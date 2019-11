Lukuaika noin 2 min

Kymmenvuotiaalla Sushibar+Winellä on Helsingissä jo viisi eri toimipistettä. Huolella valmistettujen japanilaisten makujen ja laadukkaan suomalaisen designin liitto on konseptina hiottu huippuunsa, se on vakiinnuttanut paikkansa helsinkiläisessä ravintolamaailmassa ja on aika laajentua.

Nyt aika on kypsä kansainvälistymiselle, tiedottaa, toinen Sushibar+Winen perustajakaksikko Anders Westerholm ja Matti Sarkkinen.

“Yrittäjyys on elämäntapa ja yhteiskuntaa kannatteleva voima. Olemme rakentaneet yritystoimintaa yhdessä teini-iän kynnykseltä ja hioutuneet perheeksi. Nyt kun Sushibar+Wine astuu toiselle vuosikymmenelle, haluamme kasvattaa juuret tarkasti valittuun toiseen kotimaahan - Norjaan”, kertoo Anders Westerholm.

Westerholm kehuu Osloa ”vaikuttavan kehittyneeksi kaupungiksi”. Kun Suomesta laajennetaan ulkomaille, maata ja kaupunkia on valittu tarkkaan.

“Norja on myös merenelävien mekka ja pääraaka-aineemme sertifioidun lohen kotipaikka. Norjalaiset ovat suomalaisten tavoin perhekeskeinen, aktiivinen ja luontoa rakastava kansa. He ovat viisaita kuluttajia, elegantteja nautiskelijoita ja toisaalta rosoisen urbaaneja - juuri sellainen kohderyhmä, johon me samaistumme”, Westerholm jatkaa.

Myös muun muassa Story- ja Bar Cón -ravintoloita Helsingissä pyörittävät yrittäjät uskovat, että huolella valmistetulle ja kiireettä nautittavalle ruoalle on tilausta myös maailmalla.

Yhä useampi korvaa aterioita välipaloilla liikkeellä ollessaan ja säännöllisen ateriarytmin oheen on kasvanut välipalakulttuuri. Liikkeessä syöminen voi säästää aikaa, mutta se ei tuo luontaisia taukoja päiviin.

“Haluamme nähdä tietoisia taukoja ja vähemmän stressiä sekä artesaaniajattelua ruoan valmistuksessa. Elpyminen toteutuu parhaiten tuoreen, laadukkaan ja vastuullisen ruoan ympärillä. Lisäksi meille on tärkeää, että ravintolaympäristö on hyvin muotoiltu – kaunis, käytännöllinen ja että sillä on alueen ominaispiirteistä ja tunnelmasta nouseva luonteensa”, kuvaa Matti Sarkkinen.

Sushibar+Wine haluaa profiloitua myös sushibuffet-maailman vastavoimaksi. Artesaanifilosofiallaan se pyrkii vastaamaan keskeiseksi globaaliksi ongelmaksi nousseeseen ruokahävikkiin.

Suuri osa hävikistä koostuu noutopöytien linjastojen ruokatähteistä ja ruoasta, jota tehdään jo valmistusvaiheessa liikaa. Sushibar+Wine -ravintolat valmistavat kaikki annokset tilauksesta käsityönä ja biojätteeseen päätyy vain raaka-aineiden esivalmistelussa syntyvä jäte, yhtiö tiedottaa.

Sushibar+Wine tekee yhteistyötä WWF Suomen kanssa ja siirtyy ensimmäisenä sushiravintolana Suomessa kokonaan ASC-sertifioituun loheen. Helsingin kaupunki on vastikään lisännyt Sushibar+Winen MyHelsinki-sivuston Valitse vastuullisemmin -palveluun, joka auttaa valitsemaan kestävämpiä tapoja elää, viihtyä ja ruokailla Helsingissä. Lisäksi yhtiö sai lokakuussa 2019 Ekokompassi-sertifioinnin.