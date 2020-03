Lukuaika noin 2 min

St1 on valinnut kilpailutuksen kautta Ivalo Creativen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi Suomen markkinointiviestinnän kumppanikseen. Ivalo toimii St1:n sekä on-going markkinoinnin, että brändimarkkinoinnin rakentajana. Yhteistyö on alkanut alkuvuodesta brändinkirkastustyöllä.

Tavoitteena sekä St1:llä että Ivalolla oli valjastaa luova osaaminen entistä laajemmin myös tulospohjaiseen, asiakkaan koko liiketoimintaa kasvattavaan tekemiseen. Yhteistyön myötä molemmat osapuolet haluavat kehittää entistä tiiviimpää ja ketterämpää suhdetta, jossa perinteiset raja-aidat eivät määrittele työnjakoa, vaan tekemistä ohjaa selkeästi määritelty ja mitattava tavoitteellisuus.

"Totesimme yhdessä St1:n tiimin kanssa, että kokonaisuutta kannattaa lähteä purkamaan Ivalon Emotarina -brändityökalun avulla. Saimme tätä kautta luotua yhteiset mittarit tulospohjaiselle palkkiomallille. Uskomme tiiviiseen yhteistyöhön ja sitä kautta saavutettavaan molemminpuoliseen menestykseen”, kertoo tiedotteessa St1:n asiakkuudesta vastaava Ivalon strategiajohtaja Jenna Vaartimo.

Kumppanuus ei rajoitu pelkästään luovaan markkinoinnin suunnitteluun ja tuotantoon, vaan osana kokonaisuutta Ivalo tarjoaa St1:lle myös mediasuunnittelun ja mediaostot.

”Asiakkaiden haasteena on usein katkonainen kommunikaatio media- ja mainostoimiston välillä. Nyt kun mediavalinnat ovat luonteva osa luovaa suunnittelua jo alusta asti, on lopputulemana aina saumaton kokonaisuus”, Vaartimo summaa.

"Ivalo Creative tulee toimimaan kumppanina myös meidän kumppaneillemme rakentaessamme isoja yhteistyökokonaisuuksia jo tänä keväänä. Ehdottomasti isoin kokonaisuus tulee liittymään uuden merkittävän kumppanin kanssa toteutettavaan yhteistyöhön, jonka puitteissa kerromme uutisia viimeistään maaliskuun lopussa. Haluamme näyttää, kuinka vaikuttavia asioita saadaan aikaan, kun suomalaiset tekijät lyövät kättä”, sanoo tiedotteessa St1:n markkinointi- ja myyntijohtaja Mikko Reinekari.

St1 Nordic Oy on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konsernilla on kaikkiaan 1300 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on yli 770 henkilöä.

Ivalo Creative Agency on vuonna 2013 perustettu helsinkiläinen täyden palvelun luova toimisto, joka työllistää 35 brändinrakennuksen, markkinointiviestinnän, designin ja sisällöntuotannon ammattilaista. Toimiston asiakkaita ovat muun muassa Helen, Posti, Silmäasema, Sanoma lifestyle, Vaasan kaupunki sekä SOK. Toimisto on osa kansainvälistä itsenäisten toimistojen Network One -ketjua.