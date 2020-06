Lukuaika noin 2 min

Havaintoja omasta päästä, osa 11. (koska olihan se Romárion pelinumero):

• Maailmaan on syntynyt vauva, joka ristitään X AE A-Xii Muskiksi. Hän tulee tekemään yhden jos toisenkin psykoterapeutin rikkaaksi. Kun lapsista tehdään syntymästä asti medialeluja, siinä riistetään pyhintä.

• Ajatus siitä miten varttuessamme kasvamme on ylevä ja hieno. Automaatio se ei ole. Osa taantuu. Ikä ja viisaus eivät kulje käsi kädessä. Moni lapsi on vanhempaansa enemmän totta ja läsnä.

• Ulkoilmajuominen on räjähdysmäisessä kasvussa. Myös varttuneet ovat palanneet pussijuomien pariin. Ja Bananarama ja The Bangles soi. Jotenkin liikkistä.

• Kun seuraa Alkon myyntilukuja (huhtikuu +23%), voi sanoa: onnea, valtio!

• Näihin aikoihin asti kuvittelin luottamuksen olevan tunne. Ei se ole. Se on valinta. Valitsemme luottaa.

• Yksi sokea piste oli sitä mieltä, että kotimaan matkailu on nyt paheksuttavaa. Yhdellä lauseella olisi saattanut olla monien miljoonien eurojen negatiivinen vaikutus ja henkinen kolaus lukuisille. Sen ainoan kerran, kun olen iloinen kun jostain tuli meemi.

• Bulls – Last Dance. Jos olet todella kilpailuhenkinen, tahdot voittaa ja olet vielä valmis tekemään sen eteen vaadittavan työn, katso kyseinen sarja. Jos et, älä katso, tulee paha mieli. Michael Jordan on todennäköisesti voitontahtoisin ja dominoivin ihminen joukkueurheilun historiassa. Chicagon vaatimustaso oli aivan posketon. Analogia; yritysten välinen toiminta markkinassa ja markkinoinnissa on puhdasveristä kilpailua. Miten usein käytävillä tai neukkareissa tulee vastaan edes etäisesti samanlaista tahtoa ja valmiutta panna likoon kaikkensa?

• Petollisuuden laki. Ne jotka eivät ole rehellisiä itselleen, eivät pysty olemaan sitä muillekaan.

• Uutuuksien vaikeudesta. Markkinoinnin helpoin kohderyhmä on trenditietoiset. Kun heistä saa yhden kiinnostumaan, muut juoksevat perässä. Paljon, paljon vaikeampia ovat tapaostajat ja he, jotka eivät viehäty uutuusarvosta. He edustavat ylivoimaista enemmistöä. Heidän varassaan lepää kaupallinen kannattavuus. Tästä syystä jokaiseen lanseeraukseen tulisi varata pari vuotta. Vasta sen jälkeen tiedetään tuotteen tai palvelun todellinen elinkelpoisuus.

• En yleensä edes muista uniani, mutta viimeiset kuukaudet olen herännyt niihin. Villiä kamaa. Tuttuja kasvoja vääristyneinä hahmoina tarinoissa, jotka pelkään Hitchcockin tai Kubrickin kirjoittaneen. Hyvin niistä ei lopu mikään.

• Elämä ei ole nollasummapeliä, kunhan siihen osallistuu. Saat sen verran, kun rohkenet siihen panostaa. Se mikä voi huojentaa, että aloittaa voi vaikka tänään.

Kirjoittaja Tommi Laiho vastaa markkinointitoimisto Folkin strategiatyöstä ja uusasiakashankinnasta.