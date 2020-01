Lukuaika noin 2 min

Yksi kansainvälisen Gerety Awards -kilpailun tuomaristoista kokoontuu tänä vuonna Helsingissä. Tuomareiksi Helsingistä on valittu Hasan & Partnersin Anu Niemonen, McCannin Annukka Puttonen, Mirumin Lili Ermezei, TBWA\Helsingin Maria Kuorikoski, Folk Finlandin Paula Orre, Drama Queenin Sari Kelkka, SEKin Suvi Lähde ja Työnallen yrittäjä Taru Staudinger. Lisäksi Gerety Awardsin lähettiläisiin kuuluu Suomesta Wörksin Pia af Hällström.

“A Diamond is Forever” -sloganista tunnetun copywriterin Frances Geretyn mukaan nimetyn kilpailun ovat perustaneet aiemmin Epica Awardsissa työskennelleet Lucía Ongay ja Joe Brooks. Kaikki Gerety Awardsin tuomaristojen jäsenet ovat naisia. Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019.

Tämänvuotisen Helsingin-tuomariston jäsen Lili Ermezei ajattelee, että täysin naisista koostuva tuomaristo voi olla hyvä keskustelunavaus siitä, edistääkö ainoastaan naisista koottu tuomaristo sukupuolten välistä mahdollisuuksien tasa-arvoa vai luoko se kuplan, jossa uhkana ovat kaikukammion muodostuminen ja vahvistusharha.

”En tiedä vastausta, ja vaikka olen osa tuomaristoa, jaan nämä huolenaiheet.”

Ermezei kertoo aikovansa osallistua tuomarointiin avoimin mielin ja havainnoida tilannetta. Hän iloitsee naispuolisten luovien johtajien saamasta mahdollisuudesta, mutta pitää tärkeänä myös tietoisuutta sukupuolijaon ongelmasta suuremmassa kuvassa.

Myös Sari Kelkka suhtautuu naisten kesken tuomaroimiseen mielenkiinnolla, muttei kritiikittömästi.

”En ajatellut, että onpa itsestään selvästi hyvä idea. Ajattelin, että jos naisina olemme kyseenalaistaneet all male panelit, niin onko sitten sen parempi, jos on myös all female panel.”

Uteliaisuus kuitenkin voitti.

”Halusin nähdä, onko se jotenkin erilaista. Tahtoisin varmaan uskoa, että ei, mutta katsotaan, millaisia havaintoja kokemus kerryttää. Ennakkoluulojen rakentelun sijaan haluan lähteä liikenteeseen avoimin mielin.”

Siihen, että Suomi on yksi Gerety Awardsin tuomarointipaikoista, Kelkka suhtautuu innolla.

”Se on ihan upea juttu. On loistavaa, että saamme tänne kansainvälisiä kilpailuja. Ja Suomi on tietysti tähän varsin looginen valinta, onhan meillä nyt esimerkiksi tämä naisenemmistöinen hallituskin”, hän sanoo.

Gerety Awardsissa on kymmenen kategoriaa. Finalistit valitaan tänä vuonna New Yorkissa, Lontoossa, Helsingissä, Berliinissä, Johannesburgissa, Istanbulissa, Melbournessa, Madridissa, Buenos Airesissa ja Bangkokissa. Viime vuonna tuomaristot kokoontuivat Lontoossa, Hampurissa, New Yorkissa, Mumbaissa, Pariisissa, São Paulossa, Tukholmassa, Beirutissa, Amsterdamissa ja Sydneyssä.