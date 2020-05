Lukuaika noin 2 min

Mia Ehrnrooth on Aim by Mia brändin perustaja ja omistaja. Moni muistanee hänet Salatut Elämät -tv-sarjasta, jossa hän näytteli vuosina 2010-2014 ja 2016. Vuonna 2017 Ehrnrooth lähti tekstiilialan yrittäjäksi ja alkoi valmistaa alun perin sukkia brändinsä alla ja sittemmin myös vaatteita. Mutta niin kuin monen muunkin, myös Ehrnroothin yrityksen liiketoimintaa on pitänyt miettiä uusiksi koronan vuoksi.

Ehrnrooth päätti tarttua korona-ajalla varsin kuumaan perunaan: Hän ilmoitti ensimmäisten joukossa Suomessa alkavansa valmistaa kankaisia kasvomaskeja. Se tuntui luontevalta valinnalta, koska hänellä oli jo valmiit kontaktit tekstiilialalla, mutta hän halusi myös osallistua koronan vastaiseen taisteluun omalla työllään.

”Minulla on omassa lähipiirissäni myös riskiryhmään kuuluvia. Mietin, mitä voisin tehdä tässä tilanteessa ja tämä on tapani tuoda korteni kekoon”, hän kertoo.

Maskien mainoskampanja alkoi pyöriä huhtikuun alussa sosiaalisessa mediassa.

”Teimme ensin ennakkotilauskampanjan ja 20. huhtikuuta aloitimme toimitukset. Kysyntä oli huomattavasti suurempi kuin oletimme ja edelleen on. Ennakkotilauksia tuli viisinkertainen määrä kuin olin odottanut. Olemme saaneet pistää singerit kovalla teholla soimaan, hankkineet uusia kankaita ja ompelijoita.”

Värikkäämpi malli asiakkaiden toiveesta

Ehrnroothin yrityksen tekemät maskit valmistetaan kierrätyspuuvillasta Keravalla ja Virossa. Ehrnrooth on suunnitellut mallit yhdessä ompelijoiden ja tuotantopuolen kanssa.

”Ideana oli se, että malli istuu erikokoisiin päihin ja että materiaali kestää kulutusta ja pesua 90 asteessa. Halusimme siitä myös sen näköisen, että kehtaa kulkea kaupungilla.”

Maskeja on tehty kolme erää ja nyt niitä tuotetaan myös varastoon.

”1.0-malli oli hyvin graafinen. Nyt on tulossa hieman värikkäämpi malli mustan, harmaan ja valkoisen lisäksi. Ihmisiltä, jotka työskentelevät lasten ja vanhusten kanssa on tullut kyselyjä, että voisiko tehdä sellaisen maskin, joka ei ole niin pelottava.”

Ehrnrothin yritys työllistää neljä henkilöä. Tehtaat pyörivät turvallisuuden takaamisen vuoksi nyt vajaakapasiteetilla, ja yhtä aikaa töissä voi olla neljästä kuuteen henkilöä.

”Uskon olevani oikealla asialla”

Viranomaiskeskustelu maskien tarpeellisuudesta ja turvallisuudesta on ollut laidasta laitaan poukkoilevaa. Ehrnrooth sanoo seuranneensa sitä suurella mielenkiinnolla.

”Erityisesti minuun teki vaikutuksen väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirchin ulostulot Twitterissä, joten olin häneen yhteydessä. Hän kertoi, että hän on osana kansainvälistä tutkijaryhmää, joka on vahvasti puoltanut kasvomaskien käyttöä. Tämä vahvisti osaltani uskoa, että olen oikealla asialla.”

Monessa maassa kasvomaskien käytöstä on tehty jo pakollista esimerkiksi joukkoliikenteessä ja kaupoissa asioidessa. Ehrnrooth sanoo, että on ollut hienoa huomata, kuinka suomalaiset ovat lähteneet hyvin oma-aloitteisesti hankkimaan kasvomaskeja, eivätkä jääneet odottelemaan aiheesta ehkä tehtävän tieteellisen tutkimuksen tuloksia.

”Monissa yhteyksissä kasvomaskin käyttö perustuu siihen, että suojelee enemmän ympärillä olevia kuin itseään. Se on mielestäni hieno ele muita kohtaan.”