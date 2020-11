Lukuaika noin 3 min

Syksy 2020 on ollut hyvien uutisten aikaa suomalaisille animaatioille. Uusin uutinen tulee tässä: animaatioon, kustantamiseen ja lisensointiin keskittyvän Ferly tiedottaa myyneensä Momolu-sarjan maailmalle.

Yhdessä kanadalaisen Yellow Animationin, belgialaisen Digital Graphicsin, saksalaisen Atmosphere Median kanssa Ferly tekee Momolu and Friends -sarjasta 78 seitsemän minuutin mittaista jaksoa.

Sarjan rahoittajiin kuuluvat myös kanadalaiset TVOKids, Knowledge ja SRC (Société Radio Canada) sekä Yleisradio.

Kyse on erittäin kansainvälisestä projektista, joka työllistää myös Suomessa. Alle kouluikäisten kohderyhmässä (2-4-vuotiaat) suosittu Momolu-brändin uutuussarjan tuotanto alkaa Suomessa, Kanadassa ja Belgiassa. Atmosphere Media hoitaa jakelua Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä.

Momolun suosio perustuu osaltaan sympaattiseen pandahahmoon, mutta myös siihen, että hahmo ja brändi ovat voittaneet vanhempien luottamuksen. Alkuperäisidean luoja on suomalainen muotoilija ja taideopettaja Leena Fredriksson.

Sarja edistääkin pienten lasten käsityöinnostusta ja käyttää huumoria tunnetaitojen kasvattamiseen. Jokainen jakso kannustaa ongelmanratkaisuun. Kyse on siis hyvin pohjoismaisesta ja suomalaisesta näkökulmasta lasten viihdesisältöön ja se tuntuu kiinnostavan maailmalla.

Tiedotteen mukaan valmis sarja julkaistaan useissa kanavissa vuonna 2022.

”Momolu-brändi ruokkii mielikuvitusta. Tietysti rakastamme käsitöitä ja uskomme, että lasten rohkaiseminen luovuuteen kasvattaa ihmisiä, jotka ovat tasapainoisia ja luottavat itseensä”, kertoo Ferlyn toimitusjohtaja Laura Nevanlinna.

Ferly on hienossa vauhdissa. Lokakuussa se tiedotti tekevänsä animaatiosarjaa ruotsalaisen hittipelin pohjalta. Tukholmalaisen Star Stable Entertainmentin tunnetuin tuote on suosittu hevosaiheinen Star Stable -verkkopeli. Ferly aloitti yhteistyön ruotsalaisten kanssa tekemällä 10-osaisen piirrossarjan nimeltä Mistfall, mutta siitäkin projektista on odotettavissa lisäuutisia jatkossa.

Momolu on projektina vielä kansainvälisempi.

”Tässä sarjassa olemme saaneet mukaamme loistavia tekijöitä Suomesta, Kanadasta ja Belgiasta. Nämä vaikutteet näkyvät sarjassa, mutta mukana on hurmaavia elementtejä myös pohjoismaisesta visuaalisuudesta ja japanilaisia sekä muita aasialaisia tunnelmia”, Nevanlinna jatkaa.

”Odotamme Momolu-universumin laajentamista ja kaikki tarinoita, joita siitä seuraa”, hän toteaa.

Ferly ovat kokenut ”universumin laajentaja”. Käytännössä sopimus tarkoittaakin, että taas uusi suomalainen IP saa useita väyliä suuriin kansainvälisiin yleisöihin.

Momolun brändi taipuu nyt julkaistun sarjan lisäksi kirjoihin ja peleihin. Tällainen brändinlaajennus on Ferlyn erikoisalaa ja siitä viestivät myös projektin suomalaiset yhteistyökumppanit Otava, Storytel ja Karto.

”Kotimainen Momolu on suloinen brändi ja olemme iloisia yhteistyöstä. Emme malta odottaa, että saamme ensimmäiset Momolu-teokset pienten lukijoiden saataville kesällä 2021”, kustannusjohtaja Kaisu-Maria Toiskallio Otavalta iloitsee.

Ferlyn perustivat vuonna 2017 ex-roviolaisten joukko Laura Nevanlinnan ja Mikael Hedin johdolla. Ferlyn pääkonttori sijaitsee Helsingissä, mutta sillä on tiimit myös Vancouverissa, Los Angelesissa ja Tukholmassa.