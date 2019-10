Lukuaika noin 2 min

F1-kuski Kimi Räikkönen on toiminut digitaalista lukitusta ja pääsynhallintaa valmistavan iLOQn brändilähettiläänä tämän vuoden alusta alkaen.

"Olisiko joku parempi vaihtoehto? Kuuntelen mielelläni ehdotuksia”, iLOQin markkinointijohtaja Joni Lampinen esittää vastakysymyksen siihen, miksi he halusivat juuri Kimi Räikkösen brändilähettilääkseen.

”Kimi on yksi maailman tunnetuimpia ja seuratuimpia henkilöitä, positiivinen ja arvostettu”, hän perustelee.

iLOQin käynnissä oleva kampanja on kohdennettu ensisijaisesti Suomen, Ruotsin ja Saksan markkinoille, sekä myös Hollantiin ja Ranskaan.

”Pääsimme hyvään vauhtiin jo ensimmäisten viikkojen aikana, kun tavoitimme parissa viikossa yli puoli miljoonaa ihmistä sosiaalisen median kautta. On ollut hienoa huomata, miten Kimi ja iLOQ kiinnostavat ihmisiä ja kuinka paljon uusia yhteydenottoja olemme jo saaneet”, Lampinen sanoo.

Kampanjan on suunnitellut markkinointitoimisto Avalon, ja tällä hetkellä siinä on käynnissä osio, jossa on mahdollista ohjata formulakuskin vapaapäivän kulkua interaktiivisella Youtube-videolla.

Yhdessä tuotantoyhtiö NTRNZ:n kanssa toteutettu video on kuvattu Sveitsissä ja Räikkösen kodissa siellä. Videon idea on, että katsoja voi valita kahdesta eri vaihtoehdosta, miten Räikkösen päivä etenee hänen herättyään aamulla: hyppääkö uima-altaaseen vai nautiskeleeko smoothien tai valitseeko menopelikseen Alfa Romeon vai pakettiauton, ja niin edelleen.

Videon ovat kuvanneet suomalainen Tero Repo ja italialainen Guido Perrini.

Kampanjan budjettia Lampinen ei paljasta.

”Raha-asiat ovat luottamuksellista tietoa, mutta tietysti tämä on meille mittava investointi ja yritämme kapitalisoida sen mahdollisimman hyvin.”

Kimi on ollut osana iLOQin päivittäistä markkinointiviestintää, kampanjoita ja tuotelanseerauksia, isossa roolissa sisällöntuotannossa iLOQin omiin ja digitaalisiin kanaviin sekä osallistunut messu-, asiakas- ja sidosryhmätilaisuuksiin. Lokakuun alussa hän muun muassa teki pikavisiitin iLOQin pisteelle turvallisuusalan messuilla Helsingissä.

”Yhteistöissä pitää kokea, että arvot ja asenteet kohtaavat. Tämä on varmasti win win -lopputulos molemmille osapuolille”, Lampinen sanoo.