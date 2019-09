Lukuaika noin 5 min

Politiikan ja talouden journalismiin keskittyvä verkkomedia MustRead on tehnyt uuden aluevaltauksen ja palkannut toimittajan Ouluun. MustReadin kirjeenvaihtajana Oulussa on aloittanut syyskuun alusta 2019 toimittaja Heli Koppelo.

MustReadin Oulun-kirjeenvaihtaja on toteutettu lahjoitusperiaatteella. Rahoitusmalli on lainattu yliopistojen lahjoitusprofessuurien mallista, jossa yliopisto perustaa ulkopuolelta saamansa lahjoituksen turvin tiettyyn alaan keskittyvän tutkimusviran tai -ryhmän. MustReadin yhteistyökumppaneilta saama rahoitus mahdollistaa Oulun-kirjeenvaihtajan palkkaamisen samalla periaatteella.

Kuluvan vuoden alussa MustReadin ensimmäisenä Teknologiateollisuuden lahjoittamana kirjeenvaihtajana aloitti Heli Satuli Brysselissä.

Ouluun kirjeenvaihtajan sponsoroivat kaksi paikallista yhteistyökumppania Oulun kaupunki ja Osuuskauppa Arina. Yhteistyökumppanit rahoittavat MustReadin toimintaa, ja vastineeksi MustRead sitoutuu tuottamaan valtakunnalliselle päättäjäkohderyhmälleen korkeatasoista Oulu-aiheista yhteiskunnallista journalismia.

Päätösvalta journalistisesta sisällöstä on MustReadilla, ja päätoimittajan Anne Moilanen kertoo M&M:lle, että myös aloite yhteistyöhön tuli MustReadilta.

Moilasen mukaan Oulu on MustReadin toimittajalle luonteva asemapaikka maantieteellisen sijaintinsa ja monipuolisen aluekeskusprofiilinsa vuoksi.

”Haluamme raportoida politiikan ja talouden ilmiöistä muualtakin Suomesta kuin vain Helsingistä. Parhaiten se onnistuu paikallisen kirjeenvaihtajan avulla”, Moilanen kommentoi.

MustRead pestaa kirjeenvaihtajan Ouluun aluksi neljän kuukauden kokeiluna, joka jatkuu vuoden 2019 loppuun. Tämän jälkeen kirjeenvaihtajuutta on tarkoitus jatkaa Oulussa koko vuoden 2020 ajan, ja on mahdollista, että yhteistyöhön tulee vuodenvaihteessa lisää lahjoittajia. Moilasen mukaan Oulun alueella on muitakin yhteistyöstä kiinnostuneita kuin aluksi mukaan saadut Oulun kaupunki ja Osuuskauppa Arina.

”Näen etua siinä, että lahjoittajien joukko olisi laaja. Journalistista päätösvaltaa ei saa missään olosuhteissa luovuttaa toimituksen ulkopuolelle, ja se on kirjattu sopimuksiinkin. Kyse on silti myös siitä, miltä asiat näyttävät. Mitä laajempi mandaatti toiminnallamme on, sitä parempi”, Moilanen sanoo.

Kokemukset kirjeenvaihtajan palkkaamisesta Brysseliin Teknologiateollisuuden sponsoroimana ovat Moilasen mukaan hyviä, mikä rohkaisi myös uusiin sopimuksiin. Moilanen kertoo, että syksyn aikana tulossa on myös kaksi vastaavalla rahoitusmallilla toteutettavaa teemaprojektia. Ne eivät ole sidottuja tiettyyn fyysiseen paikkaan, joten juttuja erityisteemoista tekee koko toimitus.

Kaikki yhteistyössä toteutettavat kirjeenvaihtajuudet ja teemaprojektit ovat syntyneet toimituksen aloitteesta.

”Ne ovat sisältöjä, joita toimitus haluaa tehdä, ja olemme kehittäneet siihen rahoitusmallin. Jos joku taho lähestyisi meitä ja tarjoutuisi tukemaan tietystä aiheesta kirjoittamista, ohjaisin kaupallisen osastomme puolelle”, Moilanen sanoo.

MustRead tuottaa journalistisen sisällön lisäksi erikseen myös kaupallisessa yhteistyössä tehtyjä juttuja.

