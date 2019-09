Lukuaika noin 4 min

Lokakuussa ensi-iltansa saava Siddhart Anandin ohjaama elokuva on Bollywood-näyttelijöiden Hrithik Roshanin ja Tiger Shroffin tähdittämä actiontrilleri. Bollywood-kaunotar Vaani Kapor näyttelee naispääosan. Elokuvassa nähdään Rovaniemellä kuvattu vauhdikas takaa-ajokohtaus.

Elokuvassa Roshan ja Shroff menevät äärimmäisyyksiin ennennäkemättömissä stunteissa yrittäessään päihittää toinen toisensa. Kuvauksia tehtiin 7 eri maassa ja 15 kaupungissa. Rovaniemellä kuvattu kohtaus tehtiin maaliskuussa 2019.

”Elokuvan tuottajat olivat yhteydessä meihin etsiessään arktisia kuvauspaikkoja tuotannolle. He tekivät paljon tutkimustyötä kartoittaakseen eri vaihtoehtoja ja kyseisen kohtauksen lokaatiolle oli toinen vaihtoehto Ruotsissa, mutta saimme onneksemme auttaa heitä sijoittumaan Suomen Lappiin”, kertoo elokuvakomissaari Anna Niemelä House of Laplandilta.

Yksi tärkeistä kriteereistä lokaation valinnassa oli myös se, että tuotanto löysi taitavan tuotantoyhtiön hoitamaan Suomen kuvaukset.

”Tarvitsimme kuvauspaikaksi laajan ja avaran alueen. Kun sellainen löytyi Suomesta loistavan työryhmän lisäksi, valinta saatiin tehtyä. Meillä oli hyvin organisoitunut suomalainen tuotantotiimi, jonka kanssa työskentely oli yksi loistavimmista kokemuksista ulkomailla kuvatessamme. Suomessa on talvella melko ankarat olosuhteet, mutta kun on hyvin valmistautunut, lokaatio on ohjaajalle luovassa mielessä vertaansa vailla”, elokuvan ohjaaja Siddhart Anand kertoo tiedotteessa.

Iso hanke

Rovaniemellä kuvatun kohtauksen action-ohjaajana toimi Paul Jennings, jonka aiempia töitä ovat muun muassa Game of Thrones ja Batman Begins. Suomessa tuotannosta vastasi tuotantoyhtiö Grillifilms.

”Kuvausten ennakkovalmisteluja tehtiin kolme kuukautta. Tuotanto varmistui Suomeen sen jälkeen, kun elokuvan ohjaaja ja tuottaja kävivät ehdottamallamme kuvauspaikalla. Itse kuvaukset kestivät kuusi päivää ja kokonaisuudessaan tuotannon ydinryhmä oli Rovaniemellä lähes kaksi viikkoa. Kuvausryhmässä oli lähes 70 henkilöä kahdeksasta eri maasta”, kertoo Grillifilmsin vastaava tuottaja Hanna Tuovio.

”Kuvasimme kohtausta järven jäällä ja metsäteillä. Kuvausten suhteen Rovaniemen infra toimi todella hyvin.”

Kun Rovaniemi valikoitui kuvauspaikaksi, myös Rovaniemen kaupunki tuli yhteistyöhön mukaan.

"Näin suuren elokuvatuotannon saaminen Rovaniemelle toimii hienona referenssinä alueen osaamisesta ja yhteistyöstä. Matkailu Intiasta on kasvussa ja uskomme, että alueella kuvatut tuotannot vahvistavat tätä kasvua”, sanoo Rovaniemen kaupungin kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardin.

Intian media povaa 2. lokakuuta ensi-iltansa saavasta elokuvasta huippumenestystä, ja se on jo nyt saanut paljon huomiota. Yash Raj Filmsin julkaisema elokuvan teaseri on kerännyt YouTubessa 46 miljoonaa näyttökertaa ja elokuvan traileri puolestaan 60 miljoonaa näyttökertaa.

”War on tähän saakka suurin Lapissa kuvattu elokuvatuotanto ja Rovaniemellä kuvattu kohtaus on saanut hienosti näkyvyyttä elokuvan markkinoinnissa. Odotamme todella kiinnostuneina, millaisen vastaanoton elokuva saa ja millaiset vaikutukset sillä on alueellemme niin matkailijoiden kuin uusien elokuvatuotantojenkin suhteen. Intia on Lapin kannalta erittäin kiinnostava markkina ja tällaisella näkyvyydellä voi olla valtava merkitys.”, kommentoi House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen.

”Aiempi kokemus intialaisten julkisuuden henkilöiden vierailuista Rovaniemellä on osoittautunut toimivaksi ja tehokkaaksi markkinointiviestinnän keinoksi. Toivomme, että Lappi upeana arktisena lokaationa lyö nyt itsensä todella läpi Bollywood-tuotannoissa”, lisää Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Intiassa tuotetaan vuosittain eniten elokuvia maailmassa. Vuonna 2017 ensi-iltansa sai lähes 2000 elokuvaa, joista Bollywood-elokuvia oli noin viidesosa.

Tuotanto sai Business Finlandin hallinnoimaa av-alan tuotantokannustinrahaa.

Pohjoisessa on imua

Elokuvakomissaari Anna Niemelä House of Laplandilta kertoo M&M:lle, että Lapissa tehtiin viime vuonna kuvauksia yhteensä 18 kansainväliseen elokuva- ja tv-tuotantoon.

Vuosi 2019 on niin ikään ollut aktiivista aikaa. Tähän mennessä Lappi on toiminut kuvauspaikkana yhdeksässä kansainvälisessä elokuva- ja tv-tuotannoista, joista War on merkittävin ja suurin hanke.

Niemelän mukaan kiinnostusta Lappia kohtaan on virinnyt eri puolelta maailmaa, eniten Kiinasta, Britanniasta, Saksasta, Ranskasta sekä Yhdysvalloista.

Mikä saattaa selittää Lapin vetovoimaa?

”Lapista haetaan pääasiassa luontokuvauskohteita ja talvi on ehdottomasti suosituinta aikaa eri kuvauksille. Kysyntä on huomattavasti kasvanut vuonna 2017 lanseeratun Business Finlandin hallinnoiman tuotantokannustimen vuoksi”, Niemelä kertoo M&M:lle.