Suomen matkailua edistävä Visit Finland on päättänyt peruuttaa tälle vuodelle suunnitellun kansainvälisen markkinointikampanjansa Happiness School of Finlandin. Peruutuksen syynä on koronaviruksen aiheuttama epävarmuus ihmisten halussa ja mahdollisuuksissa matkustaa.

”Harmittaa hirveästi, että jouduimme tekemään tämän päätöksen, mutta katsoimme, että tämä on vastuullista toimintaa. Täytyy lukea signaaleja maailmalta ja toimia niiden mukaan”, Business Finlandin kansainvälisen matkailun edistämisestä vastaavan yksikön johtaja Paavo Virkkunen sanoo M&M:lle.

Visit Finlandin yhdessä markkinointiviestintätoimisto SEKin kanssa suunnitteleman kampanjan tarkoituksena oli järjestää ensi kesänä Happiness School of Finland -onnellisuuskoulu, jossa matkailijoille opetettaisiin suomalaista luonnonläheistä elämäntapaa ja onnellisuustaitoja. Kampanja suunniteltiin jatkoksi viimevuotiselle hyvin onnistuneelle Rent a Finn -kampanjalle.

Nyt Visit Finland ei kuitenkaan pidä ison kampanjan käynnistämistä nykytilanteessa vastuullisena. Kampanja saatetaan kuitenkin toteuttaa myöhemmin, kunhan koronavirustilanne on muuttunut.

Virkkunen kertoo M&M:lle, että vaikka konsepti oli jo mietitty pitkälle, oli käytännön järjestelyissä vielä jouston varaa. Kampanja oli tarkoitus esitellä kansainvälisille tiedotusvälineille ensi viikolla. Visit Finland kuitenkin päätti perua mediapäivän ja koko kampanjan tältä erää.

”Totesimme sen viisaammaksi tässä tilanteessa, kun epävarmuus leviää maailmalla. Matkailuhan on yksi ensimmäisistä asioista, joihin tämän tyyppiset epävarmuudet leviävät. Totesimme, että on vastuullista ottaa aikalisä ja katsoa, millä tavalla ja missä vaiheessa tähän mahdollisesti palataan”, Virkkunen sanoo.

Hänen mukaansa Visit Finland arvioi, ettei ehkä kannata lähteä viemään onnellisuusteemaista kampanjaa maailmalle tilanteessa, jossa ihmiset ovat epävarmoja ja peloissaan. Kampanja saattaisi jopa kääntyä itseään vastaan.

”Rent a Finn -kampanjan kautta saimme Suomelle julmetun hienoa maakuvanäkyvyyttä, emmekä halunneet lähteä edes potentiaalisesti vaarantamaan sitä maakuvatyötä. Epävarmuus on niin suuri, että katsoimme, että on vastuullista vetäytyä. Johtopäätöksiä on hyvä vetää ja palata asiaan, kun aika on parempi”, Virkkunen sanoo.

Virkkunen kertoo, että kampanja ehti herättää paljon intoa ja mielenkiintoa. Visit Finland sai suomalaisilta onnellisuuskoulun opettajiksi haluavilta noin 250 videohakemusta.

”Olen iloinen ja onnellinen siitä, että Suomesta löytyi paljon ihmisiä, joilla on hyviä tulokulmia suomalaisen onnellisuuden syvimpiin lähteisiin. Siitä olisi saanut mainion opetussuunnitelman ja lukujärjestyksen onnellisuuskoululle. Mutta eivät nämä asiat mihinkään karkaa. Tämän kuun loppupuolella tulee YK:n tutkimuksen tulokset siitä, onko Suomi mahdollisesti kolmannen kerran peräkkäin maailman onnellisin maa. Seuraavaksi huomiomme kohdistuu siihen”, Virkkunen sanoo.