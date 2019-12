Lukuaika noin 2 min

Suomi oli erikoinen paikka vuonna 1994. Jääkiekossa Leijonat ei vielä ollut ikinä voittanut MM-kultaa, vuoden suurin hitti oli Ace of Basen The Sign ja pääministerinä toimi Esko Aho. Maassa oli juuri herätty lamasta, mutta sen jäljet näkyivät vielä selvästi. Uuteen suhtauduttiin varovaisesti.

Loppuvuodesta 1994 Talentumin kustantama Mainosuutiset muutti nimensä Markkinointi & Mainonnaksi. Jälkeenpäin on helppo sanoa, että ajoitus oli täydellinen. M&M antoi äänen uuden nousun tekijöille ja uudenlaiselle ajattelulle suomalaisessa liike-elämässä. Markkinoinnista ja kulmahuoneesta alettiin puhua ­samassa lauseessa.

Mediana M&M on aina ollut hieman erilainen sekä tekemisen että lehteen suhtautumisen osalta. Mainoksista oli Suomessa kirjoitettu ennenkin, mutta 1994 alettiin kirjoittaa niiden yhteydessä entistä analyyttisemmin liiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta ja varsinkin uudesta ihmeellisestä asiasta nimeltä internet.

Kyse ei ollut vain kirjoittamisesta, vaan Markkinointi & Mainonta oli myös aktiivinen toimija asioissa, joista se uutisoi.

Vaikka uutiskirjettä lähetettiin alkuvuosina alan toimistoihin vielä faksilla, verkkoon panostettiin ensimmäisten joukossa Suomessa. Ensimmäisen numeron yhteydessä lehdelle avattiin verkkosivut jo 30. marraskuuta 1994. Markkinointi & Mainonnan toimitus teki töitä etänä ennen kuin koko etätyön käsitettä oli keksitty ja legendaaristen M&M-iltojen järjestäminen osoitti puolestaan sen, että toimitus ymmärsi alan kaipuun yhteisöllisyyteen.

Perustava päätoimittaja Kim Weckström kirjoittaa vuoden 2019 viimeisessä numerossamme siitä, miten Markkinointi & Mainonta -niminen lehti sai alkunsa. Luonnollisesti Weckströmin dokumentoima tarina jatkuu ja syvenee verkkosivuillamme.

Uusimman numeromme henkilö­haastattelussa on yrittäjä ja guru Jari Sarasvuo, joka niin ikään kuului M&M:n perustajiin ja oli toimittajana sekä kolumnistina alkuvaiheessa.

25-vuotinen historia antaa aihetta pieneen hehkutukseen, mutta kuten näissä pääkirjoituksissa on toisteltu pitkin vuotta, M&M:n tehtävä on edelleen toimia suomalaisen luovan alan äänenkannattajana ja siksi suunta on tulevaisuudessa. Sinne voi toki mennä hyödyntämällä vanhoja vahvuuksia.

Juhlan kunniaksi mediaamme tekee paluun yksi alkuvuosien klassikkopalstoista. Jo ensimmäisessä M&M:ssä oli palsta nimeltä Tämän mainoksen olisin halunnut tehdä. Kun M&M siirtyy 26. vuodelleen, tuomme palstan takaisin. Nimeä olemme muuttaneet vain hieman ja rakentavasta mainoskateudesta olemme siirtyneet siihen, että kilpailijoiden töitä ja kansainvälisiä menestystarinoita voi hehkuttaa laajemmin.

Tämän olisin halunnut tehdä -palstan ensimmäinen vieras on itse­oikeutetusti sama herra, joka oli palstan avaaja myös vuonna 1994.