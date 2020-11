The Coca-Cola Company

Coca-Colan Suomen junior brand manager Mikaela Hellman kertoo, että ensi viikolla käynnistyvää Coca-Colan joulukampanjaa on tehty maaliskuusta lähtien. Koronan vuoksi yksi perinne ei toteudu tänä vuonna. Viime vuosina erittäin suosittu ja satojen metrien kuvausjonoja markettien parkkipaikoille eri puolella Suomea kerännyt Coca-Colan joulurekka ei kierrä tänä vuonna.

”Rekkakiertue on vetänyt 4 000 henkilöä per paikkakunta, joten valitettavasti oli pakko tehdä päätös, että sitä ei tehdä tänä vuonna. Se on monelle ikoninen asia ja tarkoittaa joulun aloitusta”, Hellman kertoo.

Tänä vuonna joulurekan kiertue olisi ollut erityinen, sillä Coca-Cola juhlistaa tänä vuonna 100-vuotista joulukampanjaperinnettään. Rekan sijasta nähdään Oscar-palkitun ohjaajan Taika Waititin, ohjaama elokuvallinen mainosvideo. Minuutin mittaisen spotin lisäksi siitä on olemassa 2,5-minuuttinen versio, joka tullaan näkemään Tanssii tähtien kanssa -ohjelman yhteydessä sunnuntaina 15. marraskuuta.

”Se aloittaa meidän tämän vuoden joulukampanjan”, Hellman sanoo.

The Letter -niminen filmin -mainosvideo on kuvattu Uudessa-Seelannissa, siksikin, että se on ohjaajan kotimaa, mutta maisemat näyttävät myös melko autenttisilta korvatunturin maisemilta.

Coca-Colan joulupukilla on juuret Suomessa

Juhlavuoden kunniaksi Coca-Cola haluaa nostaa esiin myös sen 100-vuotista joulumainoskuvastoa. Coca-Colan ensimmäinen joulumainos nähtiin vuonna 1920. Vaikka Suomessa tuota ruskeaa juomaa ei ollut vielä mahdollista nauttia, kampanjassa oli yhteys Suomeen. Siinä nähtiin mainostaiteilija Haddon Sundblomin näkemys joulupukista. Amerikansiirtolaisen Sundblomin isä oli kotoisin Ahvenanmaalta.

”Haddon Sundblomin luomassa joulupukin hahmossa on havaittavissa skandinaavisia piirteitä ja sukunäköä. Kun viime vuonna tapasimme joulurekkakiertueella Ahvenanmaalla Sundblomin sukulaisia, yksi heistä sanoi, että hänen isänsä näyttää aivan Coca-Colan joulupukilta. Haddon käytti ensin ystäväänsä mallina, mutta sitten kun tämä ystävä kuoli, Haddon alkoi piirtää omaa kuvaansa joulupukin kasvoihin. Niissä on hänen piirteitään ja ilmeitään”, Coca-Colan Suomen viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Théa Natri kertoo Coca-Colan joulupukkihahmon historiasta.

Natri lisää, että kun Coca-Cola alkoi käyttää Sundblomin joulupukkia mainoskuvissaan, hahmon habitus muuttui ystävällisemmäksi kuin mihin aiemmin oli totuttu.

”Coca-Colan pukki on muovannut mielikuvaa siitä, millainen joulupukki on: leppoisa, iloinen, punaposkinen ja valkopartainen hahmo”, Natri sanoo.

Sundblomin pukki on nähty kampanjan vakiokasvona aina näihin päiviin saakka. Joulurekan kyljessä se esiintyi jo 1990-luvulla, ja tänä vuonna hahmo nähdään pullon etiketissä.