Lukuaika noin 6 min

Hasan & Partners Group tiedottaa uudistavansa organisaatiotaan. Konsernin toimitusjohtaja ja vastaava luova johtaja Eka Ruola ilmoittaa lähtevänsä. Hänen tilalleen vastaavaksi luovaksi johtavaksi ja johtoryhmän jäseneksi tulee Tobias Wacker. Konsernin toimitusjohtajuuden ottaa harteilleen nykyinen talousjohtaja Simo Kajaste.

“Olen painanut täysillä yli kymmenen vuotta toimiston johdossa ja alkoi tuntumaan siltä, että nyt oma elämä tarvitsee uuden suunnan ja tämä tehtävä uuden energian. Kesän otan rauhallisesti ja keskityn uuteen kirjaprojektiini. Syksyllä kerron tarkemmin mitä tuleman pitää”, Ruola sanoo tiedotteessa.

“Hasan & Partners -ryhmä on ollut suuri rakkauteni ja olen todella ylpeä siitä, mitä olemme saaneet aikaiseksi. Olen myös vaikuttunut siitä, kuinka kyvykäs nykyjohto on ja kuinka monimuotoista talenttia ryhmässä on. Tämän jengi kyllä porskuttaa kriisien toiselle puolelle.”

Lue koko tiedote alta:

Uusi normaali” edellyttää kaikilta yrityksiltä uudenlaista organisaatiota –hasan-ryhmä muuttuu

hasan & partners Group päivittää organisaatioonsa ja jakaa koko ryhmän toiminnot kahteen entistä tiiviimpään kokonaisuuteen. Toinen tiimi kehittää asiakasymmärrys-, design- ja comms-kompetenssejä, toinen keskittyy luovaantarinankerrontaa ja teknologiaan. Yhtiö uusii myös johtoaan, kun hasan & partners Groupissa pitkään työskennellyt Eka Ruola jättää yrityksen.

“Jokaisen asiakasyrityksemme markkina on muuttumassa lujaa vauhtia. Ja samalla myös oma markkinamme. Nyt käynnissä oleva koronakriisin kiihdyttämä murros on suurin ainakin kolmeenkymmeneen vuoteen, ja siihen vastaaminen vaatii jälleen kerran aivan uutta ajattelua.”, sanoo hasan & partners Groupin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Ami Hasan.

“Pelkän luovan ideatoimiston aika on ohi. Tarvitaan laajempaa ymmärrystä niin kuluttajien muuttuneista asenteista kuin asiakasyritysten haasteista uudessa tilanteessa.”, Hasan jatkaa.

Markkinat jaetaan uusiksi lähes kaikilla toimialoilla, ja yritysten on uskallettava vauhdittaa omaa muutosprosessiaan, organisoiduttava uudella tavalla ja kyseenalaistettava kaikki vanhat toimintamallit. Markkinoijat ja brändit, joilla on kirkas ja selkeä asiakasymmärrys sekä hyvä tarina kerrottavanaan, tulevat olemaan voittajia. Disrupt or get disrupted on nyt enemmän totta kuin koskaan.

hasan & partners Group vastaa markkinan uudenlaiseen tarpeeseen kirkastamalla strategiaansa ja organisoitumalla entistä tehokkaammin

“Meillä on vahva ymmärrys siitä, että asiakkaamme tarvitsevat luovaa toimistoa, joka pystyy viemään asiakaskokemuksen seuraavalle tasolle, todelliseksi kilpailueduksi. Uusi positiomme“Creative powerhouse for exceptional customer experiences & business growth” ohjaa muutostamme. Haluamme olla asiakkaidemme paras luova kumppani liiketoiminnan, brändien, asiakaskokemuksen ja markkinoinnin kehittämisessä. Asiakaskokemus on rakennattava ilmentämään brändiä ja arvolupausta kaikissa sen vaiheissa, saumattomasti ja kiinnostavasti eri kanavissa ja alustoissa.”, Hasan kertoo.

Alkuvuodesta hasan & partners Group siirtyi malliin, jossa asiakkaita palvellaan yli yksikkörajojen ja tiimit luodaan tuomalla yhteen tarvittavat kompetenssit koko ryhmästä.

”Juuremme ovat kansainvälisen tason luovassa mainostoimisto hasan & partnersissa ja olemme viimeisen kymmenen vuoden aikana perustaneet yksiköt kommunikaation, asiakasymmärryksen ja business- & organisaatiodesignin, sekä asiakaskokemuksen ja palvelumuotoilun ympärille.”, Hasan kertoo.

Jatkossa hasan-ryhmän yksiköt integroituvat entistäkin tiiviimmin toisiinsa ja organisoituvat uudelleen kahteen tiimiin. Toinen tiimi kehittää asiakasymmärrys-, design- ja comms-kompetenssejä, toinen taas luovaa tarinankerrontaa ja teknologiaa.

