Tätä nykyä Kiinassa asuva ja työskentelevä elokuvaohjaaja Renny Harlin yllätti ohjaamalla mainosfilmin Hartwallille. Harlin ei ole tehnyt mainoksia vuosikymmeniin Suomessa. Hartwallin markkinointipäällikkö Eeva Ignatius kertoo M&M:lle, että ohjaajalegendan mukaan saaminen luonnistui helposti.

”Laitoin Rennylle WeChatissa viestin, että miten olisi, ohjaisitko meille mainoksen. Renny on Original Long Drink -brändin fani ja hän vastasi samantien ”Tottakai!!!”. Hän ei ole vuosikymmeniin suostunut kuvaamaan mainoksia suomalaisille tai kansainvälisille brändeille, joten siinä mielessä tämä projekti on ollut todella uniikki. Rennyn kaltaisen legendan kanssa työskentely oli upea kokemus kaikille meille”, Ignatius kertoo.

Mainosvideolla julkistetaan Original Long Drinkin uusi tuote, joka kantaa nimeä Long Shot.

"Uutuustuotteen kehittely alkoi kymmenen kuukautta sitten ja kampanjaa aloimme toden teolla suunnittelemaan marraskuun puolivälin jälkeen, heti kun Vuoden harmain päivä -kampanja oli saatu pakettiin. Mukana tekemässä ovat olleet samat toimistot.”

Kampanjaa ovat olleet tekemässä Bob the Robot, Miltton, Cocoa, Dagmar, Tulos Helsinki ja Lataamo. Hartwall ei kommentoi kampanjan kustannuksia julkisesti.

Video kuvattiin Helsingissä. Renny Harlin sanoo M&M:lle, että työjakso oli hänelle intensiivinen mutta mieluinen.

”Koska aihe liittyi niin kiinteästi Suomeen ja kokemuksiini Suomesta, tarjouksesta ei voinut kieltäytyä. Se oli kunnia. Työjakso oli intensiivinen ja lyhyt, mutta aivan samalla tavalla kuin 90 minuutin elokuvassa, 90 sekunnin mainoksessa on kerrottava tarina, joka vetoaa ihmisiin.”

Mistä huomaa, että mainos on Renny Harlinin tekemä?

”Toivottavasti siitä, että mainoksessa on tunnetta ja myös huumoria.”

Mainoksen voi katsoa täältä.

Uuden juoman alkoholipitoisuus on 15,5 prosenttia. Hartwall haluaa kirjaimellisesti olla vahvistamassa suomalaista juomakulttuuria.

"Keskeinen kysymys suunnittelussa on ollut, miten saamme vahvasta brändistä entistä vahvemman. Haluamme nyt alkavalla kampanjallamme olla kehittämässä suomalaista juomakulttuuria. Suomessa on perinteisesti skoolattu kuohuvalla kun jotain hienoa on jo tapahtunut. Tämä on kuitenkin muuttumassa ja uusi sukupolvi uskaltaa puhua ääneen hulluistakin haaveista. Uusien sukupolvien myötä suomalainen kulttuuri kehittyy, joten myös juomakulttuurin tulee kehittyä”, Ignatius sanoo.