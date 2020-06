Lukuaika noin 2 min

Havaintoja omasta päästä, osa 12 (eli likainen tusina):

• Dirty Dozen, klassikko potkii yhä. Voi pojat, silloin miehet kantoivat nimiä kuten Lee Marvin ja Charles Bronson. Nyt meillä on Fittiketo79, Mushroomcringe, Yolostar, Checkmyabs ja Rageboy02.

• Kehäpäätelmä lauantaina 01.32: tekisi mieli syödä toi pomada, koska se on järjettömän hyvää, mutta sen syöminen nyt on järjetöntä. Ja sama uudelleen. Story of my life.

• Pohdin vahvuutta, sen anatomiaa. Naisen, miehen, brändin. Kaksi elementtiä kuuluvat vahvuuteen aivan ytimellisesti: rehellisyys ja sanoma. Vahvat uskaltavat olla rehellisiä itselleen ja muille. He eivät karta totuutta. On heikkoutta valehdella tai johdattaa harhaan. Vahvoilla on sanoma ja oma ääni, joka ylevöittää kuulijaa tai yhteiskuntaa. He eivät puhu itsestään vaan itseään suuremmasta.

• Ikuinen paradoksi. Markkinoijat ymmärtävät erilaistavan markkinoinnin perusteen, mutta päätöksen hetkellä valitsevat yleisimmin perinteisemmän ja tutun.

• Olin väärässä. Vanhaan on palattu. Keskustassa asuvana ja ikkuna auki nukkujana muun muassa seuraavat ajatukset huudettiin ilmoille menneellä viikolla: ”Huora – ite oot!”, ”Mä vihaan mun äitii!”, ”Pera petti mua! Mä petän Peraa!”, ”Mä tapan sut!” Suuret ilmaisijat ovat mobilisoituneet.

• Toki onhan se uutta, että väki vetää kaksin käsin iltapäivästä ja on aivan seipäässä kaduilla klo 22. Se koskee toki vain murto-osaa kansasta.

• Miksi multitasking johtaa surkeisiin suorituksiin. Koita heittää tikkataulun keskiöön molemmilla käsillä yhtä aikaa ja katsoa samalla ystävääsi silmiin.

• Somessa on julistettu monesta näppäimistöstä miten nyt on voinut keskittyä itseensä. Ihan vaan tiedoksi: some ei nimensä mukaisesti ole itseensä keskittymistä. Älypuhelin on itseasiassa tismalleen itseensä keskittymisen vastakohta.

• Seura jota pidät, kertoo kuka olet tai kuka haluaisit olla. Korona-aikaan olen saanut tavata yrittäjiä ja johtajia, jotka mahdottomissa olosuhteissa näkevät mahdollisuuden ja jaksavat kantaa koko toimialaansa. Siinä seurassa inspiroituu nostamaan omaa tasoaan.

• ”Nyt pitää impata sosiaalisia kontakteja varastoon!” sanoi toveri.

• Sanotaan, että on tyhmyyttä tehdä sama virhe kahdesti. Monia virheitä teemme kuitenkin toistuvasti, tuhannesti. Kun tajusin, että yhdestä virheestäni oli tullut hallitseva käyttäytymismalli, kirjoitin huoneentaulun: ”Et ole vastuussa siitä, jos joku käyttäytyy kuin urvelo.” Helpotti. Kannamme usein vastuuta ja murhetta asioista sekä ihmisistä, vaikka se ei ole meidän tehtävämme.

• On ihmisiä, jotka osaavat iloita toisten puolesta, ja niitä jotka eivät. Se saattaa olla keskeinen tekijä.

• Tarinan ytimessä on päähenkilö, jolla on pyrkimys tai unelma. Hän kohtaa jatkuvia odottamattomia vastoinkäymisiä tavoitellessaan sitä. Matkan aikana hän muuttuu ja kasvaa mittaansa. Toisinaan elämämme on kuin elokuvaa, ja saavutamme haaveemme. Joskus emme uskalla edes ryhtyä, sillä kun ei yritä, ei voi epäonnistua. Toivon sinulle suurta sydäntä omaan sankaritarinaasi.

Kirjoittaja Tommi Laiho vastaa markkinointitoimisto Folkin strategiatyöstä ja uusasiakashankinnasta.