”Näin asiakkaat saavat muuttuvaa maailmaa vastaavat palvelut käyttöönsä nopeammin ja ketterämmin yhdestä osoitteesta yhden ja saman asiakkuusjohdon ja luovan johdon avulla. Lisäämme tehokkuutta, lupaamme aina olla “on time, on budget”, ohennamme organisaatiota ja poistamme turhat välikädet. Lean and mean kuvaa hyvin uutta organisaatiomalliamme.” , Hasan sanoo.

”Toki asiakkaat saavat jatkossakin tulla hakemaan yksinomaan haluamaansa erikoisosaamista – vaikkapa luovaa mainontaa –mutta tarjoamme muutosta hakeville yrityksille täysin integroidun asiantuntijateamin asiakasymmärryksen, business- ja organisaatiodesignin, asiakaskokemuksen ja luovan tarinankerronnan tueksi.”, hän jatkaa.

Moderni brändijohtaminen on yhtenäisen asiakaskokemuksen johtamista ja yhtenäisen palveluekosysteemin rakentamista. Brändin ja tarinan on oltava sama kaikissa asiakaskohtaamisissa – asiakasta ei kiinnosta yrityksesi sisäiset organisaatio- tai tietokantarajat.

Uuden kynnyksellä hasan-ryhmä irtautuu vanhoista toimitiloistaan Punavuoressa.

”Teemme kesän yli etätöitä ja hyödynnämme co-working tiloja. Uutta työskentelymalliamme tukeva ja heijastava toimistomme valmistuu loppusyksystä.”

Muutosten yhteydessä Eka Ruola jättää yhtiön omasta aloitteestaan ja ryhmän uudeksi ECD:ksi nousee Tobias Wacker

“Olen painanut täysillä yli kymmenen vuotta toimiston johdossa ja alkoi tuntumaan siltä, että nyt oma elämä tarvitsee uuden suunnan ja tämä tehtävä uuden energian. Kesän otan rauhallisesti ja keskityn uuteen kirjaprojektiini. Syksyllä kerron tarkemmin mitä tuleman pitää.”, Eka Ruola sanoo.

“hasan & partners -ryhmä on ollut suuri rakkauteni ja olen todella ylpeä siitä, mitä olemme saaneet aikaiseksi. Olen myös vaikuttunut siitä, kuinka kyvykäs nykyjohto on ja kuinka monimuotoista talenttia ryhmässä on. Tämän jengi kyllä porskuttaa kriisien toiselle puolelle.”, Ruola jatkaa.

hasan & partnersin vastaava luova johtaja (ECD) Tobias Wacker nousee koko hasan-ryhmän luovaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Wacker on kansainvälisesti tunnustettu luova suunnittelija, joka näkee luovuuden pitkäjänteisenä tapana käyttäytyä, ei vain yksittäisinä mainoksina. Hän tulee työskentelemään kaikkien asiakkaidemme ja osaamisalueidemme kanssa vahvistaen analyyttisen luovuuden ja intuition merkitystä sekä johtaen sen soveltamista yhtä hyvin kommunikaatiossa kuin asiakkaan business-ongelmien ratkaisemisessa.

“Olen innoissani kuin porsas vatukossa päästessäni luomaan asiakkaidemme kanssa uutta sen sijaan, että ylläpidämme ja johdamme vain vanhaa ja olemassa olevaa. Koronakriisin vaikutus markkinaan ja ihmisten käyttäytymiseen ohjaa yritysten päättäjät kysymään uusia kysymyksiä ja toimimaan nopeasti. Roolini on vahvistaa luovuutta ja luovia ratkaisuja kaikessa työskentelyssä.”, Tobias Wacker hehkuttaa ja jatkaa:

“Minulle on ollut tärkeää kasvattaa ja nostaa esiin uutta diginatiivisukupolvea. Olemme rakentaneet loistavan tiimin ja meillä on talo täynnä lahjakkuutta, uteliasta suhtautumista uuteen ja hyvää energiaa. Mikä muu yritys kykenee tarjoamaan asiakkailleen tiimin, jossa yhdessä työskentelevät alansa parhaat luovat tarinan kertojat ja liiketoiminnan muotoilijat?”

“Ekaa tulee ikävä ilman muuta. Olemme istuneet vieri vieressä kymmenkunta vuotta kuin siamilaiset kaksoset. Jakaneet ilot ja surut, tappiot ja voitot. Välillä tapelleetkin. Kiitän Ekaa tehdystä työstä ja toivotan onnea jatkossa. Loput sanomiset hoidetaan sitten pienemmällä porukalla. Tobias astuu isoihin saappaisiin mutta hän on jo todistanut osaamisensa ja voittanut monen asiakkaan luottamuksen, joten muutos ei ole kovin dramaattinen.”, Hasan sanoo.

hasan & partnersin toimitusjohtajana jatkaa Johanna Juuvinmaaja hän vetää myös luovan tarinankerronnan ja digitaalisen kehityksen tiimiä. Design-, asiakaskokemus- ja kommunikaatiotiimiä vetää Frankly Partnersin toimitusjohtaja Roope Ruotsalainen. hasan-ryhmän toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa jatkossa ryhmän talousjohtaja Simo Kajaste.