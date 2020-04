Lukuaika noin 3 min

Jo perutuksi ilmoitettu 34. April Jazz järjestetään 22.-25.4. livestriimattuna.

April Jazz Subgrooves-nimellä toteutettavilla striimausfestareilla on yhteensä kahdeksan eri esiintyjää, kaksi joka ilta. Keikat lähetetään Helsingin G Livelabista ja ne näkyvät Keikalla.fi alustalla.

Konsertteja on neljänä iltana, kunakin kaksi livekonserttia. Lipun voi ostaa yhdeksi illaksi kerrallaan 9,90 euron hintaan tai jokaiselle neljälle festaripäivälle 29,90 euron yhteishintaan.

Kaikki keikat ovat lisäksi katsottavissa jälkitallenteina kuuden päivän ajan, joten lippuja voi ostaa myös menneisiin konsertteihin. Liput ovat myynnissä osoitteessa lippu.fi.

April Jazzin festivaalijohtaja Matti Lappalainen kertoo, että ajatus striimattuna toteutettavasta festarimallista alkoi pyöriä mielessä hyvin pian sen jälkeen, kun päätös alkuperäisen tapahtuman perumisesta oli jouduttu koronaepidemian vuoksi tekemään.

”Kun ajatus oli saatu mietittyä riittävän valmiiksi, alkoi mittava suunnittelu, soittelu ja asioiden sovittaminen. Aikaa ei paljoa ollut, rajoitteita sitäkin enemmän, joten teimme töitä lähes kellon ympäri, jotta kaikki saatiin järjestymään tekniikasta artisteihin”, Lappalainen kertoo tiedotteessa.

April Jazz lienee ensimmäisiä merkittäviä festivaaleja maailmassa, joka järjestetään alkuperäisessä aikataulussa, mutta striimaustekniikalla.

Artisteina on mielenkiintoinen kattaus kotimaisen jazzin kärkeä ja uudempia nimiä. Mielenkiintoinen nimi on kitaristi Marzi Nymanin ja kosketinsoittaja Lenni-Kalle Taipaleen uusi musiikin "supergroup" Time Machine.

Nymanin ja Taipaleen ohella kvartetin täydentävät rumpali Joonas Kaikko ja muun muassa Children of Bodomin studioalbumilla Skeletons in the Closet vieraillut basisti Nipa Ryti.

Saksofonisti Timo Lassy ja rumpali Teppo Mäkynen julkaisivat ensimmäisen yhteisen levynsä viime vuonna. Nyt he nousevat April Jazzin lavalle.

Mukana ovat lisäksi muun muassa juuri ensimmäisen levynsä julkkaissut rumpali Olavi Louhivuoren kokoama Superposition sekä lyömäsoittaja Tatu Rönkkö, joka luo omanperäistä musiikkitaidetta muun muassa soittamalla muovisia kierrätyspulloja.

Striimaus tulee tapahtumiin jäädäkseen

Matti Lappalainen uskoo, että myös koronan jälkeisessä maailmassa striimaus tulee olemaan osa festareiden toimintaa. April Jazz -festivaali haluaa olla tässä edelläkävijöitä ja siksi järjestäjät ovat jo nyt halunneet miettiä konseptia hieman pidemmälle.

”Saamme kolmella staattisella ja yhdellä liikkuvalla kameralla välitettyä live-esityksen tunnelman upeasti kotikatsomoihin.”

”Koska striimaus näkyy kaikkialla maailmassa, olemme kutsuneet suuren määrän kansainvälisiä promoottoreita ja mediaa seuraamaan konsertteja”, kertoo Lappalainen.

Konserttien väliajat täyttyvät omasta ohjelmasta, jossa haastatellaan artisteja, keskustellaan musiikista ja pohditaan muun muassa, miten koronapandemia vaikuttaa luovuuteen. Livehaastattelut hoitaa striimausfestareiden juontaja Njassa ja ne toteutetaan englanniksi.

”Olen erittäin kiitollinen koko meidän omalle tiimille, mukaan lähteneille artisteille sekä yhteistyökumppaneillemme Keikalla.fi, Muusikkojen liitto, Espoon kaupunki ja G Livelab, että homma saadaan toteutettua”, Lappalainen sanoo.

April Jazz on Espoon Tapiolassa vuodesta 1987 alkaen joka huhtikuu järjestetty musiikkitapahtuma. Se on pääkaupunkiseudulla järjestettävistä jazz-tapahtumista suurin.