Lukuaika noin 1 min

Formula 1 -sarjan ensimmäinen suomalainen maailmanmestari Keke Rosberg kalastaa ja pelaa tennistä hymyillen poikansa Nico Rosbergin kanssa Heinekenin Father & Son -mainosvideossa.

Keke Rosberg viihtyy enää vain harvoin julkisuudessa, mutta Heinekenin vastuullisuuskampanjalle hän on antanut kasvonsa formuloiden maailmanmestaripoikansa kanssa. Heineken aloitti alkuvuodesta When you drive, never drink -kampanjan, jonka tarkoitus on tehdä kohtuullisesta alkoholinkäytöstä sosiaalisesti hyväksyttävää.

Mainoksen idea pohjautuu Heinekenin omaan tutkimukseen, jonka mukaan alkoholin vaikutus omaan ajokykyyn saatetaan aliarvioida, ja siksi panimojätti kehottaa kuluttajia pitämään alkoholin ja auton ajamisen erillään. Nico Rosberg on vastuullisuuskampanjan virallinen lähettiläs. Adage kertoo, että mainoksen suunnittelusta on vastannut Publicis Italy.

Rosbergit ovat nimekkäässä seurassa, sillä myös James Bondia esittävä brittinäyttelijä Daniel Craig on antanut kasvonsa Heinekenin alkoholittomalle oluelle.