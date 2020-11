Lukuaika noin 4 min

Arvoista puhuminen tuli markkinointialalle jäädäkseen. Ajankohtainen kysymys kuuluu, kuinka moni yritys edes viestii arvojensa mukaan.

”Ensinnäkin: yritysten pitää puhua arvoistaan”, toteaa lääkärikeskus Aavan markkinointi- ja viestintäjohtaja Pauli Waroma.

”Arvot ja merkityksellisyys ovat muotia, mutta kuinka moni oikeasti viestii omista arvoistaan? Moni yritys puhuu markkinoinnissa itsestään, eikä siitä, miksi he tekevät mitä tekevät”, Waroma jatkaa.

Aava julkaisi maanantaina uuden markkinoinnin linjan, joka Waroman mukaan perustuu nimenomaan yrityksen arvoihin. ”5,5 miljoonaa tapaa voida hyvin” on keskustelunavaus siitä, kuinka alalla voi ja tulee ajatella ihmisten hyvinvointia paljon laajemmin kuin tähän asti.

Pauli Waroma sanoo, että markkinoinnin suunnittelun arvojen lähtökohdista pitäisi olla yrityksille itsestään selvää, koska kaikkien yritysten pitäisi tuoda arvojaan julki.

Aavan kaltaisella perheyrityksellä on hänen mukaansa jopa velvollisuus puhua arvoista. Perheyrityksen on mahdollista suunnitella markkinointia, toimintaansa ja viestintäänsä pitkäjänteisemmin.

”Aavassa maksimaalinen tuloksen tekeminen lyhyellä aikavälillä ei näyttele erityisen suurta roolia, koska kenellekään ei tarvitse todistella mitään lukujen valossa”, Waroma sanoo.

”Totta kai luvut toimivat mittarina, jolla jotain voi todentaa, mutta onnistumiseen vaikuttaa aika moni muukin tekijä. Yrityksen arvo muodostuu muustakin kuin tulosprosentista”, hän jatkaa.

Mikä sitten on Aavan arvo, johon uusi markkinoinnin linja perustuu?

”Halu ymmärtää ihmistä”, Waroma kertoo.

Hän avaa ajastusta enemmän lisäämällä, että Aavassa on viime vuosina tehty merkittäviä investointeja siihen, että nimenomaan ymmärrettäisiin ihmistä: rekrytoinnissa, kulttuuriin rakentamisessa ja sisäiseen viestintään panostamalla.

Mutta kyse on myös innovaatioista.

”Suurin panostus asiakkaiden parempaan ymmärtämiseen on Virta-indeksi. Se on valtava tutkimushanke, jonka avulla tarkoitus nimenomaan on ymmärtää ihmistä kokonaisvaltaisemmin ja saada selvitettyä, mikä hyvinvoinnissa vaikuttaa mihinkin”, Waroma kertoo.

”Siihen liittyvää testiä on tarkoitus alkaa pilotoida vastaanottojen yhteydessä lähiaikoina.”

Kansainväliset ammattilaiset asialla

Aavan markkinoinnissa fokus siirtyy asiakkaisiin, ihmisiin. Mukana sitä suunnittelemassa on ollut kaksi ihmistä, jotka kansainväliselläkin markkinointialalla ovat nimiä. Niklas Lilja ja Marko Vuorensola ovat suunnittelijoina suomalaista eliittiä.

Waroman, Liljan ja Vuorensolan välille sitten löytyi yhteinen sävel, ja tulos on nyt näkyvillä.

”Usein sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Niklas ja Marko ymmärtävät, että hyvin suunniteltu ei ole vielä ollenkaan valmis”, kehuu Pauli Waroma.

Kaksikon avoin, keskusteleva ja pohdiskeleva tapa suunnitella sopi yritykselle, joka haluaa rakentaa vaikuttavuutta arvoistaan käsin.

“Aava ei ole tekemässä kampanjaa, vaan avausta siitä, miten me yhteiskuntana ajattelemme tapoja voida hyvin”, Niklas Lilja sanoo.

Lilja on markkinointialalla tullut tunnetuksi työstään kansainvälisissä toimistoissa. Hän on työskennellyt muun muassa 180 Amsterdamissa, Goodby Silverstein & Partnersissa ja Tokiossa R/GA:lla. Hän oli myös partnerina losangelesilaisessa Ensossa, joka on purpose-toimistojen pioneereja.

Vuorensola puolestaan teki pitkän uran Havas-ketjussa, joka julkaisee vaikutusvaltaista Meaningful Brands -tutkimusta.

Kaksikko purjehtii juuri nyt Suomessakin nousevalla itsenäisen tekemisen aallonharjalla, eli he suunnittelevat markkinointia ja mainontaa ilman suuren toimiston rasitteita.

Kun Waroma lähti viestimään Aavan arvoista, Liljan ja Vuorensolan lähestymistapa ja metodit sopivat täydellisesti. Tuloksena on sarja suomalaisten tarinoita, jotka piirtävät kuvaa yrityksen toimintakulttuurista ja tosiaan: niistä arvoista.

”Aavan markkinoinnissa ei ole kyse siitä, että miten myymme enemmän yleislääkärin aikoja. Suunnittelummekin on ollut sitä, että pohdimme sitä, mikä elämässä on tärkeää”, Waroma kuvailee.

Kuulosta korkealentoiselta, mutta on kolmikon mukaan kaiken ytimessä.

”Voisi sanoa, että yrityksen kulttuuri on se brändi. Siitä pitää kertoa”, Waroma sanoo.

Tämä ajattelu sopii missioon, joka itsenäisyyden polulle lähteneillä suunnittelijanimillä on. Kun Marko Vuorensola kertoo kaksikon toimintatavoista, hän itse asiassa kuvailee erittäin trendikkään tavan toimia yrittäjänä markkinointialalla juuri nyt.

“Emme ole sidottuja rakenteisiin, paikkaan, toimialaan tai aikaan, mutta rohkeuteen, luovuuteen ja sen laatuun olemme. Tavoitteena on luoda esimerkkejä vaikuttavuudesta markkinaan, yhteiskuntaan, yhteisöön tai yksilöille. Ihmisten kanssa, jotka tuntuvat oikeilta,” Vuorensola sanoo.

Eri yhteyksissä Aavan Pauli Waroma ja Vuorensola ja Lilja puhuvat markkinoinnin suunnittelun avoimuudesta. Tavoite on silti perinteinen: vaikuttaa.

“Me keskitymme tekemään sitä, mitä eniten haluamme ja uskomme, että se näkyy myös vaikuttavuudessa”, Lilja kiteyttää.

Kun puhutaan mainonnasta ja mainoselokuvista, kolmikko haluaa jakaa kunniaa kaikille tekijöille. Still-kuvista vastasi Koski Syvärin Tuukka Koski. Mainosfilmien tuottajana toimii Ykä Nieminen ryhmineen Mjölkistä. Ohjaajaksi on saatu "Koirat eivät käytä housuja -elokuvalla Jussi-palkinnon juuri voittanut JP Valkeapää ja kuvaajaksi viime vuosina lähinnä Hollywoodissa kuvannut Peter Flinckenberg.

Filmit on leikannut Aleksi Raij, musiikista vastaa Jukka Immonen (Fried Music) ja spiikkaamassa ovat Jesse Markin, Rebekka Yeboah ja Leena Uotila.