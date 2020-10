Lukuaika noin 4 min

Finnair on aloittanut laajan markkinointikampanjan, jonka tavoitteena on antaa matkailualalle ääni haastavassa tilanteessa.

Lentoyhtiö Finnair muistuttaa Illaksi pois kotoa -kampanjalla matkailun tärkeästä yhteiskunnallisesta roolista. Suomalainen matkailuala työllistää noin 29 000 yritystä ja 142 000 suomalaista.

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on iskenyt ikävästi matkailualan toimijoihin, ja sen kerrannaisvaikutukset koko kansantalouteen ovat mittavat.

Finnairin Head of Brand Anu Rintala kertoo, että kampanjalle ja sen ajankohdalle on useita syitä. Ensinnäkin Suomen hallituksen asettamat matkustusrajoitukset kuuluvat Euroopan tiukimpiin.

”Koimme, että meidän äänemme on aika tulla kuuluviin. Haluamme kampanjallamme tukea koko suomalaista matkailualaa”, Rintala kertoo M&M:lle.

Koronaan liittyvä uutisointi on Rintalan mukaan ollut vuoden aikana kohtalaisen yksipuolista. Keväällä ja loppukesästä Helsinki-Vantaan lentoasemaa pidettiin merkittävänä vuotoväylänä virukselle, mutta tuorein data kertoo muuta.

”Tällä hetkellä koronan leviäminen on Suomessa kotoperäistä. Lisäksi sekä matkailualan toimijat että yksilöt voivat tehdä paljon vastuullisen matkailun mahdollistamiseksi. Haluamme välittää vastuullisen matkailun viestiä.”

Vastuulliseen matkailuun kuuluu Rintalan mukaan monta asiaa. Finnair on itse tehnyt useita mittavia toimenpiteitä koronan leviämisen estämiseksi.

Yhtiö on muun muassa asettanut kaikille lennoille maskipakon ja kehittänyt palveluratkaisuja, joiden ansiosta henkilökunta ei ole entiseen tapaan lähikontaktissa asiakkaiden kanssa kentällä ja koneessa.

”Olemme tehneet matkustamisesta niin turvallista kuin se näissä olosuhteissa on mahdollista”, Rintala kommentoi.

Terveyskysymysten ohella Finnairin tulee Rintalan mukaan varmistaa se, että esimerkiksi eri maissa asuvat perheenjäsenet pääsevät tapaamaan toisiaan ja esimerkiksi vientiyrityksien edustajilla on mahdollisuus matkustaa myyntineuvotteluihin ulkomaille.

”Merkittävä osa matkailusta on muuta kuin lomamatkailua. Meillä on myös suuri yhteiskuntavastuu”, Rintala sanoo.

Nopeaa toimintaa

Illaksi pois kotoa -kampanja-aika on 8.–29. lokakuuta. Kokonaisuuteen kuuluu TV-filmi, ulkomainontaa sekä laajaa näkyvyyttä digitaalisissa pinnoissa ja printissä. Finnairin kumppanina on kampanjassa ollut luova bränditalo SEK ja Filmituotannosta vastasi SEK Osasto. Mediatoimistona oli Dagmar.

Aikataulullisesti kyseessä on poikkeuksellinen projekti. Kampanja eteni ideasta valmiiseen toteutuksen alle kahdessa viikossa. Anu Rintala jakaakin kiitosta Finnairin, SEKin ja Dagmarin yhteiselle tiimille.

”Tämä on ollut mieletön puristus kaikilta, jotka ovat olleet mukana. Luova idea syntyi yhden viikonlopun aikana, ja sen jälkeen tiimi teki lujasti töitä joka päivä. Emme ole koskaan tehneet tämän kokoista kampanjaa näin nopeasti. Jokainen mukana ollut ansaitsee hatunnoston.”

Asiakkuusjohtaja Sonja Pihkala SEKiltä kertoo, että kyseessä on ollut hyvin inspiroiva, mutta samaan aikaan haastava projekti.

Innoitus kampanjaan lähti legendaarisesta illaksi kotiin -konseptista, joka on syntynyt SEKissä 80-luvulla. Konsepti oli aikoinaan Finnairin markkinointiviestinnän ytimessä vuosikymmeniä.

”Ajatuksena on nostaa Finnairin perintö esiin ja samalla muistuttaa siitä, kuinka yhtiöllä on ollut vuosikymmenien ajan iso merkitys suomalaisille. Kyseessä oli mielenkiintoinen ja haastava keissi”, Pihkala kertoo M&M:lle.

SEK on ollut Finnairin kumppani jo 85 vuotta. Pihkalan mukaan kampanja on ollut myös toimiston näkökulmasta erityinen, sillä ideointiin ovat voineet poikkeuksellisesti ottaa osaa kaikki luovan bränditalon ihmiset. Yleensä asiakastyötä tehdään lähinnä oman tiimin kesken.

”Saatuamme briiffin varasimme koko talolle yhteisen suunnittelupalaverin. Halusimme toimia tällä kertaa näin, koska meillä on Finnairin kanssa pitkä yhteinen historia. Tämä on ollut meille tärkeä juttu”, Pihkala sanoo.

Illaksi pois kotoa -kampanjan nimi on eräänlainen päivitys ikoniseen mainoslauseeseen. Enne vanhaan moni liike-elämässä toimiva matkusti tapaamiseen Eurooppaan aamulla ja palasi perheensä luo kotiin vielä samana iltana. Nyt tilanne on toinen,

”Osa suomalaisista on valmiimpia matkustamaan, vaikka tilanne on poikkeuksellinen. Toiset taas innostuvat uudelleen matkailusta myöhemmin. Se on täysin ymmärrettävää.”

”Siksi korostamme kampanjassamme, että olemme täällä ja meihin voi ottaa yhteyttä matkailun merkeissä heti, kun siltä tuntuu”, Rintala sanoo.

Kampanjan budjettiin Rintala ei ota suoraan kantaa, mutta toteaa, että kyse on myös mittavasta kampanjasta. Monikanavainen kampanja oli ainoa vaihtoehto tärkeän viestin välittämiseksi.

”Matkailuala on ennennäkemättömien haasteiden edessä. Meidän on saatava äänemme kuuluviin, eikä se onnistu ilman laajaa näkyvyyttä.”