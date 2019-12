Lukuaika noin 4 min

(Juttu on julkaistu aiemmin Markkinointi & Mainonta -lehdessä 1/2019. Julkaisemme sen nyt uudelleen.)

Kirsi Puntilalla oli kova palo lähteä ulkomaille. Nykyinen Altian markkinointijohtaja on kotoisin pieneltä paikkakunnalta Keski-Suomesta ja opiskeli Vaasan kauppakorkeakoulussa kansainvälistä markkinointia. Hän halusi työskennellä suomalaisten brändien parissa, mutta kansainvälisesti.

Ulkomaille Puntila pääsikin. Ennen Altian pääkonttoria hän ehti työskennellä ulkomailla yli kymmenen vuotta.

Kansainvälisyyden lisäksi Puntilaa kiehtovat premium-brändit.

”Kokeilin hetken telekommunikaatioalaa, mutta tajusin, että minun pitää tuntea intohimoa sitä kohtaan, mitä teen. Alkoholibrändit ovat kansainvälisiä, ja ala on yhdistelmä tiukkaa bisnestä ja hauskuutta. Alani voisi hyvin olla luksuskellot tai muoti tai mikä hyvänsä kuluttajakategoria, mutta tämä tuli eteeni, enkä ole katunut.”

Puntilan mielestä Altian vanha maine vanhoillisena valtionyhtiönä ei pidä lainkaan paikkaansa.

”Henkilökohtainen tavoitteeni on, että Altiasta tulee pohjolan houkuttelevin vastavalmistuneiden markkinoi­jien työpaikka.”

Suomeen Puntila palasi kolme ja puoli vuotta sitten.

”En ollut aikonut koskaan palata, mutta sitten rakastuin Lontoossa Pekkaan. Suomeen muuttaminen oli vääjäämättä edessä jossakin vaiheessa.”

Paluuta helpottivat asuminen ensin lähellä Suomea Ruotsissa ja se, että Puntila ehti jo Ruotsissa työskennellä vuoden Altialla.

”Suomeen paluu oli ensi alkuun hienoinen shokki, mutta sittemmin olen löytänyt kotimaan uudelleen, ehkä pienten lastenikin kautta. Meillä Suomessa on moni asia todella hyvin.”

Puntila kuvailee olevansa tinkimätön sekä itseään että tiimiään kohtaan.

”Tavoitteena on aina kova kansainvälinen taso. Kun tehdään, tehdään hyvin. Strategista markkinointia voi kuitenkin tehdä myös pilke silmäkulmassa.”

Puntila vertaa brändimarkkinointia huippu-urheiluun.

”Pitää tehdä tinkimätöntä, väsymä­töntä ja pitkäjänteistä työtä, mutta aivan huipulle ei pääse, jos ei ole hauskaa. Ero huipun ja kirkkaimman huipun välille syntyy ilosta. Kaikki huiput tekevät tinkimätöntä työtä, mutta meillä on myös kivaa, kun teemme.”

Altian tehdas Ilmajoen Koskenkorvan kylässä palkittiin vastikään The Drinks Business Green Awards ­-kilpailussa Green Company of the Year -palkinnolla. Puntila puhuu vastuullisuudesta innoissaan.

”Mukana oli isoja, globaaleja yrityksiä, ja voitto oli hieno osoitus arvostuksesta sitä pitkäjänteistä työtä kohtaan, mitä teemme.”

Kansainvälinen menestys tuo julkisuutta myös Suomessa, jossa väkevien alkoholijuomien markkinoiminen kuluttajille muualla kuin anniskelupaikoissa on kiellettyä. Vientimarkkinoilla mahdollisuuksia on enemmän, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa Altia hyödyntää viestiä vastuullisuudesta ja tarinaa Koskenkorvan kylästä.

”Täällä aloittaessani kysyin, missä Koskenkorvan tarina on dokumentoituna. Sitä ei ollut koottu mihinkään, ja lähdin Koskenkorvalle kyselemään. Palasia yhdistellessäni huomasin, että brändissä on mieletön tarinankerronnan potentiaali. Vodka from a village on oma, uniikki juttumme.”

Syksyllä Puntila valittiin Vapon hallituksen jäseneksi. Hänen ensireaktionsa oli hämmästys.

”Ihmettelin, soittivatko he väärälle henkilölle. Alkoholialalla pyörin mukavuusalueellani, mutta energia-ala on todella erilainen. Sanoinkin ensimmäisessä kokouksessa, etten pysty briljeeraamaan alan substanssiosaamisella, mutta toivon voivani tarjota lisäarvoa kansainvälisellä brändinrakennuskokemuksellani. Ylipäätään on hienoa, että hallituksiin nostetaan sekä naisia että markkinointiosaamista.”

Puntila kertoo elävänsä nyt kiivaimpia ruuhkavuosiaan.

”Aika on otettava välillä yön tunneista, sillä en halua tinkiä ajasta lasteni kanssa. Perhe on ykkönen, mutta myös työni on todella mielenkiintoista, samoin hallituspaikka. Onneksi mieheni tukee todella hyvin ja joustaa. Välillä väsyttää niin, että itkettää. Tällä hetkellä kaikki kiireeni on kuitenkin positiivista, ja positiivisen kiireen kanssa voi elää.”

Sekä päälle että kropalle tarpeellista vastapainoa Puntila saa urheilusta.

”Urheilu on minulle henkireikä. Sille löydän aina ajan, vaikka sitten aamuviideltä tai kahdeltatoista yöllä.”

Luottamusta, kunnioitusta ja rohkeutta

Mitä vuodet ulkomailla opettivat sinulle?

”Todella paljon. Olen toiminut monikansallisissa tiimeissä, joissa suvaitsevaisuus ja ymmärrys kanssaihmisiä ja kulttuureja kohtaan kasvavat. Brändimarkkinoinnin kannalta opin ymmärtämään, että peli on kovaa eikä ihan kiva -tasolla pärjää. Tunsin myös aina pääseväni työskentelemään maailman parhaiden kanssa. Se on inspiroivaa.”

Miten rakennetaan hyvä alkoholi­brändi?

”Aitous on todella tärkeää. Ilman aitoa tarinaa on raskasta lähteä rakentamaan brändiä. Nesteen on oltava parasta mahdollista, pakkauksen on oltava tuotteen konseptille sopiva ja vastuullisesti tehty ja brändillä on oltava tarinansa. Minusta on upeaa, että nykyään haetaan aitoutta ja että etenkin nuoret kuluttajat vaativat ehdotonta läpinäkyvyyttä. Se erottelee jyvät akanoista.”

Mitkä ovat periaatteesi johtajana?

”Johtajana minulla pitää olla selkeä visio siitä, mihin brändejä viedään, mitä tehdään ja miksi. Tehtäväni on silti luoda ilmapiiri, jossa tiimi pääsee kukoistamaan ja sillä on vapaus innovoida ja olla rohkea. On tärkeää, ettei toisten ideoita tapeta, vaan niiden päälle rakennetaan. Se, ettei jotakin ole ennen voitu tehdä, ei tarkoita, ettei se nyt voisi onnistua. Äitiyslomalta palattuani olen nostanut itselleni tärkeiksi teemoiksi luottamuksen, kunnioituksen ja rohkeuden. Rohkeus on isossa yrityksessä usein vaikeaa, ja monesti olemme itse omien innovaatioidemme pahimpia vihollisia.”