Johtajuusviestinnän valmentajat Jukka Saksi ja Peter Nyman ovat huomanneet, kuinka koronaepidemia vaikuttaa B2B-palveluiden ostamiseen.

Kriisissä tarve viestintä- ja mediavalmennukselle on suurempi kuin koskaan, mutta asiakasyritykset pelkäävät investoida siihen, koska niiden oma kassa on vaarassa tyhjentyä.

Monen yrityksen myynti on romahtanut salamannopeasti, ja juuri ne tarvitsisivat eniten apua. Nyman ja Saksi ovat päättäneet kantaa kortensa kekoon ja auttaa asiakkaidensa kassanhallintaa.

Saksin perustama Johtaja on Media! Oy tarjoaa kesäkuun 2020 loppuun mennessä kaksikon yhteisiä valmennuksia tilanneille asiakkaille kuuden kuukauden korottoman maksuajan.

”Eletään poikkeustilanteessa, jossa on tärkeää, että ihmiset saavat informaatiota. Ja on aivan oleellista, minkälaista ja millä sävyllä se viestitään”, Peter Nyman kertoo M&M:lle.

”Mediallistuminen on luonut kaikille mahdollisuuden tuottaa sisältöä, ja sitä myöten on paljon väärää tietoa liikkeellä”, Nyman toteaa.

Epävarmana aikana on inhimillistä, että yritykset laittavat ostamisen ja investoinnit jäihin.

Käytännössä kaikki yleisötilaisuudet ja muut fyysiset kokoontumiset on peruttu tai siirretty.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian aikaan saama epävarmuus on poikkeuksellista, sillä sen kestosta ja lopullisista vaikutuksista on mahdotonta sanoa vielä mitään varmaa.

Viestinnän tarve ei ole kuitenkaan hävinnyt kriisin aikana mihinkään. Jukka Saksin mukaan koko maailma on kriisissä ja se vain pahenee, jos talouden pyöriä ei pidetä pyörimässä.

”Täytyy tehdä bisnestä, jotta talous ei lamaannu. Vaikeat ajat edellyttävät joustoja, mutta kaupan tekemistä ei saisi lopettaa.”

”Kriisiaika peräänkuuluttaa ylipäätään luovia ratkaisuja tukea asiakkaiden ostopäätöksiä, joiden ideointiin kannattaisi nyt käyttää yrityksissä aikaa. Onneksi moderni teknologia tarjoaa siihen vaihtoehtoja”, Saksi kertoo M&M:lle.

Asiakkaiden ja yleisön ohella eri sidosryhmät odottavat kriisin aikana johdolta yrityksen arvon mukaista ja luottamusta herättävää viestintää . Erityisesti taitavasti tehty ja vastuullinen viestintä eri sosiaalisen median kanavissa kasvattaa merkitystään.

”Nyt on paalupaikka tarjolla yritykselle, joka uskaltaa olla proaktiivinen ja tähtää kaikilla toimillaan yhteiskunnallisen arvon luomiseen. Se kantaa hedelmää myös kriisin jälkeen”, sanoo Jukka Saksi.

Nymanin ja Saksin tekemät valmennukset koostuvat henkilökohtaisista etäsparrauksista ja etänä toteutettavista ryhmävalmennuksista, joita hienosäädetään asiakkaan tilanteen ja tavoitteiden mukaisesti.

”Poikkeuksellisessa ajassa ei voida toimia aivan business as usual. On keksittävä luovia ratkaisuja, joista jousto on yksi. Jokaisella yrityksellä on luultavasti jollain tasolla mahdollisuuksia joustoihin”, Peter Nyman arvioi.

Johtajuusviestinnän valmentaja Jukka Saksi on erikoistunut mediallistumisen kokonaiskuvaan ja sosiaalisten sekä omien medioiden rooliin johtamistyössä.

Toimittaja, media-alan yrittäjä Peter Nyman on tullut tunnetuksi muun muassa MTV3-kanavan uutisankkurina, Uutisvuoto-ohjelman juontajana sekä Peter uutisvirrassa -ajankohtaisohjelman vetäjänä.