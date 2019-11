Gigantin markkinointijohtaja Sami Särkelä kertoo, että Black Friday on Gigantille sekä markkinoinnin että myynnin huippusesonki.

Valmiina ostoryntäykseen. Gigantin markkinointijohtaja Sami Särkelä kertoo, että Black Friday on Gigantille sekä markkinoinnin että myynnin huippusesonki.

Valmiina ostoryntäykseen. Gigantin markkinointijohtaja Sami Särkelä kertoo, että Black Friday on Gigantille sekä markkinoinnin että myynnin huippusesonki.

Gigantin tämän vuoden Black Friday -kampanjan erikoisin elementti on ensimmäistä kertaa toteutettava kokonaisten Radio Novan mainoskatkojen kaappaaminen pelkkää Black Friday -mainontaa varten. Gigantti ottaa haltuun neljä kokonaista radiokatkoa keskiviikkona, torstaina ja perjantaina live-mainoksilla, joita ovat toteuttamassa Radio SuomiRockin juontajat Ville Kinaret ja Mikko Honkanen. Sekä Radio Nova että Radio SuomiRock ovat Bauer Median radiokanavia.

Ensimmäinen live-katkokaappaus kuultiin eilen keskiviikkona Radio Novalla kello kuuden jälkeen illalla. Honkanen ja Kinaret kaappasivat studion ja pääsivät ennakkoon käsiksi Gigantin Black Friday –tarjouksiin. Kaappaus on yhä kuultavissa ja nähtävissä Radio Novan Facebook-sivulla.

Gigantin markkinointijohtaja Sami Särkelä kertoo M&M:lle, että Gigantti etsi mainostoimisto NORD DDB Helsingin kanssa Black Friday -kampanjaansa jotakin tavallisuudesta poikkeavaa.

”Kyseessä on iso taktinen, myyntiä ohjaava kampanja, ja halusimme siihen jonkin erilaisen elementin. Pyysimme ideoita eri paikoista, ja Bauerilta tuli hyvä ehdotus katkojen haltuunotosta ja siitä, että mainokset tehtäisiin poikkeuksellisesti livenä”, Särkelä kertoo.

Särkelä on uudesta yhteistyöstä innoissaan.

”Kokonaisten mainoskatkojen haltuun ottaminen live-mainoksilla on toteutuksena ainutlaatuinen suomalaisessa radiossa. Pääsemme kunnolla hulluttelemaan ja annamme paljon vapauksia Radio SuomiRockin Kinaretille ja Honkaselle. Hauska tekijöihin liittyvä yksityiskohta on myös se, että Honkanen on aikoinaan työskennellyt Gigantissa monta vuotta”, Särkelä kertoo.

Markkinointisatsauksena Black Friday on Gigantille todella merkittävä.

”Tämä on meille ehdottomasti vuoden isoin viikko. Viime vuonna olimme isoilla panoksilla liikkeellä torstaina ja perjantaina, mutta tänä vuonna teemme oikeastaan koko viikon kampanjan”, Särkelä kertoo.

Gigantin omien kanavien lisäksi kampanjan päämedioita ovat televisio ja digitaaliset mainoskanavat.

”Hakukonemarkkinointi on toimialallamme yleensäkin isossa osassa, ja tällaisena isona piikkinä ja sesonkina hakukonemarkkinoinnin osuus on myös tosi tärkeä”, Särkelä sanoo.

Suurissa kaupungeissa kampanja näkyy myös ulkomainontana.

Black Friday tuo Gigantille merkittävästi myyntiä.

”Se on selvästi isoin yksittäinen vuorokausi tai viikko, mutta koko vuoden myyntiin vaikutus ei vielä ole älyttömän iso”, Särkelä sanoo.

Tänä vuonna Gigantin Black Friday -tarjoukset ovat Gigantti-klubin jäsenten ulottuvilla myymälöissä jo tänään torstaina. Päivän käynnistymistä Suomenojan Gigantissa Espoossa seurannut Särkelä kertoo, että myynti on alkanut vilkkaasti.

”Olen saanut muistakin myymälöistä raportteja, että ihmiset ovat selvästi löytäneet hyvin Black Friday -viestimme ja liittyneet sankoin joukoin Gigantti-klubiin ja tekevät ostoksia.”

