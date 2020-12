Lukuaika noin 1 min

Koronavirus on piinannut koko maailmaa läpi vuoden 2020. Pandemia on vakavimmillaan juuri nyt, ja vaikka useita erilaisia rokotteita onkin jo oven takana, sota on kaukana voitetusta. Yksi vaarallisimmista vihollisista on väärä tieto ja sen jakaminen, ja juuri tätä vastaan Facebook on kehittänyt tehokkaan aseen.

Fast Company kertoo, että Facebook yrittää jatkossa tavoittaa paremmin ihmiset, jotka törmäävät väärään tietoon. Kun Facebook jatkossa poistaa palvelustaan covid-19:ään liittyvää väärää tietoa, yhtiö lähettää henkilökohtaisen viestin jokaiselle, joka on ehtinyt tykätä, kommentoida tai jakaa sittemmin poistettua viestiä.

Viestissä Facebook kertoo, miksi yhtiö ottaa lukijaan yhteyttä sekä mistä voi lukea paikkansapitävää tietoa. Facebook tarjoaa samalla myös painikkeen, jolla voi lähteä väärää tietoa alun perin jakaneesta ryhmästä.

Jotkin tutkijat kuitenkin pelkäävät, ettei Facebookin työkalu ole riittävän tehokas. Koska Facebook varoo askeleitaan liiaksi eikä esimerkiksi suoraan tuomitse käyttäjän jakamaa väärää tietoa välttääkseen suututtamasta tätä, se myöskin vie uudelta työkalultaan parhaan terän.

Joidenkin mielestä juuri Facebookin liiallinen varovaisuus on myötävaikuttanut koronaviruspandemian räjähdysmäiseen kasvuun. Koska Facebook ei ole uskaltanut suututtaa osaa käyttäjistään ja ryhtynyt torjumaan valetietoa tehokkaasti, virusdenialistit ovat saaneet tehdä työtään rauhassa.

Facebook saa kritiikkiä myös siitä, että se reagoi hitaasti verrattuna väärän tiedon leviämisnopeuteen. Tämä on ongelma etenkin valetietoa ryöppyävien rokotevastaisten ryhmien suhteen, sillä rokotteista kieltäytyminen on yksi koronaviruskriisin torjumisen isoimmista ongelmista.