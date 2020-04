Lukuaika noin 4 min

Skotlantilaisen BluTest Laboratoriesin tekemissä tutkimuksissa vahvistui, että käsidesivaahto on tehokas kaikkia koronaviruksia vastaan, mukaan lukien uutena koronaviruksena tunnettu maailmanlaajuisen pandemian aiheuttanut Sars Cov 2.

Nolla Antimicrobial Oy:n kehittämä hopeapolymeeriteknologiaan perustuva käsidesivaahto puree superbakteereihin ja nyt julkaistujen tutkimustuloksien perusteella myös koronaviruksiin. Teknologia on patentoitu yli 140 maahan.

Testeissä Nollan käsidesivaahdolle myönnettiin EN14476-standardi, mikä tarkoittaa sen tehoavan koronan lisäksi tehokkaasti myös muihin vaipallisiin viruksiin. Tällaisia viruksia ovat muun muassa Hepatiitti C ja B, Ebolaa aiheuttava Filoviridae Flavivirus, tuhkarokko, rabies sekä HIV.

Nollan käsidesivaahto täytti testeissä vaaditun standardin jopa 90 prosenttisesti vedellä laimennettuna. Mikään muu käsidesi ei toimi vastaavalla laimennuksella yhtä tehokkaasti.

Jo aiemmin Nollan käsidesivaahdon on testeissä vahvistettu tuhoavan WHO:n määrittelemät viisi antibiooteille vastustuskykyistä superbakteeria, joten tulos on merkittävä suomalaiselle innovaatiolle, kertoo Jani Markus Malho.

”Olemme alusta asti uskoneet teknologiamme toimivuuteen ja nyt oli tärkeä saada virallinen vahvistus myös uuteen koronavirukseen liittyen ulkopuoliselta taholta.”

”Tämä on merkittävä tulos kotimaiselle teknologialle. Uskomme sen herättävän huomiota maailmallakin”, Malho kertoo tiedotteessa.

Nolla Antimicrobial on käyttänyt teknologiaansa kehittäessään myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Yksi heistä on ollut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Veli-Jukka Anttila. Hän näkee uusien testitulosten merkityksen suurena

”Tehokkaista alkoholittomista käsihuuhteista on pulaa. Niiden ongelmina on muun muassa se, että ne eivät ole useinkaan kovin nopeavaikutteisia. On hyvä, että markkinoille saadaan lisää tämän tyyppisiä varteenotettavia vaihtoehtoja sekä keinoja, joilla ihmiset voivat suojautua viruksia ja bakteereja vastaan”, Anttila toteaa.

Mukana tunnettuja nimiä

Suomessa Nolla valmistaa aktiiviainetta Helsingin Viikissä ja myöhemmin myös käsidesivaahtoa toisella, Etelä-Suomeen avattavalla tehtaallaan.

Viikin tehdas pystyy valmistamaan tällä hetkellä yli 1 000 tonnia käsidesin aktiiviaineita vuodessa. Nollan kehittämällä teknologialla valmistavat alkoholitonta käsidesivaahtoa Suomessa myös Berner ja SIM Finland sekä yksi alihankintatehdas Latviassa.

Yhtiön osakkaisiin ja sijoittajiin kuuluu tunnettuja suomalaisia urheiluvaikuttajia. Mukaan ovat lähteneet muun muassa Teemu Selänne, Valtteri Filppula, Jere Lehtinen ja Niklas Bäckström sekä myös F1-tähti Valtteri Bottas, pääomasijoittajat Mikko Laakkonen, Michael Rosenlew, Paul Hartwall, Timo Laine ja Ari Lehto.

Nollan käsidesivaahto poikkeaa tällä hetkellä markkinoilla olevista käsideseistä muun muassa sillä, että se on täysin alkoholiton. Kotimainen innovaatio käyttää hyväkseen alkoholin sijaan patentoitua Nolla Silver Polymer Technology -hopeapolymeeriteknologiaa, jossa hyödynnetään bakteereja ja viruksia tuhoavaa hopeaa sen pienimmässä eli ionisessa muodossa.

Kun Nollan käsidesivaahtoa levitetään kädelle, hopeaionit tunkeutuvat virusten ja bakteerien rakenteeseen ja tuhoavat ne. Koska tuotteessa ei ole alkoholia, se ei myöskään kuivata käsien ihoa samalla tavalla kuin alkoholipohjaiset käsidesit ja on näin ollen hellävaraisempi käsille myös pitkäaikaisessa käytössä.

Veli-Jukka Anttila näkee alkoholittomuudessa myös hyötyjä muussa terveydenhuollossa.

”On paikkoja kuten muun muassa tietyt mielenterveysyksiköt ja päihdepotilaiden hoitopaikat, joissa alkoholipohjaisten käsihuuhteiden käyttö edellyttäisi valvontaa ja siksi alkoholittomia käsihuuhteita voitaisiin käyttää näissä tiloissa”, Anttila havainnollistaa.

Nolla Käsidesivaahdon pohjana on puhdistettu vesi. Toinen kosteuttavista aineista, betaiini, on peräisin sokerijuurikkaasta. Toisena kosteuttavana aineena toimii 1,3 -butyleeniglykoli. Vaahtoisuuden tuova aine, kokamiinioksidi, on lähtöisin kookoksesta. Tuotteen ympäristökuormitus on vähäistä.

Nolla Antimicrobialin toimitusjohtaja Mika Virkki uskoo, että käsidesissä käytettävälle teknologialle tulee olemaan kysyntää ei ainoastaan nyt kun koronavirus on akuutti ongelma, vaan myös jatkossa ja eri tuotesovelluksina.

”Nollan käsidesi on tehokas, ei kuivata ihoa, eikä allergisoi. Moni kuluttaja arvostaa juuri näitä ominaisuuksia”.

Alun perin käsidesivaahto oli tarkoitus tuoda markkinoille myöhemmin keväällä, mutta korona muutti tilanteen. Yritys on kuitenkin ehtinyt jo hankkia sille eurooppalaisen EN 1500 -käsidesistandardin, Allergia-, iho ja astmaliiton Allergiatunnuksen sekä Avainlippu-merkin.

Helsingissä vuonna 2013 toimintansa aloittaneen yrityksen perustaja on tekniikan lisensiaatti Jyri Nieminen. Yrityksen vuoden 2020 liikevaihtoarvio on useita miljoonia euroja. Yritys työllistää tällä hetkellä parisen kymmentä henkeä.