Journalistista työtä tukevien sponsorien kiinnostuksen täytyy Moilasen mukaan olla melko yleistä.

”Journalismin tukeminen on lahjoittajalle totta kai myös riski, sillä se ei voi tietää, millaista sisällöstä tulee. Lahjoittaminen ei myöskään suojaa kritiikiltä”, hän sanoo.

Moilanen ei ole havainnut, että Teknologiateollisuus olisi yrittänyt vaikuttaa Brysseliin lahjoittamansa kirjeenvaihtajan työhön. Kuluva vuosi on EU-uutisoinnin kannalta supervuosi vaalien ja Suomen puheenjohtajuuskauden vuoksi, mutta Moilanen toivoo, että kirjeenvaihtaja Brysselissä voitaisiin pitää vuodenvaihteen jälkeenkin, vaikka lahjoittajat vaihtuisivat tai niitä tulisi lisää.

MustReadin toiveissa on myös saada kirjeenvaihtaja Tukholmaan, ja Moilasen mukaan myös kirjeenvaihtajaverkoston laajentaminen muihin kaupunkeihin Suomen sisällä kiinnostaa.

”Paikalliset teemat ovat pinnalla muissakin aluekeskuksissa”

Oulussa MustReadin kirjeenvaihtajana aloittanut Heli Koppelo on kokenut freelance-journalisti, joka on työskennellyt useissa medioissa toimittajana ja johtotehtävissä. Hän on toiminut muun muassa päätoimittajana Sanoma Median Kids Mediassa sekä uutistoimittajana Ilta-Sanomissa ja Kalevassa. Koppelo on syntynyt Pudasjärvellä, käynyt koulunsa Haukiputaalla ja paluumuuttanut Ouluun pari vuotta sitten. MustReadissa hän työskentelee puolipäiväisesti.

”Oulun seudulla kiinnostava kysymys on tällä hetkellä muun muassa osaaminen. Mitkä ovat ne keinot, joilla Oulu kykenee pärjäämään kiihtyvässä ja kansainvälisessä kilpailussa? Lisäksi jotkut paikalliset teemat, kuten väestörakenteen kehitys, ovat pinnalla muissakin Suomen aluekeskuksissa”, Koppelo sanoo tiedotteessa.

Koppelon mukaan Oulu on edelläkävijäkaupunki, jossa tapahtuu paljon valtakunnallisesti mielenkiintoisia asioita.

”Täällä on tutkimusta, yritteliäisyyttä ja innovaatioita, joita ei muualta Suomesta löydä. Oulussa on myös luovaa hulluutta, pohjoisen rosoa. Näistä kaikista haluan kertoa jutuissani”, Koppelo sanoo.

Paikalliset lahjoittajat haluavat Oululle valtakunnallista näkyvyyttä

Pyrkimys kääntää katseet Ouluun yhdistää molempia lahjoittajia, Oulun kaupunkia ja Osuuskauppa Arinaa. Kumpikin tukee MustReadin kirjeenvaihtajan palkkaamista noin 10 000 eurolla.

”Aika harva päättäjistä tietää, että Oulu on yli 200 000 ihmisen kaupunki. Haluamme Oulun ja pohjoisen mahdollisuudet paremmin esille päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun. Tällaisen uuteen yhteistyökuvioon on innostavaa lähteä mukaan”, sanoo Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi tiedotteessa.

Oulun seudun kehittyminen ja vetovoima ovat elintärkeitä myös Osuuskauppa Arinalle, joka on koko Pohjois-Suomessa merkittävä työnantaja.

”Odotamme MustReadin juttujen lisäävän Oulun seutuun kohdistuvaa valtakunnallista kiinnostusta. Siksi lähdimme mahdollistamaan kokeilua ja haastamme yhteistyökumppaneita laajemmin mukaan vuodelle 2020”, sanoo Osuuskauppa Arinan viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen.

Yhteiskunnallinen verkkomedia MustRead aloitti julkaisutoimintansa lokakuussa 2017. MustReadin toimitukseen kuuluu kokeneita politiikan ja talouden toimittajia, ekonomisteja ja tutkijoita, kuten politiikan tutkija Erkka Railo sekä ekonomistit Heikki Pursiainen ja Roger Wessman. Tällä hetkellä MustRead työllistää 12 henkilöä. MustReadia kustantaa Toinen Aatos Oy.

