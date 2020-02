Lukuaika noin 2 min

Tv- ja elokuvaviihde ovat edelleen tupakkamainonnalle otollista maaperää. Tupakkamainonta on ollut jo pitkään kiellettyä, mutta elokuvissa tupakka tuodaan yhä näkyvästi esille. Kyseessä on tappavan tuotteen mainonta, johon Suomessa pitää puuttua, kansanterveysjärjestö Suomen ASH muistuttaa tiedotteessaan.

ASH:in mukaan tänään juhlitun Oscar-gaalan pääkategorioiden elokuvissa tupakka esiintyi yhteensä 1 216 kertaa. Vaikka parhaan elokuvan Oscar-palkinnon saanut Parasite toi tupakan esille vain kerran, tämäkin tarkoittaa tupakalle miljoonia näyttökertoja. Palkitut kassamagneetit Once Upon a Time in Hollywood toi tupakan esille jopa 394 kertaa ja Joker 141 kertaa.

”Tupakka oli mukana myös lähes jokaisessa nuorille sallitussa elokuvassa. Kun elokuvissa tai tv-sarjoissa tupakoidaan, altistumme tupakkamainonnalle. Tupakka- ja nikotiinituotteita esittävät ohjelmat tulisi määritellä lasten ja nuorten suojelemiseksi ikärajaluokitelluiksi siten, että ne on sallittu vain yli 18-vuotiaille”, toiminannanjohtaja Mervi Hara Suomen ASH:stä painottaa.

Hänen mukaansa tupakkatuotteiden esittämistä on rajoitettu jo joissakin maissa. Esimerkiksi Turkissa tupakkatuotteiden esittäminen televisiossa, elokuvissa ja musiikkivideoissa on kielletty. Suomessa kuvaohjelmalaki (§15) määrittää muun muassa väkivaltaa sisältävät elokuvat lapsen kehitykselle haitalliseksi. Tupakka- ja nikotiinituotteita ei vielä tässä pykälässä mainita. STM:n tupakkatyöryhmän mietinnössä asiantuntijat ehdottavat samaa.

Suora yhteys tupakoinnin aloittamiseen

Useiden tutkimusten mukaan elokuvatupakointi vaikuttaa nuorten tupakoinnin aloittamiseen. Eniten tupakointikohtauksia nähneet lapset kokeilevat tupakointia muita todennäköisemmin. Merkityksellistä on tupakoinnin näyttämisen määrä eikä se, millaisessa valossa tupakka tuodaan esille.

Yhdysvaltain tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus (CDC, Centers for Disease Control and Prevention) on arvioinut, että ikärajaluokittelu (R, alle 17-vuotiaat aikuisen seurassa) säästäisi jopa miljoonan tällä hetkellä elossa olevan lapsen tupakointiin liittyvältä kuolemalta Yhdysvalloissa. Suomesta ei ole vastaavia lukuja saatavilla.

”Nuorten tupakointi on hienosti vähentynyt, mutta lapsia ja nuoria pitää suojella tupakkayritysten markkinoinnilta ja sitä kautta tupakoinnin aloittamiselta. Tupakkalakimme kieltää kaikenlaisten tupakkatuotteiden markkinoinnin, sillä tupakka on tappava tuote riippumatta siitä, missä sitä markkinoidaan. Oscar-ehdokkuuden saaneilla elokuvilla on parhaat mahdolliset käsikirjoittajat ja ohjaajat. He eivät tarvitse tupakkaa taiteellisen ilmaisun apuvälineeksi. On vahvaa näyttöä siitä, että tupakkayritykset osallistuvat voimakkaasti esimerkiksi elokuvien käsikirjoittamiseen saadakseen tuotteensa esille”, Mervi Hara Suomen ASH:stä huomauttaa.