintola sulkeutuu normaalioloissakin tavallisesti yhdeksältä ja sunnuntaisin kuudelta, ja myöhempään on oltu auki vain erityisten tilaisuuksien vuoksi.

Ei vieläkään eri annoksia lapsille

Ruissalon Maininki pyrkii hyödyntämään paljon lähituottajien tarjontaa, ja meren äärellä sijaitseva ravintola painottaa listallaan kalaruokia. Koska Unelmien näköalaravintolat -konseptiin kuuluu uudistusten tekeminen niin sisustukseen kuin ruokalistaankin, ohjelman tiimi kehitti listaa uudistaakseen ravintolalle lastenannoksen. Jokinen kertoo, ettei sitä kuitenkaan nyt ole listalla.

”Meillä ei ole edelleenkään erillistä lastenannosta tai lastenlistaa, vaan koetamme sivistää suomalaisia niin, että myös lapset syövät annoksia oikealta listalta. He vain saavat ne puoleen hintaan puolikkaan kokoisina”, Jokinen sanoo.

Visit Turku auttoi kuvausryhmää löytämään sopivan ravintolan lisäksi myös muita paikallisia toimijoita ja tutustumaan suomalaiseen elämänmenoon sekä paikalliseen ruokakulttuuriin.

”Tuomme mielellämme esille Turun upeita ravintoloita ja merellisyyttä, joten tartuimme ilman muuta tähän upeaan mahdollisuuteen. Turun seudulta löytyvät ainutlaatuiset meri- ja saaristomaisemat sopivat Turun Pursiseuran ravintolan kanssa kuvauskohteeksi erinomaisesti”, sanoo Visit Turun kansainvälisen markkinoinnin päällikkö Lotta Bäck tiedotteessa.

Jokinen on tyytyväinen siihen, että ohjelma toi Turulle ja Suomelle paljon näkyvyyttä matkailullisessakin mielessä.

”Olisin toivonut, että ohjelmaan olisi tullut jotakin myös Turun kauppahallista, jossa kuvausryhmä vietti yhden päivän mutta jota ei näytetä valmiissa jaksossa. Muuten olemme hyvinkin tyytyväisiä lopputulokseen”, hän sanoo.