Kotkan ja Haminan seutu on solminut viime vuoden lopussa yhteistyösopimuksen jalkapalloilija Teemu Pukin kanssa. Yhteistyö näkyy nyt Kotkassa kasvanut -videokampanjassa, jossa Pukki kertoo lapsuudestaan ja kehittymisestään tähtipelaajaksi synnyinkaupungissaan.

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiön Cursor Oy:n markkinointikampanja käynnistyy kolmella alueen mahdollisuuksista kertovalla videolla. Teemu Pukin lisäksi mukana ovat kotkalainen metsäteollisuusyritys Kotkamills Oy ja kaupunkiin muuttanut Silasen lapsiperhe. Lähtökohta kampanjalle on kertoa kotkalaisuudesta yksittäisten, unelmiaan todeksi elävien ihmisten silmin.

Kampanjan tavoitteena on kertoa monipuolisista mahdollisuuksista kasvaa ja kehittyä runsaan 50 000 asukkaan Kotkassa niin urheilijana, yrityksenä kuin lapsiperheenäkin. Tarkoituksena on nostaa Etelä-Kymenlaakso mahdollisten muuttajien ja yritysten harkintaan varteenotettavaksi vaihtoehdoksi.

”Kuntien erottuminen, kiinnostavuus ja seutumarkkinointi ylipäätään on haasteellista, vaikka pääkaupunkiseudun lähellä olevissa pienissä kaupungeissa on paljon potentiaalia kasvupaikkana monesta eri näkökulmasta. Näemme urheilun nämä aluerajat rikkovana voimana, joten kotkalaislähtöinen Teemu soveltuu kampanjan kasvoksi erinomaisesti”, kertoo Cursorin viestintäjohtaja Topi Lintukangas.

Hänen mukaansa henkilökohtaiset tarinat kertovat kiinnostavasti alueen mahdollisuuksista. Kampanjan videotuotannosta vastaa Mediatehdas Dakar ja sosiaalisen median kampanjan toteuttaa Valve.

Kolmiosaisen Kotkassa kasvanut -videosarjan ensimmäisessä osassa Teemu Pukki kertoo elämästään Kotkassa ja matkastaan yhdeksi Suomen tunnetuimmista urheilijoista. Videolla nähdään muun muassa arkistojen kätköistä kaivettua ennennäkemätöntä materiaalia, jossa pieni tähtipelaajan alku jo osoittaa jo maalintekotaitonsa.

Toinen video kertoo Kotkamillsin matkasta maailmalle ensimmäisenä helposti kierrätettävän suojakerroskartongin valmistajana. Tarinan kolmannessa osassa seurataan maailmalla matkannutta perhettä, jolle Kotkan seutu on ainut oikea paikka kasvattaa lapset ja elää elämää perheenä.

Arvokisapaikka varmistui kesken tuotannon

”Ajankohta kampanjalle on mitä mainioin. Teemun johdolla saavutettu historiallinen miesten arvokisapaikka varmistui vasta kesken tuotannon”, Lintukangas sanoo.

Hän kertoo M&M:lle, että kampanjan budjetti on kymmeniätuhansia euroja. Teemu Pukin osuus potista on 10 000 euroa.

”Teemullehan tämä on ihan hyväntekeväisyyttä. Lisäksi tulevat tuotantokustannukset ja ostettu media. Seutumarkkinoinnille nämä ovat merkittäviä summia”, Lintukangas sanoo.

Hän kertoo, että kampanja näkyy Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissä ja Youtubessa. Kampanjan kolmelle videolle on ostettu näkyvyyttä kohderyhmän mukaan, Teemu Pukki -videolle hieman myös Suomen ulkopuolelta.

”Näymme Norwichin alueella Britanniassa, koska siellä on nyt paljon Teemu Pukista kiinnostuneita, ja jonkin verran Pietarin alueella, jossa jalkapallo on MM-kisojen vuoksi vieläkin tosi isossa nosteessa. Kotkan seudun kannalta itäraja on todella potentiaalinen sekä investointien että vierailijoiden että jopa muuton kannalta.”

Lintukangas kertoo, että matkailun kehittämisen kannalta kiinnostavimpia alueita Kotkan ja Haminan seudulle ovat Pääkaupunkiseutu ja Eurooppa. Venäjältä Pietarin alueelta matkailijoita tulee jo nyt maantieteellisen läheisyyden vuoksi.

Teemu Pukki houkuttelee matkailijoita kumpaankin suuntaan

Teemu Pukki -ilmiöllä on jo ollut vaikutuksia Kotkan alueen kiinnostavuuteen ja matkailuun ulkomaita myöden. Pukin joukkueen Norwich Cityn edustajat ovat vierailleet Kotkassa pariinkin kertaan, ja myös kansainvälisiä median edustajia ja brittituristeja on vieraillut kaupungissa.

Lintukankaan mukaan määrällisesti puhutaan vasta kymmenistä ihmisistä, mutta Teemu Pukki -ilmiöltä odotetaan varsinkin jalkapallon EM-kisojen kautta nostetta Suomelle ja Pukin kotiseudulle.

”Jalkapallo tuntuu olevan sellainen laji, että kovimmat fanit ovat tosi kiinnostuneita lähtemään katselemaan paikkoja ja tutustumaan Suomeen. Jalkapallo on matkailunkin kannalta merkittävä laji globaaliutensa vuoksi.”

Myös Norwich on hyötynyt Teemu Pukki -ilmiöstä. Suomalaiset jalkapalloturistit ovat vetäneet hotellivaraukset kaupungissa huimaan kasvuun. Pukin seura Norwich City on aktiivinen Suomessa, ja Helsingin Sanomat kertoi eilen seuran solmineen kumppanuudet Pyynikin käsityöläispanimon ja Kotkamillsin kanssa aiempien kumppaniensa mobiilipeliyhtiö Seriously Digital Entertainmentin ja pienkuormaajia valmistavan Avant Tecnon lisäksi. Seura myös järjestää Suomessa kesällä jalkapalloleirin 12–15-vuotiaille. Norwich Citylle Suomi on Britannian jälkeen tärkein markkina-alue.