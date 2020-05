Lukuaika noin 2 min

HS on julkaissut Lasten uutisia vuodesta 2016 viikoittaisessa uutislähetyksessä, sanomalehdessä sekä omalla sivustollaan HS.fi/lastenuutiset. Koronaepidemian aikana HS on julkaissut Lasten uutisten uutislähetyksiä joka arkipäivä.

Lasten uutisten tuottaja Fanny Fröman kertoo, että työskentely lasten kanssa on innostavaa ja positiivista, koska lapset ovat innoissaan uutisten seuraamisesta ja heillä on omia ideoita uutisaiheista ja kiinnostavista sisällöistä.

”Olemme etsineet sitä erityistä tapaa, jolla kannattaisi kertoa uutisten maailmasta lapsille.”

”Tämä aika on antanut meille paljon. Tehdessämme uutisia lapsille, olemme oppineet paljon selkeiden uutisten kirjoittamisesta. Uskoisin, että näitä oppeja voi ottaa välillä aivan hyvin myös aikuisten puolelle”, Fröman kertoo M&M:lle.

Uusi 24-sivuinen HS Lasten uutiset -sanomalehti ilmestyy 19. elokuuta alkaen, ja se jaetaan postilaatikoihin keskiviikkoisin. Lehti kertoo viikon tärkeimmät uutiset Suomesta, maailmalta, kulttuurista, tieteestä ja urheilusta. Lehdessä on lisäksi tehtäviä, ruokareseptejä, sarjakuvia.

Päätös tehdä kokonaan uusi paperinen sanomalehti nimenomaan lapsille kuulostaa alkuun hieman erikoiselta ja myös kiinnostavalta, sillä tämän päivän lapset ovat diginatiiveja ja kasvaneet etenkin aktiivisiksi mobiilikäyttäjiksi.

HS päätyi ratkaisuun Frömanin mukaan kahdesta syystä. Ensinnäkin muissa Pohjoismaissa sekä Virossa on aiemmin tehty menestyksekkäitä sanomalehtiä lapsille. Toisekseen HS:n oma lukijatutkimus tuki tätä havaintoa.

”Lapset tuntuvat kokevan, että heitä arvostetaan, kun heille tehdään sanomalehti samalla tavoin kuin aikuisille. Tämä peilautuu myös uutisissa. He haluavat ihan oikeasti uutisia, eivätkä esimerkiksi mitään puuhalehteä. Samalla voimme tarjota lapsille myös vastapainoa ruutuajalle.”

Fröman korostaa kuitenkin, ettei HS:n tarkoitus ole viestiä digikanavien olevan pahasta.

”Näen uuden sanomalehden enemmänkin lisänä, eli laajennamme lasten uutisia sanomalehtipuolella.”

Lapset ovat median kuluttajina erityinen kohderyhmä. Neljän vuoden kokemus on opettanut HS:n tekijöille, miten tärkeää lapsille on, että heillekin on tarjolla omia uutisia, Fröman sanoo.

”Olemme huomanneet, että asiat tulee kertoa lapsille suoraan. Esimerkkejä ja vertauskuvia käyttämällä voi havainnollistaa, mistä on kyse ja mitä se merkitsee.”

”Uutisiin liittyy usein hankalia termejä, joita lapset eivät välttämättä tunne. Näitä termejä voi joskus koettaa korvata helpommilla termeillä”, Fröman toteaa.

Vuonna 2018 Suomen Unicef antoi Lasten uutisille ja HS:n lasten tiedekysymyksille Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksen. Lasten uutiset on ollut myös ehdolla Kultaisen Venlan parhaaksi lasten- ja nuortenohjelmaksi. Helsingin Sanomien päätoimittajan Anu Ubaudin mukaan Lapsilla on valtava tiedonjano ja halu ymmärtää maailman monimutkaisia kysymyksiä.

”Tätä varhaissivistystä ja lasten lukemista tahdomme tukea tekemällä oman uutislehden lapsille. Kuluva kevät on osoittanut, miten merkityksellinen Lasten uutiset on ollut lapsille tietolähteenä ajassa, jossa heidän oma elämänsä on mennyt uusiksi koronaviruksen takia”, Ubaud kertoo tiedotteessa.